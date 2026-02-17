নজিরবিহীন! ইমরানের উন্নত চিকিৎসার দাবিতে পাক সরকারকে চিঠি ১৪ কিংবদন্তির, তালিকায় গাভাস্কার-কপিল

নজিরবিহীন! ইমরানের উন্নত চিকিৎসার দাবিতে পাক সরকারকে চিঠি ১৪ কিংবদন্তির, তালিকায় গাভাস্কার-কপিল
পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ১৯৯২ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের সমর্থনে এবার সরব হলেন ক্রিকেট দুনিয়ার প্রাক্তন তারকারা। ভারতের কিংবদন্তী ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার এবং কপিল দেব-সহ বিশ্বের ১৪ জন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অধিনায়ক এক যৌথ চিঠিতে পাকিস্তান সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, ইমরান খানের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার বিষয়ে মানবিক ও মর্যাদাপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য। কারণ, কাস্টডিতে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হচ্ছে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করছে নানা মহল।
হিন্দুস্তান টাইমস ডিজিটালের অ্যাক্সেস করা যৌথ চিঠিতে প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেট অধিনায়কের জন্য সঠিক চিকিৎসা, মানবিক পরিবেশে বন্দিত্ব এবং আইনি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে। পাক প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফকে উদ্দেশ করে লেখা এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন ভারতের দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনীল গাভাস্কার এবং কপিল দেব, যাঁরা দু’জনেই পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত। পাশাপাশি, গ্রেগ চ্যাপেল, মাইক আর্থারটন, অ্যালান বর্ডার, মাইকেল বেয়ারলি, ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্দা ক্লার্ক, ডেভিড গোয়ার, কিম হিউজেস, নাসের হুসেন, ক্লাইভ লয়েড, স্টিভ ওয়া, জন রাইট-এর মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পরিচিত মুখেরাও এই আবেদনপত্রে সামিল হয়েছেন। সব মিলিয়ে ১৪ জন প্রাক্তন অধিনায়কের এই উদ্যোগ ক্রীড়াজগতের সংহতির এক বিরল নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে।
তবে পাকিস্তানের কোনও প্রাক্তন অধিনায়ক এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেননি। যদিও গত সপ্তাহে ওয়াসিম আক্রম, ওয়াকার উনিস এবং শহিদ আফ্রিদিরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ইমরান খানের জন্য যথাযথ চিকিৎসার দাবি তুলেছিলেন। পাক সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ইমরান খানের ডান চোখের ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁর পরিবার ও সমর্থকদের অভিযোগ, জেলে তাঁদের দেখা করার সুযোগও দেওয়া হচ্ছে না। তাঁর ছেলে সুলেমান খান গত বছরের ডিসেম্বরে বলেন, তাঁর বাবাকে খুব ছোট একটি সেলে রাখা হয়েছে, যেটিকে ‘ডেথ সেল’ বলা হয়। ২০২২ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ২০২৩ সালের অগস্ট থেকে ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবি জেলবন্দি। একাধিক দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন পাক অধিনায়ক বর্তমানে ৩১ বছরের সাজা ভোগ করছেন।
চিঠিতে কী বলা হয়েছে?
চিঠিতে প্রাক্তন অধিনায়কেরা লিখেছেন, 'সহকর্মী ক্রিকেটার হিসেবে আমরা জানি, ন্যায্যতা, সম্মান ও মর্যাদা এই মূল্যবোধগুলি খেলার মাঠের সীমানা ছাড়িয়ে যায়। ইমরান খানের মতো ব্যক্তিত্ব, যিনি একজন প্রাক্তন জাতীয় নেতা এবং বিশ্ব ক্রীড়া আইকন, তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও মানবিক আচরণ নিশ্চিত করা উচিত।' তাঁরা পাকিস্তান সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, ইমরান খান যেন তাঁর পছন্দের যোগ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে দ্রুত, পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত চিকিৎসা পান। চিঠির ভাষা ছিল সংযত কিন্তু দৃঢ়। তাঁরা কোনও রাজনৈতিক মন্তব্য না করে কেবল মানবিক বিবেচনার দিকটি তুলে ধরেছেন। চিঠির শেষে বলা হয়েছে, ক্রিকেট যেমন দেশের সীমানা পেরিয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তেমনই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হলেও সম্মান অটুট থাকে। সেই ক্রীড়াসুলভ মানসিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই মানবিকতা ও ন্যায়বিচারের আহ্বান জানানো হয়েছে।
পাকিস্তান সরকারের তরফে এখনও এই চিঠির আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে কূটনৈতিক ও ক্রীড়া মহলে এই ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক স্তরে এমন আবেদন একটি নৈতিক চাপ তৈরি করতে পারে, যদিও তা সরাসরি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা সময়ই বলবে। সব মিলিয়ে, ইমরান খানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ এখন কেবল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মহলেও আলোচনার কেন্দ্রে।