    'টোপ হিসেবে ব্যবহার!' মার্কিন অভিবাসন নীতির কড়াকড়িতে আটক শিশু, চাঞ্চল্যকর...

    গত ছ’সপ্তাহে মিনেসোটায় প্রায় ৩ হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের আধিকারিক গ্রেগ বোভিনো।

    Published on: Jan 23, 2026 11:18 AM IST
    By Sahara Islam
    মিনেসোটা প্রি-স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর নিজের বাড়ির ড্রাইভওয়েতেই ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টদের হাতে আটক হল ৫ বছরের এক শিশু। মঙ্গলবার বিকেলে পরিবারের গাড়ি যখন ড্রাইভওয়েতে ঢোকে, তখনই ইমিগ্রেশন এজেন্টরা শিশুটিকে ও তার বাবাকে নিয়ে যায়। এই ঘটনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কাঠগড়ায় তোলা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কড়া অভিবাসন নীতিকে।

    মার্কিন অভিবাসন নীতির কড়াকড়িতে আটক শিশু (সৌজন্যে টুইটার)
    বুধবার কলাম্বিয়া হাইটস পাবলিক স্কুলসের সুপারিনটেনডেন্ট জেনা স্টেনভিক জানিয়েছেন, আটক ওই শিশুটির নাম লিয়াম কোনেহো রামোস। স্টেনভিকের কথায়, শিশুটির বাবা, তার স্ত্রীকে, (যিনি বাড়ির ভেতরে ছিলেন এবং নাম প্রকাশ করা হয়নি) দরজা না খুলতে বলেছিলেন। স্টেনভিক বলেন, বাড়ির ভেতরে আর কেউ আছে কিনা জানতে ওই শিশুকেই দরজায় নক করতে বলা হয়। এক্ষেত্রে শিশুটিকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। পরিবারটি ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল। তাদের একটি সক্রিয় আশ্রয় প্রার্থনা মামলা চলমান আছে এবং তাদের দেশ ছাড়ার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। জেনা স্টেনভিক প্রশ্ন তুলেছেন, 'পাঁচ বছরের একটি শিশুকে কেন আটক করা হবে? আপনি আমাকে বোঝাতে পারবেন না যে এই শিশুকে 'হিংস্র অপরাধী' হিসেবে ধরা হয়েছে।'

    ঘটনার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে দেখা যায়, নীল টুপি ও স্পাইডার-ম্যান ব্যাকপ্যাক পরা ছোট্ট লিয়ামকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অস্ত্রে সুসজ্জিত ফেডারেল অফিসাররা। যদিও ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটির মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলাফলিন একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন যে, 'কোনও শিশুকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়নি। শিশুটির নিরাপত্তার জন্য, আমাদের একজন আইসিই কর্তা শিশুটির সঙ্গে ছিলেন।' তিনি আরও বলেন, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট শিশুটির বাবা অ্যাড্রিয়ান আলেকজান্ডার কোনেজো আরিয়াসকে গ্রেফতার করছিল, যিনি ইকুয়েডরের নাগরিক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস করছেন। ম্যাকলাফলিন বলেন, তিনি পায়ে হেঁটে পালিয়ে যান এবং 'তার সন্তানকে ফেলে যান।' তাঁর কথায়, 'শিশুর নিরাপত্তার জন্য একজন আইসিই অফিসার তার সঙ্গে ছিলেন, অন্যরা আরিয়াসকে ধরতে যান।' পাশাপাশি, ডিপার্টমেন্ট অফ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি জানায়, অভিভাবকদের বিকল্প দেওয়া হয়, সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে দেশছাড়া হওয়া বা তাঁদের পছন্দের কারও কাছে শিশুকে রেখে যাওয়া।

    মিনেসোটায় কড়া অভিবাসন অভিযান

    গত ছ’সপ্তাহে মিনেসোটায় প্রায় ৩ হাজার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশনের আধিকারিক গ্রেগ বোভিনো, যিনি এই অভিযানের মুখ। তবে স্টেনভিক ইঙ্গিত দেন, লিয়ামের বাবা পালাননি। তাঁর দাবি, বাড়িতে থাকা আর এক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি বাইরে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এজেন্টরা লিয়ামকে তাঁর কাছে রেখে যেতে রাজি হননি। কলাম্বিয়া হাইটস স্কুল বোর্ডের চেয়ার মেরি গ্র্যানলান্ড বলেছেন, এজেন্টরা শিশুটিকে নিয়ে যাওয়ার আগে তিনিও দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পরিবারের আইনজীবী মার্ক প্রোকশ বৃহস্পতিবার জানান, লিয়াম ও তাঁর বাবাকে টেক্সাসের ডিলি-তে একটি ইমিগ্রেশন ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে। তাঁরা সম্ভবত ‘ফ্যামিলি হোল্ডিং সেল’-এ আছেন। তবে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

    কী বলছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট?

    বৃহস্পতিবার মিনিয়াপোলিসের নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স বলেন, তিনি 'ভয়াবহ গল্পটি' শুনেছেন। পরে জানতে পারেন, শিশুটিকে গ্রেফতার নয়, আটক করা হয়েছে। এরপর তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'তাহলে ওরা কী করবে? ৫ বছরের একটি শিশুকে কী বরফে জমে মরতে দেবে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে থাকা কাউকে কী গ্রেফতার করবে না?' যদিও বাড়িতে থাকা অন্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির কাছে শিশুটিকে কেন রেখে যাওয়া হল না, এই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেননি।

    ‘চিলড্রেন’স রাইটস’-এর প্রধান আইন উপদেষ্টা লিসিয়া ওয়েলচ জানান, ডিলি ডিটেনশন সেন্টারে দীর্ঘদিন ধরে আটক থাকা শিশুদের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গত সপ্তাহে তিনি একটি মামলার সূত্রে সেখানে যান। 'শিশুর সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে। অনেকেই ১০০ দিনের বেশি সময় ধরে আটক,' বলেন ওয়েলচ। প্রশাসনও ডিসেম্বর মাসে স্বীকার করেছে, প্রায় ৪০০ শিশু দীর্ঘমেয়াদি আটকের মুখে। 'প্রায় প্রত্যেক শিশুই অসুস্থ,' যোগ করেন তিনি। কলাম্বিয়া হাইটস পাবলিক স্কুলসের পাঁচটি স্কুলে প্রায় ৩,৪০০ পড়ুয়া রয়েছে, প্রি-কে থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত। এদের বেশিরভাগই অভিবাসী পরিবারের সন্তান, জানান স্টেনভিক। লিয়ামের আগে মঙ্গলবারই স্কুলে যাওয়ার পথে ১৭ বছরের এক কিশোরকে আটক করা হয়েছে। এর আগে ১০ ও ১৭ বছরের আরও দু'জনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছেন স্টেনভিক। গত দুই সপ্তাহে স্কুলে উপস্থিতির হারও কমেছে, একদিন তো এক-তৃতীয়াংশ পড়ুয়াই অনুপস্থিত ছিল। লিয়ামের শিক্ষিকা এল্লা সুলিভান বলেন, 'ও খুব স্নেহশীল ও ভদ্র ছেলে। সহপাঠীরা ওকে মিস করছে। আমি শুধু চাই ও নিরাপদে ফিরে আসুক।'

