সীমানা ছাড়িয়ে মানবিকতা! অনুপ্রবেশকারী মৎস্যজীবীদের মুক্তি দিল ভারত-বাংলাদেশ সরকার

সীমানা ছাড়িয়ে মানবিকতা! অনুপ্রবেশকারী মৎস্যজীবীদের মুক্তি দিল ভারত-বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশে জেলে থাকাকালীন ভারতীয় মৎস্যজীবীদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় সেই দিকে কড়া নজর ছিল দেশের হাই কমিশনের।
বড় পদক্ষেপ! অসাবধানতার বশে আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত লঙ্ঘন করে যে সকল মৎস্যজীবী ভারতে বা বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বহুজনকে মুক্তি দিল দু’দেশের সরকার। সূত্রের খবর, ভারত থেকে যে সকল মৎস্যজীবী বাংলাদেশে প্রবেশ করেন, তাঁদের মধ্যে ২৩ জনকে বৃহস্পতিবার মুক্তি দিয়েছে সে দেশের সরকার। অন্যদিকে, আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করার অভিযোগে আটক হওয়া ১২৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিয়েছে ভারত সরকার।
একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দুই দেশের মৎস্যজীবীদের মানবিক ও জীবিকার উদ্বেগের কথা মাথায় রেখে তাঁদের সঙ্গে জলযানগুলিও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'অজান্তে আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত অতিক্রম করার অভিযোগে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের সম্প্রতি বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ গ্রেফতার করে।' একই ভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষও বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করেছিল। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দুই দেশের সরকার আজ ২৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী এবং ১২৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী, তাঁদের জলযানগুলিকে মুক্তি ও প্রত্যাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে জেলে থাকাকালীন ভারতীয় মৎস্যজীবীদের যাতে কোনও রকম সমস্যা না হয় সেই দিকে কড়া নজর ছিল দেশের হাই কমিশনের। তাঁদের জ্যাকেট-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করা হয়।
বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, 'ভারত সরকার ভারতীয় মৎস্যজীবীদের নিরপাত্তা, সুরক্ষা ও কল্যাণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়।' প্রায় তিন মাস আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল পাঁচটি বাংলাদেশি ট্রলার। সেই সময় আন্তর্জাতিক জলসীমানা লঙ্ঘনের অভিযোগে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী তাঁদের আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এরপর থেকেই তারা জেল হেফাজতে ছিলেন। দীর্ঘ কূটনৈতিক আলোচনা এবং প্রশাসনিক আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ১২৮ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্য বন্দরে মৎস্যজীবীদের হাতে তাদের পাঁচটি ট্রলার ও প্রয়োজনীয় জীবনধারণের সরঞ্জাম বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তবে কেবল মুক্তি নয়, ভারতীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবীদের পাথেয় হিসেবে শীতের নতুন পোশাক এবং পর্যাপ্ত শুকনো খাবার ও জলের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়। ফেরার মুহূর্তে বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা জানান, গত তিন মাস তারা ভারতের কারাগারে থাকলেও তাদের প্রতি কোনও অমানবিক আচরণ করা হয়নি। বরং প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের খাবার ও চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছিল।