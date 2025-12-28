Edit Profile
    Bangladeshi Infiltrators Pushed Back: হিমন্তের ‘বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত’ মন্তব্যের পর অসম থেকে ৩ অবৈধবাসীকে পুশব্যাক BSF-এর

    Published on: Dec 28, 2025 2:12 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    এবার অসম সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের কুড়িগ্রামে পুশব্যাক করা হল ৩ বাংলাদেশিকে। নগাঁও জেলায় অবৈধভাবে বসবাস করত এই বাংলাদেশিরা। পুশব্যাক হওয়া বাংলাদেশিদের মধ্যে ২ জন পুরুষ, এক মহিলা। তাদের মধঅযে আয়েশা খাতুন ছিলেন সালনা থানা এলাকার বাসিন্দা। রুস্তম আলি এবং ইদ্রিস আলি ছিলেন কলিয়াবর থানা এলাকার বাসিন্দা। এই তিনজনই এখন বিজিবির হেফাজতে।

    এর আগে গতকালই অসমের 'পরিবর্তিত' জনসংখ্যা নিয়ে গুরুতর সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন সেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। শনিবার বিজেপির রাজ্য নির্বাহী সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে 'বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত' লোকদের জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেলে অসমকে বাংলাদেশের অংশ করার প্রচেষ্টা শুরু হতে পারে। তিনি এই পরিস্থিতিকে অসমের পরিচয় ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বড় হুমকি বলে বর্ণনা করেন। পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন যে বর্তমানে 'বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত' মানুষের জনসংখ্যা ইতিমধ্যেই ৪০ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে এবং এটি ক্রমাগত বাড়ছে।

    হিমন্ত বলেন, 'আজ আমরা এই বাস্তবতা আমাদের নিজেদের চোখে দেখছি। যদি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের এই জনসংখ্যা ৫০ শতাংশের বেশি হয়ে যায় তবে অসমের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।' বাংলাদেশে সম্প্রতি দীপু দাসের গণপিটুনির কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী অসমের জনগণকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেন, 'আজ যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তবে অসমের মানুষ কল্পনা করতে পারেন যে আগামী ২০ বছরে এখানে কী পরিস্থিতি হবে।' তিনি 'অনুপ্রবেশকারীদের' আনুগত্য নিয়েও প্রশ্ন তোলেন এবং ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যুদ্ধ হলে তারা কাকে সমর্থন করবেন তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন হিমন্ত।

    এদিকে এর আগে এর আগে সম্প্রতি নদিয়ার গেদে সীমান্ত দিয়ে ১৪ জন অবৈধবাসী বাংলাদেশিকে পাঠানো হয় বাংলাদেশে। বিএসএফ এই অবৈধবাসীদের পুশব্যাক করেছে সীমান্তে। জানা গিয়েছে, সেই ১৪ জনের মধ্যে ৬ জন পুরুষ, ৬ জন নারী এবং ২টি শিশু আছে। এই অবৈধবাসীরা দীর্ঘদিন ধরে ওড়িশায় থাকত বলে জানা গিয়েছে। পরে তাদের বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে পুলিশ গ্রেফতার করে। নদিয়ার সীমান্তে পাঠানো হয় তাদের।

    প্রসঙ্গত, অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই ক্রমাগত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের ধরে ধরে পুশ ব্যাক করছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ। যা নিয়ে প্রথমদিকে বেশ আপত্তি জানিয়েছিল বাংলাদেশ। তবে এখন সেরকম কোনও আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না কাঁটাতারের ওপার থেকে। এদিকে বাংলাদেশিদের পুশব্যাক করার বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গে বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, ভারতীয় মুসলিমদের বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে দেশছাড়া করা হচ্ছে।

