কলাপে ২০টি সেলাই-কাঁধে চোট! অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচকে বেধড়ক মারধর ৩ ক্রিকেটারের

কলাপে ২০টি সেলাই-কাঁধে চোট! অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচকে বেধড়ক মারধর ৩ ক্রিকেটারের
ভারতীদাসন পুদুচেরি ক্রিকেটার্স ফোরামের সভাপতি সেম্বিল কুমারান ভেঙ্কটারমনের করা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।
পুদুচেরিতে অনূর্ধ্ব-১৯ দলের কোচ এস ভেঙ্কটরামনকে মাঠের ভিতরেই বেধড়ক মারধর করার অভিযোগে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টিমে সুযোগ না পাওয়ার ক্ষোভে তিন স্থানীয় ক্রিকেটার কার্তিকায়ন, অরবিন্দরাজ এবং সন্তোষ কুমারন কোচের উপর হামলা চালায়। ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে পুলিশের তরফে তাদের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টার মামলা রুজু করা হয়েছে।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুসারে, সোমবার দুপুরে, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ পুদুচেরির নেট প্র্যাকটিস চলাকালীন ঘটনাটি ঘটেছে। ক্ষোভের জেরে কোচের উপর তীব্র আক্রমণ করেন তিন স্থানীয় ক্রিকেটার। ব্যাপক মারধর করেন। যার ফলে কোচের মাথায় এবং কাঁধে আঘাত লেগেছে। কোচের কপালে ২০ টি সেলাই পড়েছে। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে সেদারাপেট থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু অভিযুক্ত খেলোয়াড়রা এখন পলাতক। পুলিশ তাঁদের খুঁজছে। পুলিশের বক্তব্য, অভিযুক্তরা কোচের কাছে গিয়ে সরাসরি অভিযোগ তোলে, তিনি পক্ষপাত দেখিয়েছেন। তাই দলে নাম ওঠেনি। কথা কাটাকাটির মধ্যেই আচমকা ওই তিন খেলোয়াড় হাতে থাকা ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে কোচকে লক্ষ করে আঘাত করতে শুরু করে। খানকয়েক বাড়ি মারার পর তিনজনই সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
স্থানীয় সেদারাপেট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ভেঙ্কটরামন। সাব-ইনস্পেক্টর এস রাজেশ বলেছেন, 'ভেঙ্কটরামনের কপালে ২০টি সেলাই পড়েছে। এখন স্থিতিশীল। তিন ক্রিকেটারই পালিয়েছে। আমরা ওদের খোঁজার চেষ্টা করছি।' থানায় করা অভিযোগে ভেঙ্কটরামন জানিয়েছে, ৮ ডিসেম্বর সকাল ১১টা নাগাদ তিনি সিএপি কমপ্লেক্সের ইন্ডোর নেটে ছিলেন। অভিযোগ, তখন পুদুচেরির তিন ক্রিকেটার কার্তিকায়ন, অরবিন্দরাজ এবং সন্তোষ কুমারন এসে তাঁকে গালিগালাজ করতে থাকেন। সৈয়দ মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতায় ওই তিন ক্রিকেটারের বাদ পড়ার নেপথ্যে ভেঙ্কটরামনকেই দায়ী করেন। অরবিন্দরাজ হঠাৎ ভেঙ্কটরামনকে চেপে ধরেন বলে অভিযোগ। সন্তোষের নিয়ে আসা ব্যাট হাতে নিয়ে কার্তিকায়ন নাকি কোচকে মারধোর করেন। খুনও করতে চেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন ভেঙ্কটরামন। তবে ভারতীদাসন পুদুচেরি ক্রিকেটার্স ফোরামের সভাপতি সেম্বিল কুমারান ভেঙ্কটারমনের করা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। সেম্বিল কুমারান বলেন, 'ভেঙ্কটরামনের বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি মামলার নথিভুক্ত ইতিহাস রয়েছে। তিনি প্রায়শই স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেন। অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করার জন্য তিনি পরিচিত। আমরা গত সাত বছরে বিসিসিআইয়ের কাছে অনেকবার তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি।' এদিকে, বোর্ড সভাপতি দেবজিৎ শইকীয়া বলেছেন, 'সংবাদ প্রতিবেদনে গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ তোলা হয়েছে। বোর্ড দ্রুত সেগুলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেবে।'