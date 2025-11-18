Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    79 Bangladeshis Arrested: ২ দিনে ভারতের জলসীমায় ধরা পড়ল ৩ বাংলাদেশি ট্রলার, গ্রেফতার ৭৯

    ১৫ ও ১৬ নভেম্বর উত্তর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ৩টি নৌকা ধরা পড়েছে ভারতীয় জলসীমায়। সেই ট্রলারগুলিতে ছিল মোট ৭৯ জন বাংলাদেশি। 

    Published on: Nov 18, 2025 2:31 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভারতীয় জলসীমায় অনুপ্রবেশ করায় বাংলাদেশের ৩টি নৌকা বাজেয়াপ্ত করল ভারতীয় উপকূলবর্তী বাহিনী। এই ৩টি নৌকায় ৭৯ জন বাংলাদেশি ছিল। অভিযোগ, ভারতের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে অবৈধভাবে মাছ ধরছিল এই বাংলাদেশিরা। ১৫ ও ১৬ নভেম্বর উত্তর বঙ্গোপসাগরে এই তিন নৌকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। এর আগে সম্প্রতি বাংলাদেশের কারাগারে এক ভারতীয় মৎস্যীবীর খবর পাওয়া গিয়েছিল সম্প্রতি। এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের তদন্তে বাংলাদেশ যোগের সম্ভাবনার কথা সামনে আসছে। এই আবহে জলসীমায় কড়া নজরদারি চালাচ্ছে ভারতীয় কোস্ট গার্ড।

    ১৫ ও ১৬ নভেম্বর উত্তর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ৩টি নৌকা ধরা পড়েছে
    ১৫ ও ১৬ নভেম্বর উত্তর বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের ৩টি নৌকা ধরা পড়েছে

    জানা গিয়েছে, ভারতের আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করা বাংলাদেশি নৌকাগুলির মধ্যে অন্যতম হল ‘মায়ের দোয়া’। সেই ট্রলারটিতে ছিল ২৬ জন মৎস্যজীবী। গত ১৫ নভেম্বর বিকেলে উপকূলরক্ষী বাহিনীর টহলদারি জাহাজ ট্রলারটিকে আটক করে। রাতেই সেটিকে এবং ওই ২৬ জনকে ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দরে নিয়ে আসা হয় এবং পরে ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃতরা সত্যিই মৎস্যজীবী কি না, নাকি মৎস্যজীবীর পরিচয়কে আড়াল করে সুন্দরবনের উপকূল ঘেঁষে অনুপ্রবেশের চেষ্টা হচ্ছিল, তা জানতে জেরা করে পুলিশ।

    এরপর ১৬ নভেম্বর ধরা পড়ে ‘আমিনা গনি’ নামে এক ট্রলার। সেই ট্রলার থেকে ধরা পড়ে ২৯ জন বাংলাদেশি। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আটক হওয়া ট্রলারগুলির নৌ-রুট, ব্যবহৃত সরঞ্জাম, জিপিএস ও নেভিগেশন সিস্টেম খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে কোনও অসংগতি বা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পথবদলের প্রমাণ সামনে আসে কি না, তা নিশ্চিত করা যায়।

    এদিকে বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলে বন্দি ভারতীয় মৎস্যজীবী বাবুল দাসের মৃত্যু ঘিরে ক্রমেই বাড়ছে রহস্য। গত ১৪ জুলাই গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের জলসীমায় ঢুকে পড়েছিল মা মঙ্গলচন্ডী ট্রলার। তাতেই ছিলেন ১৭ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী। তারপর থেকে তাঁরা বাংলাদেশের জেলেই বন্দি ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও কোনও যোগাযোগ ছিল না। ওই দলেই ছিলেন বাবুল। এখন তাঁর মৃত্যুর খবর সামনে আসতেই উদ্বেগ বেড়েছে বাকি ১৬ জন মৎস্যজীবীর পরিবারেও। বর্তমানে ৬১ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বাংলাদেশের জেলে বন্দী রয়েছেন। চলতি বছরে ভারতের পাঁচটি ট্রলার বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনীর হাতে আটক হয়েছে। আর এবার দুদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের ৩টি ট্রলার ধরা পড়ল ভারতীয় কোস্ট গার্ডের হাতে।

    News/News/79 Bangladeshis Arrested: ২ দিনে ভারতের জলসীমায় ধরা পড়ল ৩ বাংলাদেশি ট্রলার, গ্রেফতার ৭৯
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes