Zee Bangla Sonar Sangsar 2026: সোনার সংসার কাঁপিয়ে দিল পরিণীতা, সেরা জুটি পায়ান-অনুবন্তী! আর্য-অপর্ণার ঝুলিতে কী এল?

জলসা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের রেশ কাটতে না কাটতেই রবিবার সন্ধ্যায় চাঁদের হাত জি বাংলা সোনার সংসারে। ২০২৬-এর এডিশনে প্রত্যাশা মতোই বাজিমাত করল পরিণীতা। গত এক বছর টিআরপি তালিকায় জি বাংলার সেরা বাজি এই মেগা। সেই মতো একাধিক ক্যাটেগরিতে সেরা নির্বাচিত হয়েছেন পরিণীতার কুশীলবরা।
বসু পরিবার সেরা পরিবারের পুরস্কার ছিনিয়ে নিয়েছে। পাশাপাশি সেরা জুটির পুরস্কারও উঠেছে রায়ান ও পারুলের হাতে। উদয়-ঈশানির সঙ্গে যুগ্মভাবে এই সম্মান ভাগ করে নিয়েছেন জীতু-শিরিন (পপ্য়ুলার চয়েজ)। তবে জুরিদের বিচারে সেরার সম্মান গিয়েছে অনুভব-লাজবন্তী এবং স্বয়ম্ভূ-জগদ্ধাত্রীর ঝুলিতে, তেমনটাই খবর সূত্রের।
জি বাংলা সোনার সংসার অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ – (সম্ভাব্য় বিজয়ী তালিকা)
সেরা বৌমা- উজি (আরাত্রিকা মাইতি, জোয়ার ভাঁটা)
সেরা ছেলে- ঋষি (অভিষেক, জোয়ার ভাঁটা)
সেরা মেয়ে- কুসুম (তনিষ্কা তিওয়ারি, কুসুম)
সেরা জুটি
• আর্য – অপর্ণা (জীতু-শিরিন, চিরদিনই তুমি যে আমার)