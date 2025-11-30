Phulki Last Day: চোখের জল নয়, হাসিমুখেই বিদায় নিল ফুলকি! কাটা হল কেক, একসঙ্গে গোটা পরিবার

Phulki Last Day: চোখের জল নয়, হাসিমুখেই বিদায় নিল ফুলকি! কাটা হল কেক, একসঙ্গে গোটা পরিবার
দীর্ঘ আড়াই বছরের পথচলা। ৯০০ পর্বে শেষ হল ফুলকি। চোখের জলে নয়, কেক কেটে হাসিমুখেই বিদায় জানাল টিম ফুলকি।
দুটো মেগার কাজ একসঙ্গে শেষ হল। স্টার জলসার অনুরাগের ছোঁয়া আর জি বাংলার ফুলকি-র পথচলা থামল চলতি সপ্তাহে। চোখের জল, একরাশ মন খারাপ নিয়ে শ্যুটিং ফ্লোর ছাড়লেন তারকারা। একসময়ে টানা টিআরপি টপার ছিল এই মেগা। তবে থেমে গেল যাত্রা 'বেশ করেছি প্রেম করেছি' আসায়। প্রথমে মনে করা হয়েছিল বুঝি বা শেষ হবে জগদ্ধাত্রী। অঙ্কিতা মল্লিক ও সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়ের ধারাবাহিকের টিআরপি যদিও ছিল বেশ ভালো। পরে দেখা যায় ৭.৩০ টার সময়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় জগদ্ধাত্রীকে। আর টাটা বাই বাই ফুলকির।
৯০০ পর্বেই শেষ হল ফুলকি-র পথচলা। আজকাল যেখানে মাত্র কয়েকমাসেই বন্ধ হচ্ছে মেগা, সেখানে প্রায় আড়াই বছর চলল ধারাবাহিকটি। টানা ১৪-১৫ ঘণ্টা শ্যুটিং করে যারা পরিবার হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরাই চোখের জলে বিদায় জানালেন একে-অপরকে। যদিও সবটাই হল সেলিব্রেশনের মুডে। কাটা হল কেক, গোটা ফুলকি পরিবার ক্যামেরা-বন্দি হল একসঙ্গে।
এর আগে পরিচালক রাজেন্দ্র দাস হিন্দুস্তান টাইমস বাংলাকে ফুলকি শেষের খবরে সিলমোহর দিয়ে জানিয়েছিলেন, ‘২৮ তারিখের ডেডলাইন রয়েছে। তবে প্রয়োজনে এক-দু'দিন বাড়তে পারে। দেখা যাক। যার শুরু আছে, শেষ তো থাকবেই। তবে দর্শকরা যে ভালোবাসা দিয়েছেন সেটাই আসল প্রাপ্তি। মন খারাপ যেমন আছে, তেমনই ফের নতুন কিছু করবার তাগিদও রয়েছে।’
যদিও জি বাংলার আরও একটি মেগা এখনো স্লট পাওয়ার অপেক্ষায়। পল্লবী শর্মার ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’-র প্রোমো এলেও, সম্প্রচারের দিনক্ষণ জানানো হয়নি। খবর ডিসেম্বরের মাঝামাঝিই এটি এসে যাবে। এবার দেখার, তখন আবার কার বিদায়ের ঘণ্টি বাজে। আপাতত খুব খম টিআরপি উঠছে আনন্দীর (শেষ সপ্তাহেও ছিল ২.৮, যেখানে ফুলকির শেষ সপ্তাহের টিআরপি ৫.৮)। দেখার সেটাই বন্ধ হয় নাকি!