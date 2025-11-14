নজরে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়! দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে আটক আরও ২ চিকিৎসক, খোঁজ চলছে জেহাদিদের

দিল্লিতে ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্ত যত গভীর হচ্ছে, ততই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১০ জনের মৃত্যু এবং ২০ জন আহত হয়েছেন। সেই আবহেই ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত আরও ২ চিকিৎসক ও ২ কর্মী-সহ ৫ জনকে আটক করেছে তদন্তকারী সংস্থা। একই সঙ্গে আরও দুই সন্দেহভাজনের সঙ্গে তুরস্ক সফরে যাওয়া আরেক চিকিৎসকের খোঁজ শুরু করেছে।
সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশের কানপুরে থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে এক মেডিক্যাল পড়ুয়াকে আটক করা হয়েছে। তদন্তকারীদের একটি সূত্রের খবর, তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত মহিলা চিকিৎসক শাহিন সাঈদের। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চিকিৎসকের নাম মহম্মদ আরিফ মীর (৩২)। গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মেমোরিয়াল (জিএসভিএম) মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আরিফ। কানপুরের অশোকনগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা আরিফ ফরিদাবাদ-কাণ্ড ও দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত শাহিন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। সেই সূত্র ধরেই তাকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেলে হাপুরের জিএস মেডিকেল কলেজের গাইনোকোলজিস্ট ডাঃ ফারুককে আটক করেছে এটিএস। সেও জম্মু ও কাশ্মীরের বাসিন্দা।পরে দুই চিকিৎসককেই জাতীয় তদন্ত সংস্থার (এনআইএ) কাছে হস্তান্তর করা হয়। ইতিমধ্যে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অনন্তনাগের বাসিন্দা ডাঃ মীর সম্ভবত ডাঃ উমর উন নবির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। এই উমরই লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের সময় ঘাতক গাড়িটি চালাচ্ছিল। এছাড়াও আরিফ ফরিদাবাদ-কাণ্ড ও দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত শাহিনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। এদিকে, ডাঃ ফারুক ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল গণাইয়ের সঙ্গে পড়াশোনা করেছে, যাকে ফরিদাবাদ থেকে গ্রেফতার করা হয়। জানা গেছে, পুলিশের একটি দল কানপুরে ডাঃ মীরের ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখান থেকে ওই যুবকের মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তার বাড়ির মালিক কানহাইয়া লাল তদন্তকারীদের জানিয়েছেন, মীর মাত্র একমাস আগে সেখানে এসেছিল। অন্নদিকে, বৃহস্পতিবার আটক হওয়া পাঁচজনের মধ্যে, তৃতীয় ব্যক্তি হল আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী মহম্মদ জামিল ওরফে জামিলকে কাশ্মীরি ডাক্তারদের নিয়োগে সহায়তা করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে এনআইএ। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, জামিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করত। ইতিমধ্যে জামিলের ফোন এবং ল্যাপটপ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার আটক হওয়া আরও দুজন হল- আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পাউন্ডার ওয়াসিদ খান এবং তার শ্যালক মহম্মদ ফাহিম।
ডাক্তারদের জঙ্গি মডিউল ইতিমধ্যেই ‘হোয়াইট কলার টেরর মডিউল’ হিসাবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধৃত সন্দেহভাদন জঙ্গি ডাক্তারদের জেরার মাঝেই উঠে এসেছে ড. মুজাফ্ফরের নাম। তাকে খুঁজতেই রেড কর্নার নোটিস ইস্যুর জন্য ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ। ড. মুজাফ্ফর হল, আদিল আহমেদ রাদারের ভাই। এই আদিলকে বিস্ফোরক উদ্ধার কাণ্ডে জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তে উঠে আসছে, ২০২১ সালে সন্ত্রাসে জড়িত যে ডাক্তাররা তুরস্কে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে অন্যতম এই ড. মুজাফ্ফর। ২০২২ সালে ধৃত ড. মুজাম্মিল ও দিল্লি বিস্ফোরণে অভিযুক্ত ড. উমরের সঙ্গে সেবার তুরস্কে গিয়েছিল এই ড. মুজাফ্ফর। বেশ কিছু রিপোর্ট জাবি করছে, সেখানে পাকিস্তানের এক আইএসআই হ্যান্ডেলারের সঙ্গে দেখা করে তারা।
