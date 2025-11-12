Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    26/11 Like Attack Planned in Delhi: ২৬/১১-র মতই হামলার পরিকল্পনা ছিল 'ডাক্তার মডিউলের', দাবি রিপোর্টে

    রিপোর্টে দাবি করা হয়, ২০০৮ সালের মুম্বইয়ের সেই বিভীষিকা ফিরিয়ে আনতে ২০০টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল এই মুজাম্মিল, আদিল, উমররা। লালকেল্ল, ইন্ডিয়া গেট, কনস্টিটিউশন ক্লাব, গৌরীশঙ্কর মন্দিরে এই সব হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা।

    Published on: Nov 12, 2025 1:57 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লিতেও ২৬/১১-র মত হামলা করার পরিকল্পনা করেছিল 'ডাক্তার মডিউল'। সূত্র উদ্ধৃত করে এনডিটিভির একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়, ২০০৮ সালের মুম্বইয়ের সেই বিভীষিকা ফিরিয়ে আনতে ২০০টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল এই মুজাম্মিল, আদিল, উমররা। লালকেল্ল, ইন্ডিয়া গেট, কনস্টিটিউশন ক্লাব, গৌরীশঙ্কর মন্দিরে এই সব হামলার ছক কষেছিল জঙ্গিরা। এছাড়াও জঙ্গিরা রেল স্টেশন, শপিং মলেও হামলার পরিকল্পনা করেছিল। পহেলগাঁও হামলারও আগে থেকে, সেই জানুয়ারি থেকেই এই হামলার ছক কষা হচ্ছিল।

    ২০০৮ সালের মুম্বইয়ের সেই বিভীষিকা দিল্লিতে ফিরিয়ে আনতে ২০০টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল এই মুজাম্মিল, আদিল, উমররা। (Hindustan Times)
    ২০০৮ সালের মুম্বইয়ের সেই বিভীষিকা দিল্লিতে ফিরিয়ে আনতে ২০০টি আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানোর পরিকল্পনা করেছিল এই মুজাম্মিল, আদিল, উমররা। (Hindustan Times)

    জানা গিয়েছে, কাশ্মীরের বিভিন্ন শিক্ষিত ডাক্তারকে এই কাজের জন্যে জইশ বেছে নিয়েছিল। পাক জঙ্গি গোষ্ঠী মনে করেছিল, হোয়াইট কলার হওয়ায় এই সব চিকিৎসকের দিকে কোনও সন্দেহ থাকবে না কারও। দিল্লি বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়ি ছাড়াও আরও ২টি গাড়ি জোগাড় করেছিল আত্মঘাতী জঙ্গি উমর। এই বাকি ২ গাড়ি সম্পর্কে এখনও খুব বেশি কিছু জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে যে এগুলি জঙ্গি ষড়যন্ত্রের অংশ ছিল। বর্তমানে এই গাড়ি এবং আরও জঙ্গিদের ধরতে তদন্ত করা হচ্ছে। এদিকে আই২০ গাড়িটির রুট খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী।

    জানা গিয়েছে, পুলিশ বর্তমানে এই 'ডাক্তার মডিউলের' সকল ধৃত জঙ্গিকে জেরা করছে। তাদের ড্রাইভার লাইসেন্স, আধার এবং অন্যান্য নথি খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী। এদিকে আটক হওয়া তারিক এবং উমর মহম্মদের ভাই আমিরকে জেরা করছে এনআইএ। এদের এখনও গ্রেফতার করা হয়নি। উল্লেখ্য, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত আই২০ গাড়িটির সর্বশেষ মালিক ছিল এই তারিক। জানা যায়, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি চালিয়ে এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল ডঃ উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।

    News/News/26/11 Like Attack Planned In Delhi: ২৬/১১-র মতই হামলার পরিকল্পনা ছিল 'ডাক্তার মডিউলের', দাবি রিপোর্টে
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes