Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Parineeta: ‘ফ্লপনিতা, উদয় তো হিরোর ভাইয়ের রোল করে’, নিন্দকদের মুখে ঝামা ঘষে পরিণীতার বছরপূর্তি

    Parineeta: পার্শ্ব চরিত্র থেকে নায়ক রূপে উদয়ের উত্তরণ। নবাগতা ঈশানীর দুর্দান্ত অভিনয়ে ভর করেই সুপারহিট পরিণীতা। দেখতে দেখতে এক বছর পার করল এই মেগা সিরিয়াল।

    Published on: Nov 11, 2025 3:57 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাম্প্রতিক সময়ে জি বাংলার সবচেয়ে সফল ধারাবাহিকের তালিকায় যে সকল নাম রয়েছে, সেখানে অবশ্যই জায়গা করে নেবে পরিণীতা। মিঠাই, নিম ফুলের মধু-র পর রাত ৮টার স্লটে দুর্দান্ত পারফরম্য়ান্স করেছে রায়ান-পারুল। টিআরপি তালিকায় নিয়মিত সেরা ৩ থাকে এই মেগা। দেখতে দেখতে এক বছর পার করল পরিণীতা।

    ‘ফ্লপনিতা, উদয় তো হিরোর ভাইয়ের রোল করে’, নিন্দকদের মুখে ঝামা! পরিণীতার বছরপূর্তি
    ‘ফ্লপনিতা, উদয় তো হিরোর ভাইয়ের রোল করে’, নিন্দকদের মুখে ঝামা! পরিণীতার বছরপূর্তি

    ২০২৪ সালের ১১ই নভেম্বর থেকে সম্প্রচার শুরু হয়েছিল পরিণীতার। শুরুতে অনেকেই এই মেগা সিরিয়ালটিকে তেমন পাত্তা দেননি। হিরোর রোলে উদয়! সেই নিয়েও নাক সিঁটকানি কম ছিল না। দীর্ঘদিন সাইড হিরোর রোল করা উদয়কে দর্শক গ্রহণ করবে না, ধারণা ছিল অনেকের। তবে সব ভাবনা উলটে পালটে দিয়েছেন উদয়-ঈশানীরা।

    মঙ্গলবার, সিরিয়ালের বর্ষপূর্তির দিন আবেগে ভাসছেন রায়ানের দাদু, আশুতোষ বসু। যে চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেতা সুব্রত গুহ রায়। ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘প্রথমে মানুষজন ভালোবেসে নাম রেখেছিল ফ্লপনিতা.... বলেছিলো কে হিরো...উদয়? ও তো হিরোর ভাই করে...আর ওই নতুন মেয়েটা কি যেনো নাম...আবার বলিছে...করিছে করে কথা বলে...নিম ফুলের জায়গায় এটা কি আনলো জি...তারপর দেখতে দেখতে একবছর কেটে গেলো…’।

    দর্শকদের ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি আরও লেখেন, ‘আজ আবার ১১ই নভেম্বর...এত মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি যে বুকের ভেতরটা আলো হয়ে আছে...এভাবেই ভালোবাসবেন আমাদের যাতে বছরের পর বছর আপনাদের আনন্দ দিতে পারি...রায়ান আর পারুল কে আপনারা যে ভাবে আপনজন করে নিয়েছেন...পরবর্তী সময়েও যেন এভাবেই ওরা আপনাদের চোখের মণি হয়ে থাকতে পারে ..ভালো থাকবেন..পাশে থাকবেন’।

    পার্শ্ব চরিত্রে কাজ করা উদয়কে নিয়ে সংশয় ছিল অনেকেরই। তবে উদয়ের উপর আস্থা রেখেছিল জি বাংলা। এই নিয়ে আগের এক সাক্ষাৎকারে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে উদয় বলেছিলেন, 'আমাদের প্রথমদিকে কেউ সিরিয়ালসি নেয়নি। নায়িকা নতুন, আমি এতদিন ধরে পার্শ্ব চরিত্রে কাজ করেছি। তাই আমাদের থেকে কেউ বিশেষ আশা রাখেনি, প্রথমে অনেক সমালোচনা হয়েছে, লোকে ভেবেছিল বেশিদিন টিকবে না। তবে আমি খুশি যে দর্শক আমাদেরকে, আমাদের কাহিনিকে গ্রহণ করেছে।'

    কনটেন্টই গল্পের আসল হিরো দেখিয়ে দিয়েছে পরিণীতা। ব্রাইট মান্ডডসের পরীক্ষায় যুগ্মভাবে প্রথম হয়েছে রায়ান আর পারুল। তবে রায়ান পারুলের সঙ্গে নিজের স্থান শেয়ার করে নিতে চায় না। ফের পরীক্ষার দাবি জানায় সে। প্রিন্সিপাল সেই দাবি মেনেও নেয়। রায়ান-পারুলের মধ্যেকার এই প্রতিযোগিতা ঘিরেই আগামিতে এগোবে এই মেগা সিরিয়ালের গল্প।

    News/Entertainment/Parineeta: ‘ফ্লপনিতা, উদয় তো হিরোর ভাইয়ের রোল করে’, নিন্দকদের মুখে ঝামা ঘষে পরিণীতার বছরপূর্তি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes