    ICC T20 World Cup 2026 Update: 'এর থেকে ভারত ম্যাচ বয়কট করলে কম লজ্জার মুখে পড়তে হত', কটাক্ষ পাক প্রাক্তনীরই

    টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে ভারত ম্যাচ বয়কটের নাটক করেছিল পাকিস্তান। আর কলম্বোয় ভারতের হাতে কচুকাটা হওয়ার পরে খোদ পাকিস্তানের প্রাক্তন খেলোয়াড়রাই বলতে শুরু করেছেন যে এর থেকে বয়কট করাই ভালো ছিল। এতটাও লজ্জার মুখে পড়তে হত না।

    Published on: Feb 16, 2026 6:11 AM IST
    By Ayan Das
    হার নাকি অসহায় আত্মসমর্পণ করে হার নাকি চরম লজ্জাজনক হার- কলম্বোয় যেভাবে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান হেরে গিয়েছে, সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তিন নম্বর বিকল্পই বেছে নিতে হবে। টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ৬১ রানে হারের বিষয়টা মেনে নিতে পারছেন না পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও। সলমন আলি আঘা, সাহিবজাদা ফারহান, বাবর আজমরা যেভাবে হেরে গিয়েছেন, তা নিয়ে রীতিমতো কটাক্ষের সুরে পাকিস্তানের প্রাক্তন তারকা স্পিনার দানিশ কানেরিয়া বলেছেন, ‘সত্যি বলতে এর থেকে বয়কট করলে বিষয়টা কম লজ্জার মুখে পড়তে হত।’

    সলমন আলি আঘা ও পাকিস্তানকে কচুকাটা করেছে ভারত। (ছবি সৌজন্যে এএফপি)
    পাকিস্তানের বয়কট নাটক, পুরোটাই ফাঁপা

    আর কানেরিয়া একা নন, অনেকেই সেই একই সুরে কথাটা বলছেন। বাংলাদেশ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ না খেলায় বয়কট নাটক তৈরি করেছিল পাকিস্তান। প্রাথমিকভাবে পুরো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বয়কটের ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছিল। তারপরও বলা হয়েছিল যে শুধু ভারতের ম্যাচ বয়কট করবে। আর সেই ঘোষণা করা হয়েছিল পাকিস্তান সরকারের তরফে।

    কিন্তু পুরোটা যে নাটক ছিল, তা প্রথম থেকেই মোটামুটি সকলে জানতেন। সংশ্লিষ্ট মহলের বক্তব্য, বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বকাপ বয়কট বা ভারত ম্যাচ বয়কটের যে দাবি তুলেছিল পাকিস্তান, সেটা স্রেফ নাটকের অংশ ছিল। বিষয়টির সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) যুক্ত থাকায় এবং বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসির মাথায় একজন ভারতীয় বসে থাকার কারণে এই নাটক করে যাচ্ছিল। বাংলাদেশকে স্রেফ বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করে নিজেদের ধান্দা পূরণের চেষ্টা করছিল। কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয়নি। বরং মুখ পুড়িয়ে বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে পিছু হটে এসেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।

    কলম্বোয় আরও বেশি লজ্জার মুখে পড়তে হয় পাকিস্তানকে

    তবে বয়কটের সিদ্ধান্ত থেকে ইউ-টার্ন নিয়ে পাকিস্তান যতটা মুখ পুড়িয়েছিল, তার থেকে লজ্জার মাত্রা আরও বেশি ছিল রবিবার। কলম্বোয় প্রথমে ব্যাটিং করে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৭৫ রান তোলে ভারত। জবাবে ২০ ওভারই টিকে থাকতে পারেনি পাকিস্তান। ১৮ ওভারে ১১৪ রানেই অল-আউট হয়ে যায়। তবে অতটা না খেললেও হত। ভারত প্রথমে ব্যাটিং করার পরই কার্যত ম্যাচের ফয়সালা হয়ে গিয়েছিল। যেটুকু যা সন্দেহ ছিল, সেটা পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের প্রথম দু'ওভারেই দূর হয়ে যায়। দ্বিতীয় ওভার শেষে বাবরদের স্কোর ছিল তিন উইকেটে ১৩ রান।

    বিরাটের দরকার ছিল পাকিস্তানের

    সেই অবস্থা থেকে ফিরে জেতার জন্য বিরাট কোহলির মতো একজন খেলোয়াড়ের দরকার ছিল পাকিস্তানের। কিন্তু সেরকম কেউ ছিলেন না। তাই পরিণতি যা হওয়ার, ঠিক সেটাই হয়েছে। পাকিস্তান কত রানে হারবে, সেটার জন্যই স্রেফ ১৮টি ওভার খেলেছেন সলমন-বাবররা।

