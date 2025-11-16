6 Blasts in Dhaka: ঢাকা জুড়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ, ৬ স্থানে ফাটল ককটেল, 'ঠুটো জগন্নাথ' ইউনুসের পুলিশ

বাংলাদেশের ঢাকায় পরপর বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটল ১৫ নভেম্বর। উল্লেখ্য, আগামী ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশে ঘোষণা করা হবে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলার রায়। সেই রায় ঘোষণার আগেই চাপা উত্তেজনা বাংলাদেশ জুড়ে। এরই মাঝে ঢাকা জুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে দেখা গেল। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৫ তারিখ ঢাকার আগারগাঁও, পল্লবী, হাতিরঝিল, মৌচাক, মিরপুর এবং বিমানবন্দর রেলস্টেশনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এই সব ককটেল বিস্ফোরণের জেরে অবশ্য একজনও হতাহত হয়েছে বলে জানা যায়নি। এদিকে ককটেল ফাটানোর নেপথ্যে থাকা কাউকে গ্রেফতার করাও সম্ভব হয়নি।
গতকাল ঢাকায় প্রথম বিস্ফোরণটি ঘটে বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মিরপুরের বিআরটিসি (বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন) অফিসের কাছে। এরপর সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ হাতিরঝিলের মধুবাগ ব্রিজের নিচে আরও একটি ককটেল বিস্ফোরণের খবর মেলে। সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটের দিকে মিরপুরের পল্লবী থানা এলাকায় মেট্রোরেলের স্টেশনের নিচে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে। এরপর রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে আগারগাওঁয়ের এডিবি ভবনের সামনে একটি বিস্ফোরণ হয়। তারপর রাত সাড়ে ১০টার দিকে আইডিবি ভবনের সামনে মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে আরেকটি ককটেল ফাটানো হয়। সর্বশেষ রাত ১১টা ১০ মিনিটের দিকে বিমানবন্দর রেলস্টেশনের এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটে।
এদিকে জনবহুল এলাকায় এমন পরপর বিস্ফোরণের ঘটনায় এটা স্পষ্ট যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইউনুস প্রশাসন পুরোপুরি ব্যর্থ। এরই মাঝে আগামী ১৭ নভেম্বর হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। সেই রায় ঘোষণার আগে ঢাকা জুড়ে পরপর এই বিস্ফোরণের জেরে আতঙ্কে আছেন সাধারণ মানুষজন। তবে ১৭ নভেম্বর বিশৃঙ্খলা এড়াতে দেশজুড়ে অতিরিক্ত সতর্কতা বজায় রাখা হবে বলে দাবি করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম চৌধুরী। এর আগে ঢাকায় অতিরিক্ত সংখ্যায় বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছিল আইনশৃঙ্খা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে। তবে তাতেও যে সরকার সফল হয়নি, শনিবার জুড়ে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিস্ফোরণে তা স্পষ্ট।
