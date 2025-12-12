খুনের অভিযোগ চার জনের বিরুদ্ধে! জুবিন গর্গের মৃত্যুর চার্জশিট দাখিল করল SIT

চার্জশিট অনুসারে, SIT প্রধান উৎসব সংগঠক শ্যামকানু মহন্ত, সিদ্ধার্থ শর্মা, শেখর জ্যোতি গোস্বামী এবং অমৃতপ্রভা মহন্তকে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। এছাড়াও, জুবিন গর্গের খুড়তুতো ভাই এবং অসম পুলিশ অফিসার সন্দীপন গর্গের বিরুদ্ধেও অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। উল্লেখ্য, সিঙ্গাপুর পুলিশ বাহিনী (SPF), যারা জুবিন গর্গের মৃত্যুর একটি স্বাধীন তদন্ত করছেন, পূর্বে একটি বিবৃতিতে বলেছিল যে, প্রাথমিক তদন্তে কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং তদন্তে আরও তিন মাস সময় লাগতে পারে।
প্রসঙ্গত, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত শর্মা এসআইটি গঠন করেন। তিনি বলেন যে তিনি এই মৃত্যুকে একটি খুনের মামলা বলে মনে করেন এবং রাজ্য সরকার ‘জাতির পুত্র’ এর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। তিনি জুবিন গর্গের মৃত্যুর তদন্তের দায়িত্ব বিশেষ ডিজিপি এমপি গুপ্তের নেতৃত্বে গঠিত এসআইটিকে দায়িত্ব দেন। পরবর্তীতে তিনি সম্প্রতি সমাপ্ত বিধানসভা অধিবেশনে দাবি করেন যে জুবিন গর্গের মৃত্যু একটি হত্যাকাণ্ড।