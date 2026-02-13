Edit Profile
    Zee Bangla: রায়ান-পারুলের চুমু, উজি-ঋষির রোম্যান্স; প্রেমদিবসের ঝলকে ঠাঁই নেই আর্য-অপর্ণার! বাদ গেল আর কারা?

    প্রেম দিবস উপলক্ষে জি বাংলার পর্দায় এখন বসন্তের আমেজ। চ্যানেলের প্রিয় জুটিদের নিয়ে মুক্তি পেয়েছে বিশেষ ভ্যালেন্টাইন্স ডে মিউজিক ভিডিও। কিন্তু সেই ভিডিওতেই দেখা মেলেনি আর্য ও অপর্ণার। আর তাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

    Published on: Feb 13, 2026 4:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    ক্যালেন্ডারের পাতায় এখন প্রেমের মাস। আর এই প্রেম দিবস উপলক্ষে জি বাংলার জনপ্রিয় সব জুটিকে নিয়ে মুক্তি পেয়েছে একটি বিশেষ মিউজিক ভিডিও। পর্ণা-সৃজন থেকে শুরু করে জগদ্ধাত্রী-স্বয়ম্ভু— সব চর্চিত জুটিকে সেখানে রোম্যান্টিক মেজাজে দেখা গেলেও, দর্শকদের চোখে খটকা লেগেছে এক জায়গায়। ভিডিওতে দেখা মেলেনি চিরদিনই তুমি যে আমার ধারাবাহিকের অন্যতম জনপ্রিয় জুটি আর্য ও অপর্ণার মানে জীতু-শিরিনের। এবং এছাড়াও তারে ধরি ধরি সিরিয়ালের লিড জুটি বিশ্বরূপ ও পল্লবী এবং কনে দেখা আলোর অনুভব-লাজু জুটিও গায়েব এই ঝলক থেকে। আর তাতেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে তুমুল বিতর্ক।

    রায়ান-পারুলের চুমু, উজি-ঋষির রোম্যান্স; প্রেমদিবসের ঝলকে ঠাঁই নেই আর্য-অপর্ণার!
    রায়ান-পারুলের চুমু, উজি-ঋষির রোম্যান্স; প্রেমদিবসের ঝলকে ঠাঁই নেই আর্য-অপর্ণার!

    আর্য-অপর্ণা জুটির জনপ্রিয়তা:

    সাম্প্রতিক সময়ে ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ধারাবাহিকের গল্পে আর্য এবং অপর্ণার রসায়ন দর্শকদের দারুণ পছন্দের। তাঁদের মিষ্টি প্রেম আর পর্দার সাবলীল অভিনয় এই জুটিকে অল্প সময়েই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মতো একটি বিশেষ মিউজিক্যাল প্রোমোতে তাঁদের কেন রাখা হলো না, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনুরাগীরা। অন্যদিকে টিআরপি তালিকায় শুরু থেকেই ভালো নম্বর দিচ্ছে গোরা এবং দিতির প্রেমেরে গল্প তারে ধরি ধরি মনে করি। এই দুই প্রিয় জুটিকে ব্রাত্য থাকতে দেখে চ্যানেল কর্তৃপক্ষের ওপর বেজায় চটেছেন ভক্তরা।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদের ঝড়:

    ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই কমেন্ট বক্স ভরে গিয়েছে এই দুই প্রিয় জুটির অভাব নিয়ে। কেউ লিখেছেন, ‘জি বাংলা কি ভুলেই গেল আর্য-অপর্ণার কথা?’ আবার কেউ দাবি করেছেন, “এই জুটি ছাড়া প্রেমের ভিডিওটা যেন অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।' অনেকের মতে, টিআরপি তালিকার প্রথম সারিতে থাকা ধারাবাহিকের (তারে ধরি ধরি মনে করি) গুরুত্বপূর্ণ জুটিকে বাদ দেওয়াটা চ্যানেলের পক্ষ থেকে একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

    অবশ্য এই মিউজিক্য়াল প্রোমোতে প্রেমের নেশায় বুঁদ রায়ান-পারুল। পায়ান জুটির রোম্যান্স পর্দায় সেভাবে দেখতে পায় না দর্শক। কারণ সারাক্ষণ ঝগড়া আর রেষারেষি করেই দিন কাটে রায়ান-পারুলের। তবে এখানে ভালোবাসার লাল রঙ গায়ে মেখে প্রেমের চাদরে নিজেদের মুড়ল দুজনে। জি বাংলার অপর হিট জুটি ঋষি-উজিরও দেখা মিলেছে। কুসুমকে দেখা গিয়েছে রোম্যান্স করতে তাঁর ছোট সাহেবের সঙ্গে। অন্য়দিকে বেশ করেছি প্রেম করছি-র টিনএজ প্রেমের ছোঁয়াও দেখা গেল এই ঝলকে। কমলা নিবাস জুটির পরিণত-প্রেমের আভাও রয়েছে এই প্রোমোতে।

    শুটিংয়ের ব্যস্ততা নাকি অন্য কিছু?

    চ্যানেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আর্য-অপর্ণা কিংবা এলা-গোরার অনুপস্থিতি নিয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যাখ্যা মেলেনি। তবে স্টুডিও পাড়ার অনেকের ধারণা, শুটিংয়ের ব্যস্ততা বা ডেট সমস্যার কারণেই হয়তো তাঁরা এই ভিডিওর অংশ হতে পারেননি। কারণ যাই হোক না কেন, ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র মতো বিশেষ দিনে পর্দার এই প্রিয় জুটিদের একসঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করতে না দেখে রীতিমতো মন খারাপ হাজার হাজার ভক্তের।

    জি বাংলার এই ভিডিও এখন যেমন আলোচনায় রয়েছে, তেমনই ‘আর্য-অপর্ণা’ জুটির ভক্তদের এই অভিমান মেটাতে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ আগামীতে নতুন কোনও বিশেষ চমক আনে কি না, সেটাই এখন দেখার।

