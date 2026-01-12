Kusum Actress: সাগরপারে টু-পিসে সুপারহট তনিষ্কা! গো-বেচারা কুসুমের বোল্ড লুকে কুপোকাত নেটপাড়া

বাংলা সিরিয়ালের অত্যন্ত জনপ্রিয় মুখ তনিষ্কা তিওয়ারি, যাকে দর্শকরা 'কুসুম' নামেই একডাকে চেনেন। সম্প্রতি তাঁর বোল্ড ছবি ঘিরে উত্তাল সোশ্যাল মিডিয়া। তবে এই গ্ল্যামারাস হাসির আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গুরুদায়িত্ব। অভিনেত্রী এখন পুরোদস্তুর পরীক্ষার্থী; সামনেই তাঁর ক্লাস টেনের বোর্ডের পরীক্ষা। তার আগে শ্যুটিংয়ের ব্যস্ততা থেকে একটু জিইয়ে নিতে তনিষ্কা পৌঁছে গিয়েছেন সাগরপারে। কোথায় গিয়েছেন তিনি? সঙ্গী কারা?
পর্দায় শাড়ি কিংবা প্রিন্টেট সুতির সালোয়ারে মোড়া সেই শান্ত মেয়েটি বাস্তব জীবনে যে কতটা আধুনিক, তা তাঁর সাম্প্রতিক ছবিগুলোই বলে দিচ্ছে। সমুদ্রের নীল জলরাশিকে সাক্ষী রেখে তনিষ্কাকে দেখা গেল 'হট' অবতারে। কখনও বিচ-ওয়্যারে পোজ দিয়ে নেটিজেনদের নজর কেড়েছেন তিনি। তাঁর এই ভোলবদল দেখে অনেকেই অবাক, আবার অনেকে তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
তবে তনিষ্কার এই রঙিন জীবনের মুদ্রার উল্টো পিঠও আছে। তিনি এখন দশম শ্রেণীর ছাত্রী। সামনেই জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা অর্থাৎ বোর্ড এক্সাম। একদিকে স্টুডিওর লাইট-ক্যামেরা-অ্যাকশন, অন্যদিকে পাঠ্যবই আর খাতা— এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা মোটেও সহজ নয়। অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, শুটিংয়ের ফাঁকেও তিনি সেটে বই নিয়ে বসে যান পড়াশোনা করতে। ডিসেম্বরের ছুটিতে বাবা-মা'র সঙ্গে আন্দামান-নিকোবর ঘুরতে গিয়েছিলেন তনিষ্কা। ফোনের গ্যালারি ঘেঁটে বেশকিছু ছবি অনুরাগীদের জন্য় আপলোড করেছেন।