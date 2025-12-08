Edit Profile
    8th Pay Commission: জানুয়ারিতে অষ্টম বেতন কমিশন চালু নাও হতে পারে! ১৮ মাসের সময়সীমার কথা বলল কেন্দ্র

    Published on: Dec 08, 2025 8:58 PM IST
    By Ayan Das
    অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে নয়া তথ্য সামনে এল। সোমবার কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমানে দেশে মোট ৫০.১৪ লাখ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী কাজ করছেন। আছেন প্রায় ৬৯ লাখ পেনশনভোগী। যাঁরা অষ্টম বেতন কমিশন বাস্তবায়নের ফলে উপকৃত হবেন। লোকসভায় এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। অষ্টম বেতন কমিশন বাস্তবায়নের তারিখ, টার্মস অফ রেফারেন্স (টিওআর), বাজেটে তহবিল বরাদ্দ এবং সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সাংসদরা।

    অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে নয়া তথ্য দিল কেন্দ্রীয় সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    অষ্টম বেতন কমিশন নিয়ে নয়া তথ্য দিল কেন্দ্রীয় সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    তার জবাবে মন্ত্রী স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ১৮ মাসের মধ্যে সুপারিশ জমা পড়বে। আর সেইমতো অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর করার দিনক্ষণ নিয়ে সরকার সিদ্ধান্ত নেবে। ২০২৬ সালের ১ জানুযারি থেকেই অষ্টম বেতন কমিশন কার্যকর হবে কিনা, সে বিষয়ে সরকার এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

    উল্লেখ্য, গত ২৬ অক্টোবর অষ্টম বেতন কমিশনের 'টার্ম অফ রেফারেন্স'-এ (টিওআর) অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সেইসঙ্গে অষ্টম বেতন কমিশনে কারা কারা থাকছেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার সেটাও ঘোষণা করে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, অষ্টম বেতন কমিশনের নেতৃত্ব দেবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই। সেইসঙ্গে পূর্ণ সময়ের সদস্য হিসেবে থাকছেন কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম সচিব পঙ্কজ জৈন। আর আংশিক সময়ের সদস্য হিসেবে অষ্টম বেতন কমিশনে থাকছেন আইআইএম বেঙ্গালুরুর অধ্যাপক পুলক ঘোষ।

    অষ্টম বেতন কমিশনের ফলে ৫০ লাখেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এবং প্রায় ৬৯ লাখ পেনশনভোগী লাভবান হবেন। তবে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে যে বেতন কত বাড়বে। অর্থাৎ অ্যাকাউন্টে কত টাকা আসবে। প্রকৃতপক্ষে, মূল বেতন বৃদ্ধি ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর এবং মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) সমন্বয়ের উপর ভিত্তি করে হবে। সপ্তম বেতন কমিশনে ফিটমেন্ট ফ্যাক্টর রাখা হয়েছিল ২.৫৭-কে। সুতরাং অষ্টম কমিশনে তা কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে তার ওপর। এটি লক্ষণীয় যে প্রতিটি বেতন কমিশনের পর, ডিএ শূন্যে পুনরায় সেট করা হয়, কারণ মুদ্রাস্ফীতি ইতিমধ্যে নতুন মৌলিক বেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে ডিএ।

