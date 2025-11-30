Edit Profile
    না-জানলে বড় বিপদ! ১ ডিসেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে ৭টি নিয়ম, খালি হতে পারে পকেট

    ১ ডিসেম্বর থেকে আপনার আর এই সুযোগ থাকবে না।

    Published on: Nov 30, 2025 8:18 PM IST
    By Sahara Islam
    ডিসেম্বর মাস শুরু হতে আর মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি। আর নতুন মাস শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক নিয়মে পরিবর্তন আসতে চলেছে, যা সরাসরি আপনার পকেটে প্রভাব ফেলতে পারে। যদি আপনি এখনও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি সম্পন্ন না করে থাকেন, তাহলে যেকোনও মূল্যে আজ অর্থাৎ ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তা সম্পন্ন করুন, কারণ এর পরে আপনার কাছে এগুলি করার সুযোগ আর নাও থাকতে পারে। ১ ডিসেম্বর থেকে অনেক কিছু বদলে যাবে। এই প্রতিবেদনে সেগুলি সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

    ১ ডিসেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে ৭টি নিয়ম (সৌজন্যে টুইটার )
    ইউনিফাইড পেনশন স্কিম

    সরকারি কর্মচারীদের জন্য ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) বেছে নেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত এই তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর ছিল, কিন্তু পরে তা বাড়ানো হয়েছে। ইউপিএস হল ন্যাশনাল পেনশন স্কিম (এনপিএস) থেকে ভিন্ন মডেল, এবং এই বিকল্পটি শুধুমাত্র সীমিত সময়ের জন্য উপলব্ধ। যে সমস্ত কর্মচারীরা এটি বেছে নিতে চান তাদের ৩০ নভেম্বরের আগে আবেদন করার কথা ছিল। সিআরএ পোর্টালে গিয়ে অনলাইনে বা নোডাল অফিসারের কাছে ফিজিক্যালি ফর্ম জমা দিয়ে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে। এই বিকল্পটি আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে আর উপলব্ধ থাকবে না।

    লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ডেডলাইন

    পেনশনভোগীদের জন্য ৩০ নভেম্বর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তারিখ। পেনশনভোগীদের প্রতি বছর লাইফ সাটিফিকেট জমা দিতে হয়। এই বছর, লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। ১ ডিসেম্বর থেকে আপনার আর এই সুযোগ থাকবে না। সময়মতো লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে ব্যর্থ হলে পেনশন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আপনি ব্যাঙ্কে গিয়ে, পোস্ট অফিসে বা ‘জীবন প্রমাণ’ অ্যাপের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই এটি জমা দিতে পারেন।

    আয়কর ফাইলিং সংক্রান্ত ডেডলাইন

    করদাতাদের জন্য ৩০ নভেম্বর একটি ভাইটাল ডেডলাইন। যদি ২০২৫ সালের অক্টোবরে টিডিএস কেটে নেওয়া হয়, তাহলে ধারা ১৯৪-আইও, ১৯৪-আইবি, ১৯৪-এম এবং ১৯৪-এস ধারার অধীনে বিবৃতি জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক। এর জন্য শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। যেসব করদাতাদের ধারা ৯২-ই এর অধীনে রিপোর্ট জমা দিতে হয় তারাও ৩০ নভেম্বরের মধ্যে তাদের আইটিআর দাখিল করতে পারবেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফর্ম ৩সিইএএ জমা দেওয়ারও এটি শেষ তারিখ। ১ ডিসেম্বর থেকে, আপনি আর এটি করতে পারবেন না। এই কাজগুলি সময়মতো না করলে নোটিশ বা জরিমানা হতে পারে।

    এলপিজি সিলিন্ডারের দাম পরিবর্তন

    তেল বিপণন কোম্পানিগুলি প্রতি মাসের প্রথম দিন এলপিজি দাম সংশোধন করে। গত মাসে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম কিছুটা কমেছিল। এলপিজি সিলিন্ডারের দামও ১ ডিসেম্বর আপডেট করা হবে। এর আগে ১ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে, ওএমসি-গুলি ১৯ কিলোগ্রামের বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দাম ৬.৫০ টাকা পর্যন্ত কমিয়েছে। গ্যাসের দাম বাড়লে বা কমলে তা সরাসরি আপনার মাসিক বাজেটে প্রভাব ফেলবে।

    এটিএফ-এর দাম বদল

    এলপিজির মতো, তেল বিপণন সংস্থাগুলিও এটিএফ (এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল)-এর দাম পরিবর্তন করতে পারে। এটিএফের দামও প্রতি মাসের প্রথম তারিখে সংশোধিত হয়। অতএব, এটিএফের দাম ১ ডিসেম্বর বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে। যদি জ্বালানির দাম বাড়ে, তবে ডিসেম্বর মাসে বিমান ভাড়ার ওপর তার প্রভাব পড়তে পারে। যারা আগামী দিনে বিমানে ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট।

    অনলাইন ব্যাঙ্কিং

    ১ ডিসেম্বর থেকে বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্ক ও আর্থিক সংস্থা তাদের অনলাইন ব্যাঙ্কিং, ইউপিআই, বিনিয়োগ এবং কার্ড-সম্পর্কিত কিছু নিয়ম পরিবর্তন করেছে। এখন আপনার অ্যাকাউন্ট আগের তুলনায় আরও বেশি সুরক্ষিত থাকবে। কিছু ব্যাঙ্ক ক্রেডিট কার্ড-ডেবিট কার্ডের চার্জও বাড়াতে বা কমাতে পারে। অর্থাৎ লেনদেনে বেশি ফি লাগতে পারে বা কিছু ক্ষেত্রে ছাড়ও মিলতে পারে। ডিসেম্বর মাসে এমন পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আপনার ব্যাঙ্কের অ্যাপ এবং মেসেজের দিকে অবশ্যই নজর রাখুন।

    ইউআইডিএআই আধার কার্ড

    ইউআইডিএআই আধার কার্ডে পরিবর্তন আনার কথা বিবেচনা করছে, যেখানে কার্ডে কেবল ছবি এবং একটি কিউআর কোড থাকবে, বাকি তথ্য অনলাইনে পাওয়া যাবে।

