Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    খুনের অভিযোগ চার জনের বিরুদ্ধে! জুবিন গর্গের মৃত্যুর চার্জশিট দাখিল করল SIT

    অসমীয়া গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। মামলার তদন্তকারী বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গুয়াহাটির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (CJM) আদালতে ৩,৫০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করেছে, যেখানে চারজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

    Published on: Dec 12, 2025 9:27 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অসমীয়া গায়ক জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যালের আয়োজক এবং আরও তিনজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। মামলার তদন্তকারী বিশেষ তদন্ত দল (SIT) গুয়াহাটির চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (CJM) আদালতে ৩,৫০০ পৃষ্ঠার চার্জশিট দাখিল করেছে, যেখানে চারজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে।

    খুনের অভিযোগ চার জনের বিরুদ্ধে! জুবিন গর্গের মৃত্যুর চার্জশিট দাখিল করল SIT
    খুনের অভিযোগ চার জনের বিরুদ্ধে! জুবিন গর্গের মৃত্যুর চার্জশিট দাখিল করল SIT

    আরও পড়ুন: তৃতীয় স্ত্রী শাম্মার সঙ্গে দ্বিতীয়বারের জন্য বাবা হলেন অপূর্ব! ছেলে হল না মেয়ে?

    আরও পড়ুন: ‘চোখের সামনে মেয়ের চিতা জ্বলছে! কেউ ভুলতে পারে?’ সন্তান হারানোর হাহাকার মৌসুমীর!

    চার্জশিটে কাদের নাম আছে?

    চার্জশিট অনুসারে, SIT প্রধান উৎসব সংগঠক শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মা, শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এছাড়াও, জুবিন গর্গের খুড়তুতো ভাই এবং অসম পুলিশ অফিসার সন্দীপন গর্গের বিরুদ্ধেও অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী (SPF), যারা জুবিন গর্গের মৃত্যুর একটি স্বাধীন তদন্ত করছেন, পূর্বে একটি বিবৃতিতে বলেছিল যে, প্রাথমিক তদন্তে কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং তদন্তে আরও তিন মাস সময় লাগতে পারে।

    আরও পড়ুন: ৮ বছর পর বড়পর্দায় একসঙ্গে রাহুল-প্রীতি, আসছে হ্যাপি হ্যাপি ফ্যামিলি, কী বললেন নায়ক?

    আরও পড়ুন: বিচ্ছেদ এসেছিল জীবনে, '৫ বছর একসঙ্গে কাটানো…', কাকে আদুরে বার্তা দিলেন দেবচন্দ্রিমা?

    SIT ৩০০ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে

    বিশেষ ডিজিপি এমপি গুপ্ত, যাঁর নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী মামলাটি এসআইটির কাছে হস্তান্তর করেছিলেন, তিনি বলেছেন যে এসআইটি মামলায় ৩০০ জন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।

    আরও পড়ুন: ৮৩ বছর বয়সেও ভোর ৫.৩০ অবধি কাজ! আচমকা ফ্যানেদের কাছে ক্ষমা চাইলেন অমিতাভ, কেন?

    আরও পড়ুন: 'জামাইবাবুকে আগে আমার …', রূপমঞ্জরী-গোরার দাম্পত্য়ে তৃতীয় ব্য়ক্তি অহনা! মিশকা বদলালো না, বলছে নেটপাড়া

    প্রসঙ্গত, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা এসআইটি গঠন করেন। তিনি বলেন যে তিনি এই মৃত্যুকে একটি খুনের মামলা বলে মনে করেন এবং রাজ্য সরকার ‘জাতির পুত্র’ এর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব বিশেষ ডিজিপি এমপি গুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত এসআইটিকে দায়িত্ব দেন। পরবর্তীতে তিনি সম্প্রতি সমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে দাবি করেন যে জুবিন গর্গের মৃত্যু একটি হত্যাকাণ্ড।

    আরও পড়ুন: এই খুদেদের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে আজকের এক জনপ্রিয় নায়িকা, চিনতে পারছেন তাঁকে?

    News/Entertainment/খুনের অভিযোগ চার জনের বিরুদ্ধে! জুবিন গর্গের মৃত্যুর চার্জশিট দাখিল করল SIT
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes