    তীব্র গতিতে ছুটে আসা গাড়ির মারণ ধাক্কা! জাতীয় সড়কেই মৃত্যু পূর্ণবয়স্ক বাঘের, বন দফতরের...

    বন দফতর এই নিয়ে বার বার চালকদের সতর্ক করেছে। জঙ্গলের রাস্তায় কম গতিতে গাড়ি ছোটাতে বলেছে।

    Published on: Dec 23, 2025 7:01 PM IST
    By Sahara Islam
    গাড়ির ধাক্কায় ফের পূর্ণবয়স্ক এক বাঘের মৃত্যুও। আর এই ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাডু জেলায়। মঙ্গলবার ভোরে পালনাডু জেলার কাছে ৫৬৫ নম্বর জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় গাড়ির ধাক্কায় জখম হয় বাঘটি। আহত অবস্থায় কিছুক্ষণ রাস্তায় পড়েছিল প্রাণীটি। কিন্তু ভয়ে তার আশপাশে কেউ যায়নি। শেষে মৃত্যু হয় তার।

    মৃত্যু পূর্ণবয়স্ক বাঘের (সৌজন্যে টুইটার )
    মৃত্যু পূর্ণবয়স্ক বাঘের (সৌজন্যে টুইটার )

    বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, সিরিগিরিপাডু গ্রামের উপকণ্ঠে পূর্ণবয়স্ক বাঘটি মহাসড়ক পার করার চেষ্টা করছিল। ঠিক তখনই একটি দ্রুতগতির একটি গাড়ি সজোরে ধাক্কা দেয় প্রাণীটিকে। যার জেরে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বাঘটির। স্থানীয় বাসিন্দারা ভোরবেলা রাস্তায় বাঘের দেহ পড়ে থাকতে দেখে বন দফতরের আধিকারিকদের খবর দেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন বনকর্মীরা। একটি কাপড়ে জড়িয়ে দেহ তুলে নিয়ে যান বনকর্মীরা। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে বন দফতরের অনুমান, গাড়ির ধাক্কাতেই বাঘটির মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্ত সম্পূর্ণ হলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।যে গাড়িটি ধাক্কা দিয়েছিল বাঘটিকে, সেটির খোঁজ মেলেনি। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গাড়িটির খোঁজ চালাচ্ছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করেছে বন দফতর। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বন বিভাগ।

    জানা গেছে, বিজয়পুরী দক্ষিণ বন রেঞ্জে মোট চারটি বাঘের আবাসস্থল ছিল। বাঘের মৃত্যুর পর, পরিবেশবাদীরা সরকারের কাছে বন্যপ্রাণী রক্ষার জন্য জঙ্গলের করিডোরের মধ্য দিয়ে যাওয়া জাতীয় সড়কগুলিতে স্পিড ব্রেকার, সতর্কতা বোর্ড এবং অত্যাধুনিক আলোর ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছেন। গাড়ির ধাক্কায় এ ভাবে বাঘের মৃত্যুর ঘটনায় বন দফতরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। অনেকের প্রশ্ন, সাধারণত যে সব এলাকায় বাঘ চলাফেরা করে, সেই সব এলাকায় কেন গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা হয় না? এলাকার বাসিন্দারা এই ক্ষতির জন্য শোক প্রকাশ করেছেন এবং এই ধরনের দুর্ঘটনা রোধে গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তবে এমন ঘটনা প্রথম নয়। চলতি মাসের শুরুতেই দিল্লি-মীরাট এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হয় একটি চিতাবাঘের। মীরাট জেলার কাশী টোল প্লাজার কাছে ওই ঘটনা হয়েছিল। ২০২৩ সালে গাজিয়াবাদে একই ঘটনা ঘটেছিল। গাড়ির ধাক্কায় চিতাবাঘের জখম হওয়ার ঘটনাও কম নয়। বন দফতর এই নিয়ে বার বার চালকদের সতর্ক করেছে। জঙ্গলের রাস্তায় কম গতিতে গাড়ি ছোটাতে বলেছে। যদিও তার পরেও দুর্ঘটনা কমেনি।

