    বছরের শুরুতেই দুঃসংবাদ, মৃত্যুমিছিল! ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুইৎজারল্যান্ডের স্কি রিসর্ট, রক্তাক্ত...

    নতুন বছরের আনন্দে মেতে ওঠা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় লে কনস্টেলেশন নামের একটি বারে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।

    Published on: Jan 01, 2026 12:53 PM IST
    By Sahara Islam
    নতুন বছরের আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হল শোকে। ইংরেজি নতুন বছরের প্রথম দিনেই জোরাল বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুইৎজারল্যান্ড। নিউ ইয়ারের অনুষ্ঠান চলাকালীন সে দেশের বিখ্যাত পর্যটনস্থল ক্রানস মন্টানার একটি পানশালায় আগুন লাগে। সুইস পুলিশ বৃহস্পতিবার ভোরে জানিয়েছে, বিলাসবহুল অ্যালপাইন স্কি রিসোর্ট ক্র্যানস মন্টানা শহরের একটি বারে বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন নিহত এবং আরও অনেকে আহত হয়েছেন।

    ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল সুইৎজারল্যান্ড (Representational Image/ UnSplash)
    দক্ষিণ-পশ্চিম সুইজারল্যান্ডের ওয়ালিস ক্যান্টনের পুলিশের মুখপাত্র গেটান ল্যাথিয়ন এএফপিকে বলেন, কী কারণে বিস্ফোরণ ঘটেছে তা এখনও জানা যায়নি। তবে বেশ কয়েকজন আহত এবং আরও কয়েকজন নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেন তিনি। গেটান ল্যাথিয়ন বলেন, নতুন বছরের আনন্দে মেতে ওঠা পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় লে কনস্টেলেশন নামের একটি বারে রাত দেড়টা নাগাদ ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের পরই বারে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় নববর্ষ উদযাপন চলছিল এবং বারের ভিতরে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ বিস্ফোরণ ও আগুন লাগার ঘটনায় সেখানে হাজির সকলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। আতঙ্কে বহু মানুষ বারে থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল ও উদ্ধারকারী দল। রাজধানী বার্ন থেকে প্রায় দুই ঘণ্টা দূরত্বের এই জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্রে দুর্ঘটনার পরপরই উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে আহতদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

    সুইস মিডিয়া প্রকাশিত বেশ কিছু ভিডিওতে আগুনে পুড়ে যাওয়া একটি ভবন দেখা গেছে এবং কাছাকাছি জরুরি পরিষেবার সদস্যদের কাজ করতে দেখা গেছে। যদিও ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্থান টাইমস বাংলা। সুইস পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান এখনও চলছে। বিস্ফোরণের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারের সদস্যদের সহায়তার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে জরুরি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে।প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বিলাসবহুল আলপাইন স্কি রিসর্ট এলাকার মধ্যেই থাকা একটি বারে বিস্ফোরণটি ঘটে। তবে বিস্ফোরণের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। বিবিসি সূত্রের খবর, সুইৎজারল্যান্ডের একটি সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, একটি কনসার্টের সময়ে বাজি ফাটানোর জন্য আগুন লেগেছে, যদিও পুলিশের তরফে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিকভাবে দুর্ঘটনাজনিত কোনও কারণ নাকি গ্যাস বা অন্য কোনও দাহ্য পদার্থ থেকে বিস্ফোরণ ঘটেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নববর্ষের রাতে এমন মর্মান্তিক ঘটনায় সুইজারল্যান্ড জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

