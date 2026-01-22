Edit Profile
    'কুকুরের মতো...,' বিমানের ক্রুদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক যাত্রী, কী বলল এয়ার ইন্ডিয়া?

    ব্যাংকক থেকে দিল্লিগামী বিমানের যাত্রী অভিষেক চৌধুরী এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন ক্রুদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন।

    Published on: Jan 22, 2026 11:13 PM IST
    By Sahara Islam
    কল্পনা করুন, বিমানে আপনি পছন্দের খাবার আগে থেকে বুক করে পুরো টাকা দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু ৩৫,০০০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছানোর পর যখন বলা হবে যে খাবার শেষ, তখন আপনার কেমন লাগবে? ব্যাংকক থেকে দিল্লিগামী এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের এক যাত্রীর সঙ্গে ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছিল। বিমানের ক্রুদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ওই যাত্রী।

    বিমানের ক্রুদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক যাত্রী (সৌজন্যে টুইটার)
    ব্যাংকক থেকে দিল্লিগামী বিমানের যাত্রী অভিষেক চৌধুরী এয়ার ইন্ডিয়ার কেবিন ক্রুদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে তাঁর আগে থেকে বুক করা এবং পেমেন্ট করা আমিষ খাবার বিমানে দেওয়া হয়নি এবং এই অভিযোগ করার সময় তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে। জানা গেছে, ১৯ জানুয়ারি অভিষেক চৌধুরী ২৯সি নম্বর সিটে এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সফর করছিলেন। তিনি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যাংককে যাচ্ছিলেন। ওই যাত্রী বলেন, তিনি এয়ার ইন্ডিয়ার নিয়ম অনুসারে আগে থেকে আমিষ খাবার বুক করেছিলেন এবং সংস্থার পক্ষ থেকে তা নিশ্চিত করাও হয়েছিল। কিন্তু বিমানে যখন খাবারের ট্রলি শেষ সারিতে পৌঁছায়, তখন তাঁকে খাবার দিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়। ক্রুরা তাঁকে বলেন, আমিষ খাবার 'স্টক শেষ' হয়ে গিয়েছে। অভিষেক অভিযোগ করেন যে এই ভুলের জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে কেউ তাঁর কাছে ক্ষমা চাইনি, বা খাবারের কোনও বিকল্প ব্যবস্থাও করা হয়নি।

    এখানেই শেষ নয়, অভিষেক আরও দাবি করেন, একই ফ্লাইটে থাকা একজন ফরাসি নাগরিকও একই রকম অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পরে দিল্লিতে বিমানটি অবতরণের পর, কেবিন ক্রুরা অভিষেককে নামতে না দেওয়ার অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠে। তিনি দাবি করেন যে তিনি যে ফ্লাইটের মধ্যে ভিডিও করেন তা দেখাতে বলা হয়েছিল এবং প্রায় এক ঘন্টা ধরে তাঁকে বিমানে আটকে রাখা হয়। ওই যাত্রী অভিযোগ করেছেন যে কেবিন ক্রুরা তাঁকে একটি কাগজে জোর করে লিখতে বলেছিল, 'আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় আইনের বিরুদ্ধে কিছু আপলোড করব না।' অন্যদিকে, এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে তারা ভিডিওটি সম্পর্কে অবগত এবং এই ঘটনার তদন্ত চলছে। সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন, 'ভিডিওতে করা অভিযোগগুলি নিশ্চিত করার জন্য আমরা বর্তমানে বিষয়টি তদন্ত করছি। তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এয়ার ইন্ডিয়া এই সমস্যার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত এবং সমস্ত যাত্রী ও ক্রুদের নিরাপত্তা এবং পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' সূত্রের খবর, অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রক ওই যাত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং তাঁর সফর ও ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে চেয়েছে।

