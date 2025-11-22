Edit Profile
    AUS vs ENG 1st Ashes Test Records: কঠিন পিচে ৮৩ বলে ১২৩ রান হেডের! ২ দিনেই ব্যাজবলকে পুঁতলেন অজিরা, তৈরি অনেক নজির

    ট্র্যাভিসে হেডের অবিশ্বাস্য ইনিংস। যে পিচে ব্যাট করতে গিয়ে বাকি ২১ জন ব্যাটার কার্যত হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, সেখানে চতুর্থ ইনিংসে ৮৩ বলে ১২৩ রান করে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম অ্যাশেজ টেস্টে জিতিয়ে দিলেন ট্র্যাভিস হেড। মারেন ১৬টি চার। হাঁকান চারটি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ১৪৮.১৯।

    Published on: Nov 22, 2025 3:23 PM IST
    By Ayan Das
    'ব্যাজবল'-কে পার্থে পুঁতে গেল 'হেডবল'। যে পিচে ব্যাট করতে গিয়ে বাকি ২১ জন ব্যাটার কার্যত হামাগুড়ি দিচ্ছিলেন, সেখানে চতুর্থ ইনিংসে ৮৩ বলে ১২৩ রান করে অস্ট্রেলিয়াকে প্রথম অ্যাশেজ টেস্টে জিতিয়ে দিলেন ট্র্যাভিস হেড। মারেন ১৬টি চার। হাঁকান চারটি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট ১৪৮.১৯। হেডের ইনিংসটা যে কতটা দুর্ধর্ষ, সেটা বোঝার জন্য একটা পরিসংখ্যানই যথেষ্ট - হেডের পরে পার্থ টেস্টে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্কোর হল হ্যারি ব্রুকের ৫২ রান। আর হেডের সেই তাণ্ডবের ফলে ২৮.২ ওভারেই ২০৫ রান তাড়া করে দু'দিনেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে দিল অস্ট্রেলিয়া (রানরেট ৭.২৩)। আর তার ফলে ১৯২১ সালের নটিংহ্যাম টেস্টের পরে প্রথমবার দু'দিনে শেষ হয়ে গেল অ্যাশেজ টেস্ট।

    ট্র্যাভিসে হেডের অবিশ্বাস্য ইনিংস। শতরানের সেলিব্রেশন। (ছবি সৌজন্যে রয়টার্স)
    ট্র্যাভিসে হেডের অবিশ্বাস্য ইনিংস। শতরানের সেলিব্রেশন। (ছবি সৌজন্যে রয়টার্স)

    অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে দ্রুততম শতরান

    ১) অ্যাডাম গিলক্রিস্ট: ৫৭ বল, বনাম ইংল্যান্ড, ওয়াকা (পার্থের পুরনো মাঠ), ২০০৬ সাল।

    ২) জ্যাক গ্রেগরি: ৬৭ বল, বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা, জোহানেসবার্গ, ১৯২১ সাল।

    ৩) ডেভিড ওয়ার্নার: ৬৯ বল বনাম ভারত, ওয়াকা, ২০১২ সাল।

    ৪) ট্র্যাভিস হেড: ৬৯ বল বনাম ইংল্যান্ড, পার্থের অপ্টাস স্টেডিয়াম, ২০২৫ সাল।

    ট্র্যাভিস হেডের একগুচ্ছ নজির

    ১) অ্যাশেজে দ্বিতীয় দ্রুততম শতরান।

    ২) ওপেনারদের মধ্যে যুগ্মভাবে দ্রুততম টেস্ট শতরান।

    ৩) টেস্টের চতুর্থ ইনিংসে দ্রুততম শতরান।

    তবে হেড অজিদের জয় নিশ্চিত করলেও ভিত্তিপ্রস্তরটা তৈরি করে দেন মিচেল স্টার্ক। প্যাট কামিন্স, জোস হেজেলউডের অনুপস্থিতিতেই প্রথম ইনিংসে যখন অস্ট্রেলিয়ার কোনও বোলারই কার্যত ছন্দে ছিলেন না, সেইসময় ৫৮ রানে সাত উইকেট নেন। তাঁর সুবাদেই প্রথম ইনিংসে ১৭২ রানে অল-আউট হয়ে যায় ইংল্যান্ড। তারপরও ৪০ রানের লিড পায়। দ্বিতীয় দিনের লাঞ্চের সময়ও দারুণ জায়গায় ছিল। এগিয়েছিল ৯৯ রানে। হাতে ছিল নয় উইকেট।

    কিন্তু লাঞ্চের পরে ধস নামে ইংল্যান্ডের ইনিংসে। ড্রাইভ করার লোভ সংযম করতে না পেরে মিডল অর্ডারের তিন ব্যাটার (ওলি পোপ. হ্যারি ব্রুক এবং জো রুট) উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন। তারপরই খেলার মোড় ঘুরে যায়। তাও শেষের দিকে কিছুটা রান তুলে ইংল্যান্ডের লিড ২০০ রান পার করিয়ে দেন গাস অ্যাটকিনসন এবং ব্রাইডন কার্স। শেষপর্যন্ত ২০৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা দেয় ইংল্যান্ড। যে রানটা দু'উইকেট হারিয়েই হাসতে-হাসতে তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া। ম্যাচের সেরা হয়েছেন স্টার্ক। ম্যাচে মোট ১০টি উইকেট নিয়েছেন।

