    Resolution on Bangladesh in UK Parliament: বাংলাদেশ হিংসা নিয়ে ২টি পৃথক রেজোলিউশন পেশ ব্রিটিশ সংসদে, সই একাধিক সাংসদের

    প্রস্তাবনাগুলিতে বাংলাদেশ সকারের কাছে স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া গত ১৫ মাসে বাংলাদেশে যে সকল বিচার বিহীন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে রেজোলিউশনে।

    Published on: Dec 22, 2025 10:35 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবার ব্রিটেনের সংসদে পেশ করা হল প্রস্তাবনা বা রেজোলিউশন। বাংলাদেশ নিয়ে পৃথক দুটি রেজোলিউশন পেশ করা হয়েছে সেখানে। এর মধ্যে একটি প্রাস্তবনায় বাংলাদেশের হিংসার নিন্দা জানানো হয়েছে। এই প্রস্তাবনাটি ৩ জন ব্রিটিশ সাংসদ সই করেছেন। এছাড়াও বাংলাদেশে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের গ্রেফতার করার প্রতিবাদ জনিয়ে পৃথক একটি প্রস্তাবনা পেশ করা হয়েছে ব্রিটিশ সংসদে। প্রস্তাবনাগুলিতে বাংলাদেশ সকারের কাছে স্বচ্ছ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন করানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া গত ১৫ মাসে বাংলাদেশে যে সকল বিচার বিহীন হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে রেজোলিউশনে।

    বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবার ব্রিটেনের সংসদে পেশ করা হল প্রস্তাবনা বা রেজোলিউশন। (AFP)
    বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবার ব্রিটেনের সংসদে পেশ করা হল প্রস্তাবনা বা রেজোলিউশন। (AFP)

    উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সাধাণ নির্বাচন এবং গণভোট। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগকে কার্যত নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে বাংলাদেশে। সেই দেশের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা নির্দেশ দিয়েছেন, কোনও আওয়ামী নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা না থাকলেও পুলিশ যেন তাদের গ্রেফতার করে। এভাবে ইউনুস সরকার বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চাইছে আওয়ামী লীগকে। এমনকী ব্রিটেনের সরকারে থাকা লেবার পার্টির নেত্রী তথা ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিককে নিয়ে কয়েকদিন আগেও একাধিক অভিযোগ করেছিল ইউনুস সরকার। টিউলিপ হলেন শেখ হাসিনার বোনের মেয়ে। এই আবহে ব্রিটিশ সাংসদদের এই রেজোলিউশন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।

    উল্লেখ্য, কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই বাংলাদেশে চরম ভারত বিরোধিতার ঢেউ আছড়ে পড়েছে। হাদির হত্যার ঘটনায় ভারতের 'র'-এর দিকে আঙুল তুলেছেন হাদির বোন মাহফুজা। এদিকে বাংলাদেশে দাবি করা হয়, ফয়সাল করিম না আওয়ী লীগের প্রাক্তন নেতা। এদিকে কায়সার ভারতে পালিয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন অনেকে। এই আবহে হাদির ওপর হামলার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভারত বিরোধিতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ভারতের হাইকমিশনে হামলার চেষ্টা পর্যন্ত করে কট্টরপন্থীরা। উত্তরপূর্ব ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দেন হাসনাত আবদুল্লাহর মতো 'জুলাই বিপ্লবী নেতা'। এই সবের মাঝে অবশ্য বাংলাদেশি পুলিশ বলেছে, হাদির হত্যাকারী ফয়সাল করিম বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে গেছেন কি না, তা নিয়ে তাদের কাছে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য নেই। পুলিশের অতিরিক্ত আইজি বলেন, 'অনেক সময়ই তন্তকারীদের বিভ্রান্ত করতে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে ভুল তথ্য ছড়ানো হয়।' অর্থাৎ, পুলিশের দাবি, তাদের বিভ্রান্ত করতে ভুয়ো দাবি করা হয়ে থাকতে পারে যে ফয়সাল ভারতে।

