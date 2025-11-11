দিল্লি ১০/১১ বিস্ফোরণ: আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ চিকিৎসক আটক, তদন্তে NIA

অন্যান্য দিনের মতোই স্বাভাবিক ছন্দেই কাটছিল দিল্লির দিন। সোমবার সন্ধ্যেয় হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠে রাজধানী। লালকেল্লার মেট্রো স্টেশনের কাছে গাড়িতে বিস্ফোরণে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। আহত ২০ জনের বেশি। এবার সেই বিস্ফোরণের যোগসূত্রে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও ৩ চিকিৎসককে আটক করেছে পুলিশ। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। অন্যদিকে, দিল্লির বিস্ফোরণের তদন্তভার নিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)।
সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালেই দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছন। ক্যাম্পাসের সিসিটিভির ফুটেজ, ফরিদাবাদ থেকে বিপুল বিস্ফোরক উদ্ধার এবং দিল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের তদন্তে যাদের নাম সামনে এসেছে, তাদের সম্পর্কে আরও তথ্য জানতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫২ জন সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছেন তদন্তকারীরা। এই তালিকায় রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ছাত্র এবং অধ্যক্ষ রয়েছেন।সেই ঘটনার যোগসূত্রে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আটক করা হয়েছে ৩ চিকিৎসককে। জানা গিয়েছে, আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ চিকিৎসক-সহ ৬ জন কর্মীকে আটক করে জেরা করছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল এবং হরিয়ানা পুলিশ। ধৃত ৩ চিকিৎসক হল-মুজাম্মিল শাকিল, উমর মহম্মদ ও শাহিন শাহিদ। মুজাম্মিল ও উমর কাশ্মীরের এবং শাহিন লখনউয়ের বাসিন্দা। তিনজনই ফরিদাবাদ হাসপাতালে সিনিয়র চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত ছিল বলে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন।
ফরিদাবাদে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধারের তদন্তের সময় মুজাম্মিলের নাম উঠে আসে। ফরিদাবাদে মুজাম্মিলের ভাড়া করা দুটি বাড়ি থেকে বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত প্রায় ২ হাজার ৯০০ কেজি বিস্ফোরক এবং অন্যান্য সন্দেহজনক জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বাস্তবে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থাকা সত্ত্বেও মুজাম্মিলে ওই বাড়িগুলি ভাড়া নিয়েছিল। এই দুটি বাড়ি ছাড়াও, আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজাম্মিলের সহকর্মীর গাড়ি থেকে অ্যাসল্ট রাইফেল এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। আর এই সহকর্মীর নামই শাহিন শাহিদ। দিল্লি পুলিশ সূত্রে খবর, শাহিন শাহিদ ছিল জইশ প্রধান মাসুদ আজহারের বোন সাদিয়া আজহারের অধীনে। সাদিয়া ‘জমাত উল-মোমিনাত’ নামে সংগঠনের মহিলা শাখার নেতৃত্ব দিত। এই শাখাটি তৈরি করা হয় পাকিস্তানের বাহাওয়ালপুরে, যেখানে মহিলাদের সংগঠনে নিয়োগের কাজ শুরু হয় গত অক্টোবর মাস থেকেই। জইশ সদস্যদের স্ত্রী ও দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের এই সংগঠনে নেওয়া হচ্ছিল। পুলিশের দাবি, শাহিন শাহিদ ভারতে থেকে জইশের মহিলা শাখা গঠনের কাজ করছিল। সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে আরও মহিলা সদস্য তৈরি করা এবং ছোট ছোট ইউনিট গঠন করা।
সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয় ডঃ আদিল আহমদ রাথার এবং পরে ডঃ মুজাম্মিল শাকিল। তাঁদের জেরা করেই সামনে আসে আরও বড় চক্র। জম্মু ও কাশ্মীর, আইবি এবং ফরিদাবাদ পুলিশের যৌথ অভিযানে উদ্ধার হয় প্রায় ২,৯০০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ও অন্যান্য বিস্ফোরক তৈরির উপকরণ। সেই সূত্রেই এখন লালকেল্লা বিস্ফোরণের থ্রেডে নাম এসেছে উমর উন নবির। তদন্তে যুক্ত আধিকারিকদের দাবি, তার দুই সহযোগী ধরা পড়ার পরেই উমর ওই বিস্ফোরণের পরিকল্পনা করে।
News/News/দিল্লি ১০/১১ বিস্ফোরণ: আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ চিকিৎসক আটক, তদন্তে NIA