Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    8th Pay Commission: ভোটের আগেই চমক! ১ জানুয়ারিই নয়া বেতন কমিশনের ঘোষণা রাজ্যের

    বিধানসভা নির্বাচনের বছরের শুরুতেই নয়া বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। দেশের প্রথম রাজ্য সররার হিসেবে অসম অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হল। উল্লেখ্য ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করে ফেলেছে।

    Published on: Jan 01, 2026 10:59 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিধানসভা নির্বাচনের বছরের শুরুতেই নয়া বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। দেশের প্রথম রাজ্য সররার হিসেবে অসম অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করা হল। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা জানিয়েছেন, প্রাক্তন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব সুভাষ দাসের নেতৃত্বে অষ্টম বেতন কমিশনের গঠন করা হয়েছে। যে কমিশন বেতন, মহার্ঘ ভাতা (ডিয়ারনেস অ্যালোওয়েন্স বা ডিএ), পেনশন-সহ বিভিন্ন সুুপারিশ জমা দেবে বলে সূত্রের খবর। অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করল অসম। যা (রাজ্য সরকারি) কর্মচারীদের কল্যাণ এবং প্রগতিশীল শাসনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত উল্লেখজনক পদক্ষেপ।'

    বিধানসভা নির্বাচনের বছরের শুরুতেই নয়া বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)
    বিধানসভা নির্বাচনের বছরের শুরুতেই নয়া বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এএফপি)

    দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে অষ্টম বেতন কমিশন

    বৃহস্পতিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করে ফেলেছে। কিন্তু তারপর থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও রাজ্য সরকার অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করেনি। দেশের প্রথম রাজ্য হিসেবে অষ্টম বেতন কমিশন গঠন করল অসম।'

    পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মীদের কী হবে?

    যদিও পশ্চিমবঙ্গে আপাতত নয়া বেতন কমিশন গঠনের বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। কবে থেকে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করা হবে, তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি রাজ্য সরকারের তরফে। অনেকে আশা করেছিলেন যে ২০২৫ সালের বাজেটে সেই ঘোষণা করা হবে। যদিও সেই পথে হাঁটেনি রাজ্য সরকার। ডিএ বাড়ানো হলেও নয়া বেতন কমিশন গঠনের বিষয়ে কোনওরকম ঘোষণা করা হয়নি।

    সপ্তম বেতন কমিশন নিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি

    সেই আবহে বছরের শেষলগ্নে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, ‘অবিলম্বে সপ্তম বেতন কমিশন গঠন করতে হবে। কতদিনের মধ্যে সুপারিশ জমা করতে হবে, সেটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিতে হবে। বেঁধে দিতে হবে সময়সীমা। যাতে কোনওরকম বিলম্ব ছাড়াই (রাজ্য সরকারি) কর্মচারী এবং শিক্ষকরা সঠিক এবং সংশোধিত বেতন পান।’

    একাংশের আশা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে যে বাজেট (পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়, ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট) পেশ করবে রাজ্য সরকার, তাতে কর্মচারী এবং শিক্ষকদের মন পেতে সপ্তম বেতন কমিশন গঠনের ঘোষণা করে দিতে পারে। সেইসঙ্গে বাড়াতে পারে মহার্ঘ ভাতাও। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে আপাতত রাজ্য সরকারের তরফে কিছু জানানো হয়নি। তবে বিধানসভা নির্বাচনের বছরে আশায় বুক বাঁধছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

    News/News/8th Pay Commission: ভোটের আগেই চমক! ১ জানুয়ারিই নয়া বেতন কমিশনের ঘোষণা রাজ্যের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes