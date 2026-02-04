Edit Profile
    জামাতের 'নারী বিদ্বেষ' ফাঁস! হ্যাকিং তত্ত্বে সিলমোহর ডিবি-র, পাকড়াও বঙ্গভবনের কর্মকর্তা

    জামায়াতে ইসলামীর আইটি সেল সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেছে যে তাদের আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার জন্য একটি সরকারি ইমেল অ্যাড্রেস ব্যবহার করা হয়েছে।

    Published on: Feb 04, 2026 4:44 PM IST
    By Sahara Islam
    সম্প্রতি জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট ঘিরে ভোটমুখী বাংলাদেশে তোলপাড় শুরু হয়। এই আবহে আমির শফিকুর রহমানের 'এক্স' অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার অভিযোগে রাষ্ট্রপতি ভবনের সহকারী প্রোগ্রামার মহম্মদ ছরওয়ারে আলমকে আটক করল ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজারবাগ এলাকা থেকে ছরওয়ারে আলমকে আটক করা হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জামাতের অভিযোগ, তাদের আমিরের অ্যাকাউন্টে ইচ্ছাকৃত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে নারীদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য পোস্ট করা হয়েছে।

    জামাতের 'নারী বিদ্বেষ' ফাঁস! (সৌজন্যে টুইটার)
    ঘটনার সূত্রপাত

    শনিবার, রহমানের অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্টে কর্মজীবী মহিলাদের ঘর ছেড়ে যাওয়াকে 'পতিতাবৃত্তি'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পোস্টের একটি অংশে লেখা হয়, ‘আমরা বিশ্বাস করি, যখন নারীদের আধুনিকতার নামে ঘর থেকে বের করা হয়, তখন তাঁরা শোষণ, নৈতিক অবক্ষয় এবং নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি হন। এটি অন্য কিছু নয়; বরং পতিতাবৃত্তির অন্য একটি রূপ।’ মুহূর্তে পোস্টটি ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বক্তব্যের ফলে দেশজুড়ে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু হয়। বিএনপি সমর্থক এবং জনসাধারণ শফিকুর রহমানের তীব্র সমালোচনা করে। বিতর্ক আরও তীব্র হলে বেশি রাতে জামায়াতে ইসলামী বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানায়, 'অত্যন্ত সমন্বিত পদ্ধতি ব্যবহার করে হামলাকারীরা সাময়িকভাবে আমিরে জামাতের এক্স (আগের টুইটার) অ্যাকাউন্টের নিয়ন্ত্রণ নেয়। তবে দ্রুত পদক্ষেপ এবং বিদ্যমান নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের সাইবার টিম অল্প সময়ের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে সক্ষম হয়। ফলে অন্যান্য অ্যাকাউন্ট এবং প্ল্যাটফর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।' তবে বিশেষজ্ঞ এবং সমালোচকরা মনে করেন যে জামাতের এই হ্যাকিং তত্ত্ব আসন্ন নির্বাচনে মহিলা ভোটারদের ক্ষোভ প্রশমিত করার জন্য ড্যামেজ কন্ট্রোল।

    বঙ্গভবনের ভবনে হ্যাকিং লিঙ্ক

    জামায়াতে ইসলামীর আইটি সেল সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেছে যে তাদের আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাক করার জন্য একটি সরকারি ইমেল অ্যাড্রেস (assistantprogrammar@bangabhaban.gov.bd) ব্যবহার করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে যে মহম্মদ ছরওয়ারে আলম নির্বাচন-সম্পর্কিত তথ্য হিসেবে একটি ফাইল পাঠিয়েছিলেন, যা অ্যাকাউন্টটি অ্যাক্সেস করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। ছরওয়ারে আলম রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে কাজ করেন। অন্যদিকে, ডিএমপির ডিবির অতিরিক্ত কমিশনার শফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন যে তদন্তের পরেই এই বিষয়ে আরও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রথম আলোকে তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাকের ঘটনায় ছরওয়ারে আলম নামের একজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডিবি কার্যালয়ে আনা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁর ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ডিবির একটি সূত্র জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ রাজারবাগ পুলিশ লাইনস অডিটোরিয়ামের পূর্ব পাশের সরকারি কোয়ার্টার থেকে আলমকে আটক করা হয়। তাঁর মোবাইল ও ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

    উল্লেখ্য, এই বিতর্ক ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচনের ঠিক আগে জামাতকে ব্যাকফুটে ঢেলে দিয়েছে। সমালোচকরা বলছেন, শফিকুর রহমান এর আগেও বেশ কয়েকটি ইন্টারভিউতে মহিলা নেতৃত্ব এবং জনজীবন সম্পর্কে একই রকম চরম মতামত প্রকাশ করেছেন। কাজী মুহাইমেন আহমেদের মতো বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে জামাত প্রধানের মতামত বাংলাদেশে নারী বিদ্বেষের সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। অতএব, হ্যাকিং তত্ত্বকে নির্বাচনী ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

