    'এখানে কেন এসেছেন?' খনি ঘিরে রণক্ষেত্র ছত্তিশগড়, মহিলা কনস্টেবলের উর্দি ছিঁড়ে...

    দু’জন পুরুষ ওই মহিলা কনস্টেবলের পোশাক ছিঁড়ে দেয়। এতেও থামেনি অভিযুক্তরা।

    Published on: Jan 03, 2026 6:40 PM IST
    By Sahara Islam
    কর্তব্যরত মহিলা কনস্টেবলকে মাটিতে ফেলে মারধর ও তাঁর উর্দি ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগে ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। রায়গড়ে খনি প্রকল্পের বিরোধিতায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সে জন্য ওই এলাকায় পুলিশ বাহিনীকে মোতায়েন করা হয়। সেই সময়ই ওই মহিলা কনস্টেবলকে ঘিরে ধরে কয়েকজন বিক্ষোভকারী। তারপর তাঁকে শারীরিক হেনস্তা করা হয়।

    খনি ঘিরে রণক্ষেত্র ছত্তিশগড়

    ঘটনাটি ২৭ ডিসেম্বরের হলেও সম্প্রতি সেই ঘটনার একটি ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে বিষয়টি। যদিও ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। পুলিশ সূত্রে খবর, রায়গড়ের তামনার ব্লকের ১৪টি গ্রামের বাসিন্দারা একটি কয়লা খনি প্রকল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছিলেন। শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হওয়া সেই বিক্ষোভ দ্রুতই হিংসাত্মক হয়ে ওঠে। হাজারেরও বেশি গ্রামবাসীর অংশগ্রহণে গোটা এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। বিক্ষোভ ছত্রভঙ্গ করতে গিয়ে পুলিশ প্রবল বাধার মুখে পড়ে। অভিযোগ, বিক্ষোভকারীরা পুলিশের গাড়িতে ভাঙচুর চালায় এবং একাধিক গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তবে শুধু সরকারি সম্পত্তিই নয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত পুলিশকে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

    অভিযোগ অনুযায়ী, সেই সময় কয়েকজন বিক্ষোভকারী এক মহিলা পুলিশকর্মীকে তাড়া করেন। তিনি মাটিতে পড়ে গেলে কাতরভাবে সাহায্যের আবেদনও জানান। কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি। বিক্ষোভকারীরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, কেন তিনি সেখানে এসেছেন। এরপর তাঁকে মারধর করা হয় এবং ছিঁড়ে দেওয়া হয় তাঁর উর্দি। সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের আপলোড করা একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, ওই মহিলা কনস্টেবল মাটিতে পড়ে রয়েছেন ও তাঁর উর্দি না ছেঁড়ার জন্য বারবার অনুনয় করছেন। কর্তব্যের খাতিরেই তাঁকে ওই এলাকায় আসতে হয়েছে বলেও জানান ওই কনস্টেবল। কিন্তু দু’জন পুরুষ তারপরেও ওই কনস্টেবলের পোশাক ছিঁড়ে দেয়। এতেও থামেনি অভিযুক্তরা। ওই মহিলা পুলিশকর্মীকে মারধর ও গালিগালাজ করা হয়। এই ঘটনার পরেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই দুই জন অভিযুক্তকে শনাক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

    অন্যদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সভাপতি দীপক বৈজ। তিনি বলেন, 'তামনারে একজন মহিলা কনস্টেবলের উপর যে নৃশংস হামলা ও অশ্লীল আচরণ করা হয়েছে তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। একজন মহিলা কনস্টেবলকে কয়েকজন লোক হেনস্থা করেছে, তার উর্দি ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাকে হাত জোড় করে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে দেখা গিয়েছে। এই ভিডিওটি অত্যন্ত লজ্জাজনক এবং মর্মান্তিক। কংগ্রেস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছে।'

