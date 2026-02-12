Kusum Actress Wedding: চুপিসাড়ে বিয়ে সারলেন কুসুমের খলনায়িকা! পামেলার বিয়েতে হাজির তনিষ্কা-অঞ্জনারা, পাত্র কে?

পর্দার দাপুটে খলনায়িকা হলেও বাস্তবে তিনি মায়াবী হাসির মিষ্টি মেয়ে। ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে সারলেন অভিনেত্রী পামেলা কাঞ্জিলাল, যাঁকে দর্শক চেনে কুসুম ধারাবাহিকের দেবলীনা হিসাবে। তাঁর দীর্ঘদিনের সঙ্গী অরিত্র-র সঙ্গেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করলেন তিনি। খুব বড় করে আয়োজন না থাকলেও, প্রিয়জনদের উপস্থিতিতে বিয়েটা ছিল বেশ জমজমাট।
কেমন সেজেছিলেন পামেলা?
বিয়ের দিন পামেলা সেজেছিলেন একদম সাবেকি ঢঙে। পরনে ছিল লাল রঙের বেনারসি, সোনার গয়না আর মাথায় টোপর। হাতে শাঁখা-পলা এবং সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর— পামেলার এই নতুন রূপ দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা। অন্যদিকে, বর অরিত্রকেও দেখা গেল ধুতি-পাঞ্জাবিতে ট্র্যাডিশনাল লুকে। গত ৬ই ফেব্রুয়ারি শুভকাজ সেরেছেন অভিনেত্রী। ধারাবাহিকের ট্র্য়াক বলছে, আপতত জেলবন্দি কুসুমের সতীন-কাঁটা।
উপস্থিত ছিল জি বাংলার ‘কুসুম’ পরিবার
পামেলার বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিলেন তাঁর সহকর্মীরাও। বিশেষ করে জি বাংলার জনপ্রিয় ধারাবাহিক ‘কুসুম’-এর পুরো টিম এবং অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত থেকে নবদম্পতিকে আশীর্বাদ জানান। ভাইরাল হওয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে: বিয়ের মণ্ডপে অরিত্রর সঙ্গে পামেলার সেই আনন্দঘন মুহূর্ত।
পর্দার সহকর্মীদের সঙ্গে হাসিমুখে পোজ দেওয়া বিয়ের রঙিন ছবিও সামনে এল। বিয়েতে দেবলীনার না-হওয়া বর (পর্দায়) সপ্তর্ষি হাজির না হলেও পৌঁছেছিল কুসুম মানে তনিষ্কা, কুসুমের দেবী মা অঞ্জনা বসু-সহ অভিনেতা আর্য দাশগুপ্ত, সোহিনী সান্যালরা।
সোশ্যাল মিডিয়ায় বিয়ের ছবি আসতেই নেটিজেনরা শুভেচ্ছা বার্তায় ভরিয়ে দিয়েছেন। পর্দার সেই কড়া চরিত্রের মানুষটি যে বাস্তবে এতটাই মিষ্টি, তা দেখে অনেকেই প্রশংসা করেছেন। গত ৬ই ফেব্রুয়ারি দিনটি পামেলা ও অরিত্রর কাছে সারা জীবনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকল।
পামেলা এবং অরিত্রর আগামীর পথ চলা আনন্দ ময় হোক, এটাই এখন ভক্তদের একমাত্র প্রার্থনা।