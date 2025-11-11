Edit Profile
    মা, বাবা ও কৃতি! বিশেষ ট্যাটু-ই চিনিয়ে দিল দিল্লির ব্যবসায়ীকে, হাসপাতালে হাহাকার

    লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের চারিদিকে তখন প্যানিক, টেনশন, উদ্বেগ, উত্তেজনা।

    Published on: Nov 11, 2025 7:15 PM IST
    By Sahara Islam
    দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার বিস্ফোরণ-কাণ্ডে দেশজুড়ে কড়া নিরাপত্তা। আত্মঘাতী গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ মৃত কমপক্ষে ১৩। ২১ জন আহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে কিছু ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি। তবে বেশ কয়েকজনের মৃতদেহ শনাক্ত করা হয়েছে। আর সেই তালিকায় রয়েছেন চাঁদনি চকের ব্যবসায়ী অমর কাটারিয়া। হাতের ট্যাটুর মাধ্যমেই অমরের ক্ষতবিক্ষত দেহকে শনাক্ত করেছে তাঁর পরিবার।

    বিশেষ ট্যাটু-ই চিনিয়ে দিল দিল্লির ব্যবসায়ীকে (সৌজন্যে টুইটার)
    বিশেষ ট্যাটু-ই চিনিয়ে দিল দিল্লির ব্যবসায়ীকে (সৌজন্যে টুইটার)

    জানা গেছে, দিল্লি বিস্ফোরণের শিকার অমর কাটারিয়া একজন ফার্মাসিউটিক্যাল ব্যবসায়ী।৩৪ বছর বয়সি অমর শ্রীনিবাসপুরের বাসিন্দা। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানো এবং বাইকের প্রতি তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। চার বছর আগে অমর বিয়েও করেছিলেন। তাঁর তিন বছরের এক পুত্র সন্তানও রয়েছে। সোমবার পুরো দিনের কাজ শেষে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। অমর ভগীরথ প্যালেসে থাকা তার ফার্মেসি বন্ধ করেছিলেন, যা লালকেল্লা থেকে প্রায় ৬ কিমি দূরে। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে বিস্ফোরণে বেঘোরে প্রাণ হারান অমর। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা পরিবার। তাঁর বাবাকে এলএনজেপি হাসপাতালের বাইরে চিৎকার করতে দেখা গিয়েছে।অমরের বাবা জগদীশ কাটারিয়া বলেন, হাসপাতাল ছেলের হাতে ট্যাটু দেখে পরিবারকে মৃত্যুর খবর জানিয়েছে। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'মঙ্গলবার ভোরে হাসপাতাল থেকে ফোন করে বলা হয়, হাতে ট্যাটুতে 'মা আমার প্রথম ভালোবাসা', 'বাবা আমার শক্তি' এবং 'কৃতি' লেখা আছে। আপনি কী তাঁকে চেনেন? আমি তাঁকে শনাক্ত করেছি।'

    অন্যদিকে, অমরের মৃত্যুর খবর আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়ে গোটা কাটারিয়া পরিবার। প্রতিবেশীরা তাঁদের বাড়িতে এসে সমবেদনা জানিয়েছেন। ছেলের মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন অমরের বাবা, মা ও বোন। জানা গেছে, সোমবার রাতে, অমর তার বাবা, মা, স্ত্রী কৃতি এবং ছেলের সঙ্গে বাইরে ডিনারে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন। এমনকী বাবাকে বলেছিলেন, যাওয়ার পথে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিতে, যাতে তারা সবাই একসঙ্গে যেতে পারেন। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আরও বাস্তবায়িত হল না। ডিনারে যাওয়ার আগেই দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণের শিকার হন অমর কাটারিয়া। বিস্ফোরণের খবর শুনেই ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিলেন অমরের বাবা-মা। সারা রাত ধরে, তাঁরা অমরের খোঁজে রাজধানীর একাধিক হাসপাতালে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মঙ্গলবার ভোর ৪টের পর হাসপাতালে অমরের মৃতদেহ খুঁজে পায় তাঁর পরিবার। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, অমরের শরীরে তেমন কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। শুধুমাত্র তাঁর ঘাড়ের পিছনে একটি গভীর ক্ষত রয়েছে।

    উল্লেখ্য, দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর ভয়ংকর কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। ভিডিওটিতে দেখা যায়, লোকজন কোনও আড়াল বা আশ্রয়ের খোঁজে দৌড়চ্ছেন। আশপাশের দোকানপাট সব কেঁপে উঠেছে। গোটা এলাকায় ভেসে বেড়াচ্ছিল কম্পনের সাংঘাতিক স্রোত। লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের চারিদিকে তখন প্যানিক, টেনশন, উদ্বেগ, উত্তেজনা। ভয়াবহ বিস্ফোরণের তরঙ্গ গাড়ির পর গাড়ির ভিতর দিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা।

