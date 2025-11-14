ভয় পেলেন ইউনুস! আওয়ামি লিগের লকডাউন শঙ্কা, বাংলাদেশজুড়ে মোতায়েন বিজিবি

আগামী সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার আগেই ফের বাংলাদেশে আন্দোলনমুখী আওয়ামি লিগ। শেখ হাসিনার দলের ডাকা ঢাকা লকডাউন কর্মসূচি শুরু থেকেই বাংলাদেশজুড়ে বাসে, দোকানে, অফিসে আগুন দেওয়া এবং ভাঙচুর ও অবরোধের ঘটনা ঘটেছে। লকডাউন কর্মসূচি ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও অশান্তির ঘটনা ঘটেছে গোটা দেশজুড়ে। এই আবহে ঢাকা ও আশপাশের জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) মোতায়েন করা হয়েছে।
শুক্রবার বিজিবির জনসংযোগ আধিকারিক মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, ঢাকা ও আশপাশের জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১২ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে শাহ আলির বেড়িবাঁধ এলাকায় বাসে আগুন দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, দুই দুষ্কৃতী পার্কিং করা কিরণমালা বাসে আগুন লাগিয়ে পালানোর চেষ্টা করে। এ সময় স্থানীয়রা টের পেয়ে ধাওয়া দিয়ে একজনকে আটক করে। অন্যজন পালাতে গিয়ে তুরাগ নদীতে ঝাঁপ দেয়। পরে তাকে মুমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। শাহ আলি থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আটকদের পুলিশে হস্তান্তর করা হয়েছে।
শাহ আলি থানার ওসি গোলাম আজম বলেন, একটি বাসে আগুন দেওয়ার ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশে দিয়েছে জনতা। তাদের মধ্যে একজন পালাতে গিয়ে পানিতে লাফ দিয়ে মৃত্যু হয়। গত বুধবার রাত ৩টার দিকে কমলাপুরে একটি লেগুনায় আগুন দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার শেখ হাসিনা-সহ তিন জনের বিরুদ্ধে ‘মানবতাবিরোধী’ মামলার রায় ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল। তবে তা সোমবার হবে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ওইদিন সোমবার এবং আগের দিন রবিবার বাংলাদেশ শাটডাউন করার ডাক দিয়েছে শেখ হাসিনার দল আওয়ামি লিগ। এদিকে, হাসিনার মামলা ঘিরে সোমবার থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী ছাড়াও বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি মোতায়েন করা হয় ট্রাইবুনাল ভবনের চারপাশে। নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বিচারপতি এবং আইনজীবীদের। ঢাকা-সহ বাংলাদেশের সর্বত্র বহু হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও ইতিবাচক দিক হল কোন প্রাণহানি ঘটেনি।