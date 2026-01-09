Pareenita Update: 'যদি না পরিস্থিতি….', হতাশ দর্শক, কেন পরিণীতা ছাড়লেন দ্রোণ? মুখ খুললেন 'গোপাল'

গত এক বছরে ন্যাড়াগোয়ালের ছেলে গোপাল গোটা বাংলার ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছে। তাঁর হাসিমুখ, উপস্থিত বুদ্ধি আর অভিনয়ের জাদুতে মুগ্ধ ছিল আবালবৃদ্ধবনিতা। কিন্তু আচমকাই জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা মেগা সিরিয়াল পরিণীতা থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত দ্রোণ মুখোপাধ্য়ায়ের। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই সিদ্ধান্তের প্রতিটি পরত উন্মোচন করলেন অভিনেতা।
তাঁর রিপ্লেসমেন্ট মেলেনি। তাই নির্মাতারা তাঁর চরিত্রের মৃত্যু দেখিয়ে গোপালের জার্নি শেষ করেছে। যা হজম করতে পারছে না দর্শক। টলি ফ্যাক্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান, জনপ্রিয়তার জোয়ারে গা না ভাসিয়ে তিনি বেশি চিন্তিত ছিলেন তাঁর অভিনয় জীবন নিয়ে। ঠাণ্ডা মাথায়, ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্ত। তবে চ্যানেল বা প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে তাঁর কোনও ঝামেলা হয়নি। স্পষ্ট করেন তিনি।
দ্রোণের কথায়, গল্পের যে মোড় এসেছিল সেখানে গোপালের চরিত্র খানিক অপ্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গল্পে গোলাপের নতুন কিছু কনট্রিবিউশনের জায়গা ছিল না, তাই সরে আসা। রায়ান-পারুলের কর্মজীবন, সেখানকার টানাপোড়নই গত কয়েক সপ্তাহ ধরে পরিণীতার মূলকেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। তবে দর্শকদের কষ্ট পেতে দেখে ‘কষ্ট’ পেয়েছেন দ্রোণ, সাফ জানান। কারণ গত একবছরে তিনি এই চরিত্র যাপন করেছেন। অভিনয়ই তাঁর রুজি-রুটি, নতুন কাজ হাতে না পেয়েও এই চরিত্র ছেড়েছেন দ্রোণ, যা সহজ ছিল না।
দ্রোণ বলেন, ‘আমার হাতে কোনও কাজ নেই। এমনটা নয়, আমি অন্য কাজ পেয়ে এটা ছেড়েছি। এটা আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আমি চ্যানেল কর্তৃপক্ষের কাছে থ্যাঙ্কফুল যে তাঁরা সেটা সমর্থন করেছেন’। খানিক আফসোসের সুরে বলেন, ‘এখন হয়ত গোপালকে নিয়ে গল্প এগোলে শো-এর ফোকাস খানিকটা সরে যেত। আমি সেটা মেনে নিয়েছি। আমি কিছু চমৎকার দৃশ্য করেছি।’
নিজের মৃত্যুর দৃশ্যের শ্য়ুটিংয়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে দ্রোণ বলেন, ‘আমি অবাক হয়ে দেখলাম মেকআপ আর্টিস্টরা গ্লিসারিন নিয়ে দাঁড়িয়ে, আমার সহশিল্পীদের দরকার পড়েনি। সবার চোখে জল। এমন একটা টিম পেয়ে আমি কৃতজ্ঞ। আমার আত্মীয়দের চেয়ে সহশিল্পীরা কম নয়। যারা জুনিয়র সবাই জড়িয়ে ধরে বলেছে দ্রোণদা তুমি কেন চলে যাচ্ছো। ওদের খুব মিস করব, যেমন ওরা আমাকে মিস করবে। রুক্মিণী (অন্যন্যা) খুব কান্নাকাটি করেছে'।
এই সিদ্ধান্তে দ্রোণ পাশে পেয়েছেন নিজের স্ত্রীকে। আপতত স্ত্রী-সন্তানকে সময় দিতে চান। বেনারস ঘুরতে যাচ্ছেন সপরিবারে। ফিরে নতুন উদ্যমে কাজে ফিরবেন অভিনেতা।