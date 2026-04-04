এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি স্বামীর মৃত্যুশোক! অসুস্থ জুবিনের স্ত্রী গরিমা, ভর্তি গুয়াহাটির হাসপাতালে

এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি স্বামীর মৃত্যুশোক! অসুস্থ জুবিনের স্ত্রী গরিমা, ভর্তি গুয়াহাটির হাসপাতালে
গুয়াহাটির দিসপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গর্বের সদ্য বিধবা স্ত্রী গরিমা সাইকিয়া গর্গকে। শুক্রবার দুপুরে তাঁকে ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। ডা. চন্দন মোদকের নেতৃত্বে একদল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক গরিমার চিকিৎসা করছেন।
কদিন আগেই স্বামীর আচমকা মৃত্যু। জুবিনের চলে যাওয়া একপ্রকার ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল স্ত্রী গরিমাকে। এবার খবর এল,অসুস্থ গরিমা। হাসপাতালে ভর্তি। চলছে চিকিৎসা।
শুক্রবার দুপুর প্রায় ২টা ৩০ মিনিটে গরিমাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা জানান, তিনি মূলত রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। শারীরিক অস্বস্তি বাড়তে থাকায় ঝুঁকি এড়াতে তাঁকে দ্রুত ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
মেডিক্যাল রিপোর্ট অনুযায়ী, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর রক্তে শর্করার মাত্রা উদ্বেগজনকভাবে কমে প্রায় ৬০ মিগ্রা/ডেসি লিটারে নেমে গিয়েছিল। চিকিৎসকদের মতে, গত কয়েকদিন ধরে পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস এবং তীব্র মানসিক চাপই এই শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়েছে।
চন্দন জানিয়েছেন যে, গরিমা এখন অনেকটাই স্থিতিশীল। তবে তাঁকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। ধকল কাটিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে আরও কয়েকদিন লাগবে তাঁর। তারপরই ছাড়া হবে হাসপাতালকে।
জুবিনের মৃত্যু
২০২৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ৫২ বছর বয়সে জনপ্রিয় ভারতীয় গায়ক ও সঙ্গীত পরিচালক জুবিন গর্গ সিঙ্গাপুরে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মারা যান। সেন্ট জন'স দ্বীপের কাছে সমুদ্রে সাঁতার কাটার সময় তিনি তলিয়ে যান এবং পরে হাসপাতালে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। তাঁর মৃত্যু অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল। যা এখনো অমীমাংসিত। এই মৃত্যু দুর্ঘটনা না কি কোনও ষড়যন্ত্র রয়েছে, তা নিয়ে আজও ধোঁয়াশা রয়েছে।।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।