সরকারি গুদামে ২৬,০০০ কুইন্টাল ধান উধাও, BJP সরকার বলল ‘ইঁদুর-উইপোকা খেয়েছে’

সরকারি গুদামে ২৬,০০০ কুইন্টাল ধান উধাও, BJP সরকার বলল ‘ইঁদুর-উইপোকা খেয়েছে’
রাজনৈতিক হাওয়া গরম হতে শুরু করেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে।
রাতারাতি সরকারি গুদাম থেকে উধাও হয়ে গেল ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান। আর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে ছত্তিশগড়ে। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ ধান কী ভাবে চুরি হল, তার কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি। ঘটনাটি কবর্ধা জেলার। তবে আধিকারিকেরা দাবি করেছেন, শুধু কবর্ধা ধান সংগ্রহকেন্দ্রই নয়, আশপাশের জেলাগুলির সরকারি গুদামগুলিরও অবস্থা খুব খারাপ। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক হাওয়া গরম হতে শুরু করেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের কবর্ধা জেলায়। কবর্ধার চারভাটা এবং বঘরা ধান সংগ্রহকেন্দ্র থেকে ধান চুরি যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে সহায়ক মূল্যে ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার কুইন্টাল ধান কেনা হয়েছিল। অভিযোগ, তারমধ্যে ২৬ হাজার কুইন্টাল ধানের কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু চারভাটা কেন্দ্র থেকেই ২২ হাজার কুইন্টাল ধান উধাও হয়ে গিয়েছে। যার বর্তমান বাজার দর সাত কোটি টাকা। এদিকে ২৬ হাজার কুইন্টাল ধান চুরি যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে হুলস্থুল পড়তেই আধিকারিকেরা দাবি করেছেন, এই দুই গুদাম থেকে ধান চুরি হয়নি। সেই ধান খেয়ে নিয়েছে ইঁদুর এবং উইপোকা। একই সঙ্গে তাঁদের দাবি করেছেন, সরকারি গুদামগুলির অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। সেগুলিতে পোকামাকড়, ইঁদুর আর উইপোকার প্রচণ্ড উৎপাত। ফলে চুরি নয়, ধান উধাও রহস্যের ঘটনায় ইঁদুর আর উইপোকাকেই দায়ী করছেন আধিকারিকেরা।
জেলার এক আধিকারিক অভিষেক মিশ্র আবার দাবি করেছেন, আবহাওয়ার কারণে ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ইঁদুর এবং উইপোকার উপদ্রবের কারণে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। অভিষেক মিশ্র আরও জানিয়েছেন, রাজ্যের ৬৫টি ধান সংগ্রহকেন্দ্রের মধ্যে কবর্ধা জেলার সংগ্রহকেন্দ্রগুলির অবস্থা শোচনীয়। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই রাজ্য রাজনীতিতে চাপানউতোর শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতাদের দাবি, প্রশাসন যদি সময় থাকতেই সতর্ক হত, তাহলে এত বড় লোকসান হত না। পাশাপাশি কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকেরা ইঁদুর ধরার খাঁচা নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং এই ঘটনার পুঙ্খানুপঙ্খ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।