51 Attacks on Bangladeshi Hindus in Dec'25: বাংলাদেশে হিন্দুদের করুণ অবস্থা সামনে এল, ডিসেম্বরে ৫১ হামলায় খুন ১০ সনাতনী

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার নিয়ে ভারতের সংবাদমাধ্যম ভুয়ো খবর ছড়ায় হলে অভিযোগ ইউনুস সরকারের। তবে এবার বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরল সেই দেশেরই সংখ্যালঘু সংগঠন। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দাবি করেছে, গত ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে কমপক্ষে ৫১টি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে সংখ্যালঘুদের ওপর।
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, গত ডিসেম্বরে বাংলাদেশে হত্যা করা হয় ১০ জন হিন্দুকে। খুন হওয়া হিন্দুদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দীপু চন্দ্র দাস এবং অমৃত মণ্ডল। তাঁদের নৃশংস খুনের ঘটনায় ভারতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছিল। এদিকে ডিসেম্বরে চুরি ও ডাকাতি ১০টি, বাড়িঘর-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান-মন্দির ও জমিজমা দখল, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ২৩টি ঘটনা রয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় অবমাননা ও র’র দালালের মিথ্যা অভিযোগে আটক ও নির্যাতন ৪টি, ধর্ষণ চেষ্টা ১টি, দৈহিক নির্যাতন ৩টি। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ বিরাজ করছে বলে দাবি করা হয়েছে সংগঠনের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে।
এদিকে নয়া বছর শুরু হতে না হতেই ফের হিন্দুদের ওপর অত্যাচার বেড়েছে। জানুয়ারির ৭ দিন যেতে না যেতেই বাংলাদেশে খুন অন্তত ৭ জন হিন্দু। বাংলাদেশে ২ জানুয়ারি থেকে ৭ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছে। এর আগে ৫ জানুয়ারি ২ জন হিন্দুকে খুন করা হয়েছিল বাংলাদেশে। ঢাকার পার্শ্ববর্তী নরসিংদীতে খুন করা হয় হিন্দু ব্যবসায়ী শরৎ চক্রবর্তী মণিকে, যশোরে গুলি করে খুন করা হয় হিন্দু ব্যবসায়ী তথা সাংবাদিক রানাপ্রতাপ বৈরাগীকে। এছাড়া গত ২ জানুয়ারি খুন হয়েছিলেন সত্য রঞ্জন দাস। ৩ জানুয়ারি খুন হন মিলন দাস এবং সনু দাস। গত ৩১ ডিসেম্বরে হামলার শিকার খোকন চন্দ্র দাসেরও মৃত্যু হয় ৩ জানুয়ারি। ৪ জানুয়ারি খুন হন শুভ পোদ্দার।
News/News/51 Attacks On Bangladeshi Hindus In Dec'25: বাংলাদেশে হিন্দুদের করুণ অবস্থা সামনে এল, ডিসেম্বরে ৫১ হামলায় খুন ১০ সনাতনী