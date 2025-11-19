Edit Profile
    'রাজনৈতিক হতাশাকে...,' নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নষ্টের চেষ্টা, রাহুলের সমালোচনায় বিশিষ্টরা

    চিঠিতে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে ‘দায়িত্বহীন’ এবং ‘অপ্রমাণিত’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

    Published on: Nov 19, 2025 10:37 PM IST
    By Sahara Islam
    ‘ভোট চুরি’ অভিযোগ রাজনৈতিক হতাশাকে প্রতিষ্ঠানিক সঙ্কটের আড়ালে ঢাকার প্রচেষ্টা মাত্র।খোলা চিঠির মাধ্যমে কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন ভারতের ২৭২ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা, কূটনীতিক এবং সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা।

    রাহুলের সমালোচনায় বিশিষ্টরা (AICC)
    খোলা চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন মোট ২৭২ জন। এরমধ্যে ১৬ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, ১২৩ জন প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তা, ১৩৩ জন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা এবং ১৪ জন প্রাক্তন কূটনীতিক রয়েছেন। চিঠির স্বাক্ষরকারীরা দেশের সংবিধান, বিচারব্যবস্থা, নির্বাচনী কমিশন এবং সশস্ত্র বাহিনীকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চিঠিতে রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, 'আমরা, নাগরিক সমাজের প্রবীণ সদস্যরা, গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি যে ভারতের গণতন্ত্র এখন আক্রমণের মুখে, যা শক্তির মাধ্যমে নয়, বরং তার প্রতিষ্ঠানের প্রতি বিষাক্ত বাক্যবাণ দ্বারা আক্রমণ করা হচ্ছে। কিছু রাজনৈতিক নেতা, প্রকৃত নীতিগত বিকল্পের বদলে, প্ররোচনামূলক ও অপ্রমাণিত অভিযোগের আশ্রয় নিচ্ছেন।' চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'প্রথমে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য ও সাহসিকতা প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে, পরে বিচারব্যবস্থার ন্যায্যতা নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে, সংসদ এবং সংবিধানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। এখন নির্বাচনী কমিশনের পালা, যার সততা এবং খ্যাতি নিয়ে পরিকল্পিত ও ষড়যন্ত্রমূলক হামলা করা হচ্ছে।'চিঠিতে রাহুল গান্ধীর মন্তব্যকে ‘দায়িত্বহীন’ এবং ‘অপ্রমাণিত’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

    এছাড়াও, রাহুল গান্ধীর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে আক্রমণের বিষয়ে চিঠিতে বলা হয়েছে, 'তিনি কমিশনকে বারবার আক্রমণ করেছেন এবং বলেছেন যে, তাঁর কাছে প্রমাণ রয়েছে যে কমিশন ভোট চুরিতে জড়িত। এরকম 'পরমাণু বোমা’ মন্তব্যগুলি ‘অবিশ্বাস্যভাবে অশোভন।' অথচ, এমন অভিযোগের পরও তিনি কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি, যা তাঁর দায়বদ্ধতা এড়ানোর চেষ্টা বলে মনে হয়।' চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, 'কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বামপন্থী এনজিও, কিছু মতাদর্শপ্রবণ গবেষক নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত মন্তব্য করেছে। তবে, এই অভিযোগগুলি কোনও ভিত্তি ছাড়াই রাজনীতি এবং হতাশার আড়ালে ঢাকা রয়েছে।' এছাড়া, চিঠিতে কংগ্রেস নেতাদের আচরণকে ‘নিরাশাগ্রস্ত ক্রোধ’ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, যা বারংবার নির্বাচনে পরাজয় এবং জনগণের সঙ্গে সংযোগের অভাব থেকে উদ্ভূত। 'যখন রাজনৈতিক নেতারা সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন, তখন তারা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, পরিবর্তে জনগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করেন না,' চিঠিতে বলা হয়েছে।

    প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনারদের নাম উল্লেখ করে চিঠিতে বলা হয়েছে, 'প্রাক্তন সিইসি টি এন সেশন এবং এন গোপালস্বামীর দৃঢ় নেতৃত্ব নির্বাচন কমিশনকে একটি শক্তিশালী সাংবিধানিক রক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁরা জনপ্রিয়তার পিছনে ছুটেননি, কঠোরভাবে, নিরপেক্ষভাবে এবং নিঃশঙ্কভাবে নিয়মাবলী প্রয়োগ করেছেন।' চিঠির শেষে বলা হয়েছে, 'ভারতের নির্বাচন কমিশনকে সমর্থন করার জন্য নাগরিক সমাজ এবং দেশবাসীকে একত্রিত হতে হবে, এটা শুধু প্রশংসা নয়, বরং বিশ্বাসের বিষয়। রাজনৈতিক নেতাদের উচিত মিথ্যা অভিযোগ এবং নাটকীয় অভিযোগ বন্ধ করা এবং জনগণের সামনে বাস্তব নীতিগত বিকল্প তুলে ধরা।' খোলা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অবৈধ অভিবাসন বিষয়ে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। ভারতেরও উচিত নির্বাচনী শুদ্ধতার প্রতি সমানভাবে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া।' তাঁরা আরও বলেছেন, 'আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলব, স্বচ্ছতা ও কঠোরতা বজায় রাখুন, পুরো তথ্য প্রকাশ করুন, প্রয়োজনে আইনগত পথে নিজেদের রক্ষা করুন এবং রাজনীতি ছাড়া আসল নীতি নিয়ে এগিয়ে যান।' সংক্ষেপে, ২৭২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির খোলা চিঠি রাহুল গান্ধীর ‘ভোট চুরি’ অভিযোগকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছে।

