    প্রথমবার বেড়াতে যাওয়ায় কাল! স্ত্রীকে বাঁচিয়ে জীবন্ত দগ্ধ স্বামী, গোয়ার অগ্নিকাণ্ডে মৃত একই পরিবারের...

    দিল্লিতে ভাবনাদের এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, তিন বোনের মৃত্যুর কথা এখনও জানানো হয়নি তাঁদের বৃদ্ধা মাকে।

    Published on: Dec 08, 2025 12:49 PM IST
    By Sahara Islam
    গোয়ার আরপোরা এলাকার জনপ্রিয় নাইটক্লাব ‘বার্চ বাই রোমিও লেন’-এ ভয়াবহ আগুনে মৃত্যু হয়েছে ২৫ জনের। আর ওই অগ্নিকাণ্ডে যে কয়েক জনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একই পরিবারের চারজন। অগ্নিকাণ্ডের খবর ছড়িয়ে পড়তে স্বাভাবিক ভাবেই হুড়োহুড়ি পরে যায় পর্যটক এবং হোটেল কর্মীদের মধ্যে। এই পরিস্থিতিতে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে তিন শ্যালিকা-সহ আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের এক বাসিন্দা।

    স্ত্রীকে বাঁচিয়ে জীবন্ত দগ্ধ স্বামী (HT_PRINT)
    স্ত্রীকে বাঁচিয়ে জীবন্ত দগ্ধ স্বামী (HT_PRINT)

    পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদের নাম বিনোদ কুমার, অনিতা যোশী, কমলা যোশী এবং সরোজ যোশী। এই পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য ভাবনা জোশী। বিনোদ তাঁর স্ত্রী ভাবনা এবং তিন শ্যালিকা নিয়ে গোয়ায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। গত ৪ ডিসেম্বর গোয়ার বাগা এলাকার একটি হোটেলে উঠেছিলেন তাঁরা। পুলিশ আরও জানিয়েছে, ভাবনা ও তাঁর স্বামী উত্তরপ্রদেশে থাকতেন। তাঁর তিন বোন থাকতেন দিল্লিতে। শনিবার রাতে তাঁরা নাইটক্লাবে গিয়েছিলেন। পুলিশ জানিয়েছে, আগুন লাগার মাত্র ১৫ মিনিট আগে তাঁরা ওই নাইটক্লাবে ঢুকেছিলেন। যখন আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাঁরা প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা করেন। সেই পরিস্থিতিতে বিনোদ স্ত্রী ভাবনাকে ক্লাবের দরজা দিয়ে বাইরে ঠেলে দেন। এরপরে বিনোদ ক্লাবের ভিতরে আটকে থাকা তিন শ্যালিকাকে বাঁচাতে যান। কিন্তু ক্লাবের ভিতরে ঢোকার পরে শ্যালিকাদের সঙ্গে আগুনে আটকা পড়েন বিনোদ। ঘটনাস্থলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চারজনের।

    অন্যদিকে, আতঙ্কিত ভাবনা বাইরে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে স্বামী এবং তিন বোনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। এক সময়ে নিরুপায় হয়ে তাঁরা যে হোটেলে ছিলেন, সেখানকার রিসেপশনে ফোন করে স্বামী ও বোনদের বাঁচানোর জন্য সাহায্য চান। ক্লাবের বাইরে দাঁড়িয়েও ভাবনা ক্রমাগত তাঁর স্বামীকে ফোন করছিলেন। কিন্তু ফোনে যোগাযোগ করা যায়নি। এরপরে যখন একে একে সব মৃতদেহ ক্লাব থেকে বাইরে নিয়ে আসা হচ্ছিল, তখন ভাবনা পুরো বিষয়টি জানতে পারেন। জানা গিয়েছে, অনিতা এবং কমলার দেহ এতখানি জ্বলে গিয়েছে যে তাঁদের শনাক্ত করাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। কমলার তাঁর স্বামী এবং দুই সন্তানকে রেখে গিয়েছেন। দিল্লিতে ভাবনাদের এক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, তিন বোনের মৃত্যুর কথা এখনও জানানো হয়নি তাঁদের বৃদ্ধা মাকে। হরিশ সিং নামে ওই ব্যক্তি বলেন, 'গত সপ্তাহেই ওরা বাড়ি থেকে বেরল। সবাই দারুণ খুশি ছিল গোয়ায় বেড়াতে যাবে বলে। ওদের মায়ের শরীর একদম ভালো নয়। একসঙ্গে তিন মেয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনতে পারবেন না তিনি। আমরা সকলে পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করছি।'

    তিনি আরও বলেন, 'আমরা ভাবনার সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলেছে যে আগুন লাগার পর সবাই ছোটাছুটি করছিলেন এবং কিছু লোক রান্নাঘরে আটকে গিয়েছিল। তাঁরাও পালানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভাবনা অন্যদের বাঁচাতে ফের ভেতরে গিয়েছিল কিন্তু তারা বেরিয়ে আসতে পারেনি। প্রচুর ধোঁয়া ছিল এবং কেউ তাঁকে ধাক্কা দেওয়ায় ভাবনা কোনও রকমে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়ে। অন্যদিকে, খবর পেয়ে জোশী পরিবারের সদস্যরা দিল্লি থেকে তড়িঘড়ি গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হন। জোশী পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছেন, তাঁদের বাচ্চারা বাড়িতে অপেক্ষা করছে। আত্মীয়রাও অপেক্ষায় রয়েছেন। কিন্তু কাউকেই এখনও জানানো হয়নি, যে চারজন মারা গিয়েছেন। আপাতত দেহগুলো বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান তাঁরা।

