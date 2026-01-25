Padma Shri 2026: ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা সাফ করতে বেরোন ৮৮ বছরের প্রাক্তন IPS অফিসার, পেলেন পদ্মশ্রী

Edit Profile
    Padma Shri 2026: ঝাঁটা নিয়ে রাস্তা সাফ করতে বেরোন ৮৮ বছরের প্রাক্তন IPS অফিসার, পেলেন পদ্মশ্রী

    প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর নরেন্দ্র মোদী সরকারের ট্রেন্ড বজায় রেখে এবারও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ‘অজানা নায়ক’ হিসেবে দেশের সেবা করে চলেছেন।

    Published on: Jan 25, 2026 9:58 PM IST
    By Ayan Das
    প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। আর নরেন্দ্র মোদী সরকারের ট্রেন্ড বজায় রেখে এবারও পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁরা ‘অজানা নায়ক’ হিসেবে দেশের সেবা করে চলেছেন। তাঁদের অন্যতম হলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার ইন্দ্রজিৎ সিং সিধুর। অবসর গ্রহণের পর তিনি সমাজসেবায় যুক্ত হন। সকালে ঝাড়ু নিয়ে আশপাশের এলাকা পরিষ্কার করতে শুরু করেন। যেখানেই আবর্জনা দেখা যায়, সেগুলি তুলে নিজের ঠেলাগাড়িতে ফেলে দেন।

    ইন্দ্রজিৎ সিং সিধু।
    ইন্দ্রজিৎ সিং সিধু।

    ৮৮ বছরের ইন্দ্রজিৎ সিং সিধু ৪৫ জন অখ্যাত নায়কদের মধ্যে রয়েছেন, যাঁদের এবার পদ্ম পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। তিনি ১৯৯৬ সালে পঞ্জাব পুলিশ সার্ভিস থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিন দশক পেরিয়ে গেলেও তাঁর সেবার মনোভাব কমেনি। চণ্ডীগড়ের সেক্টর ৪৯-তে তাঁর বাড়ি রয়েছে। তিনি সকাল ছ'টায় ঘুম থেকে ওঠেন এবং কাজ শুরু করে দেন।

    তিনি আইএএস-আইপিএস অফিসার কো-অপারেটিভ সোসাইটিতে থাকেন। তিনি আশেপাশের নোংরা সম্পর্কে বেশ কয়েকবার স্থানীয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করেছিলেন। তবে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এরপরে তিনি নিজেকে পরিষ্কার করার দায়িত্ব তুলে নেন।

    ১৯৬৪ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার যখন প্রাথমিকভাবে তাঁর পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর হাতে একটি পুরনো রিকশা এবং একটি ব্যাগ ছিল। আগে অনেক মানুষ তাঁকে নিয়ে মজা করতেন। কিন্তু এখন তাঁর পরিবার এবং আশপাশের লোকজনও তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। সিধু বলেছিলেন যে চণ্ডীগড় শহরেরও স্বচ্ছ ভারত সমীক্ষায় শীর্ষে থাকা উচিত। অনেক বিদেশিও এখানে বেড়াতে আসেন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের ভাবমূর্তিতে কোনও প্রশ্নচিহ্ন থাকা উচিত নয়। গত বছর তাঁর ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল। মানুষও তাঁর অনেক প্রশংসা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন আনন্দ মাহিন্দ্রা।

