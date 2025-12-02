Edit Profile
    অজানা সত্যের মুখোমুখি ‘শাক্য’, স্বামীকে কীভাবে সামলাবে ‘আরশি’?

    অনিচ্ছাকৃত ভাবে আরশিকে বিয়ে করলেও সেই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়েছেন শাক্যজিৎ। খুশির হাওয়া বয়ে গিয়েছে গোটা পরিবারে। এতদিন সকলের সামনে স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করলেও এখন একে অপরকে পুরোপুরি মন থেকে মেনে নিয়েছে তারা। সবাই যখন ভীষণ খুশি ঠিক তখনই সুপারস্টারের জীবনে নেমে এলো একটি বড় ঝড়।

    Published on: Dec 02, 2025 10:25 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    অনিচ্ছাকৃত ভাবে ‘আরশি’কে বিয়ে করলেও সেই দূরত্ব ঘুচে গিয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়েছেন ‘শাক্যজিৎ’। খুশির হাওয়া বয়ে গিয়েছে গোটা পরিবারে। এতদিন সকলের সামনে স্বামী স্ত্রীর অভিনয় করলেও এখন একে অপরকে পুরোপুরি মন থেকে মেনে নিয়েছে তারা। সবাই যখন ভীষণ খুশি ঠিক তখনই সুপারস্টারের জীবনে নেমে এলো একটি বড় ঝড়।

    ‘তুই আমার হিরো’ ধারাবাহিকের নতুন প্রমো মুক্তি পেয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক অজানা সত্যের মুখোমুখি হতে চলেছে ‘শাক্যজিৎ’। চট্টোপাধ্যায় পরিবার যাকে সে এতদিন নিজের পরিবার বলে এসেছে সেই লাগে এই পরিবারের কেউ নয়।

    আরও পড়ুন: 'একটা পথও মসৃণ নয়... ', নতুন চরিত্র কতটা চ্যালেঞ্জিং শিরিনের কাছে?

    নিজের বংশের পরিচয় হারিয়ে কতটা ভেঙে পড়বে শাক্য? তার আসল সত্যি বা কি? সত্যি কি সে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের কেউ নয় নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য? রহস্য ভেদ কি করতে পারবে আরশি?

    যেভাবে প্রতিনিয়ত গল্পে নতুন নতুন মোড় নিয়ে আসছে এই ধারাবাহিক তাতে ধারাবাহিকের জনপ্রিয়তা বেশি ভালই বুদ্ধি পাচ্ছে। কিছুদিন আগেই সায়ককেও দেখা গিয়েছিল রুবেলের ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করতে। আরশির দিদিকে বিয়ে করলেও সে যে একজন সমকামী সেটা পরবর্তীকালে বোঝা যায় ধারাবাহিকের গল্প দেখে।

    আরও পড়ুন: গাড়িতে উঠতেই ভয়ংকর আক্রমণ, চালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলেন সুদীপা

    আগামী দিনেও এমন নিত্যনতুন চমক দেখার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছেন দর্শকরা। এই সিরিয়ালটি এমন একটি সিরিয়াল যেখানে নিত্য নতুন চরিত্র কে দেখতে পাওয়া যায় ফলে একসঙ্গে একই ধারাবাহিকে একাধিক নতুন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর এন্ট্রি দেখতে পান দর্শকরা যার ফলে ধারাবাহিকের একঘেয়েমি কেটে যায়।

    প্রসঙ্গত, এই ধারাবাহিকে ‘শাক্য’ চরিত্রে অভিনয় করছেন রুবেল দাস। ‘আরশি’ চরিত্রে অভিনয় করছেন মোহনা মাইতি। এই ধারাবাহিকের অভিনয় করার জন্য ইতিমধ্যেই পুরস্কারের পুরস্কৃত হয়েছেন রুবেল। যদিও এর আগেও তিনি যে ধারাবাহিককে অভিনয় করেছেন সেই ধারাবাহিকের জন্য একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন।

    News/Entertainment/অজানা সত্যের মুখোমুখি ‘শাক্য’, স্বামীকে কীভাবে সামলাবে ‘আরশি’?
