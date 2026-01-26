9550 KG Explosive Seized: ৯৫৫০ কেজি বিস্ফোরক, ৯ কার্টন ডেটোনেটর বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার অভিযুক্ত সুলেমান খান

9550 KG Explosive Seized: ৯৫৫০ কেজি বিস্ফোরক, ৯ কার্টন ডেটোনেটর বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার অভিযুক্ত সুলেমান খান
প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রাজস্থানের নাগৌর জেলার একটি ফার্মহাউস থেকে প্রায় ১০ হাজার কেজি অবৈধ বিস্ফোরক উপাদান বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। বেআইনি ভাবে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মজুদ রাখার জন্য সুলেমান খান নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সুলেমানের বিরুদ্ধে অবৈধ বিস্ফোরক মজুদ রাখায় তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই এলাকার হারসৌর গ্রামে জেলা পুলিশের বিশেষ দল ও নাগৌর পুলিশের যৌথ অভিযানে অবৈধ বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়। রাজস্থানে এর আগে একসঙ্গে এত পরিমাণ বিস্ফোরক কখনও বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
এই অভিযান চলাকালীন, ঘটনাস্থলে প্রায় ১৮৭ বস্তায় ৯৫৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত প্রকাশ করেছে যে তিনি বৈধ এবং অবৈধ খনন কার্যকলাপে জড়িত ব্যক্তিদের কাছ থেকে এই বিস্ফোরক সামগ্রী সরবরাহ করতেন। নাগৌরের পুলিশ সুপার মৃদুল কাচওয়া (এসপি) পিটিআইকে জানিয়েছেন, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ শনিবার গভীর রাতে হারসৌর গ্রামে অভিযান চালায় এবং একটি মাঠ থেকে ৯৫৫০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করে। এর পাশাপাশি পুলিশ বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে। যার মধ্যে ৯ কার্টন ডেটোনেটর, ১৫ বান্ডিল নীল ফিউজ তার এবং পাঁচ বান্ডিল লাল ফিউজ তার রয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে হারসৌর গ্রামের বাসিন্দা সুলেমান খানকেও গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এসপি জানিয়েছেন যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে তিনটি ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সুলেমানের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনের প্রাসঙ্গিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন এসপি। পুলিশ সুপার আরও জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। বৃহত্তর তদন্তের অংশ হিসাবে সুলেমানকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির গোয়েন্দারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে আশা কার হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট একটি অত্যন্ত প্রাণঘাতী বিস্ফোরক। গত বছরের নভেম্বরে দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণে এই বিস্ফোরকই ব্যবহার করা হয়েছিল। তার আগে হরিয়ানা থেকে ডাক্তার মডিউলের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট উদ্ধার করেছিল পুলিশ।
