Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নয়ডার ফ্ল্যাটে হাড়হিম-কাণ্ড! দ: কোরিয়ান লিভ-ইন সঙ্গীকে ছুরি দিয়ে পরপর কোপ মণিপুরের তরুণীর…

    নলেজ পার্ক থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং হাসপাতাল চত্বর থেকেই অভিযুক্ত তরুণীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    Published on: Jan 05, 2026 12:06 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    গ্রেটার নয়ডার বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে দক্ষিণ কোরিয়ান লিভ-ইন সঙ্গীকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে মণিপুরের তরুণীর বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মৃত যুবক মদ্যপান করে তরুণীকে হেনস্তা করতেন। দীর্ঘদিন ধরে এই নিয়ে অশান্তি চলছিল। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত তরুণীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

    নয়ডার ফ্ল্যাটে হাড়হিম-কাণ্ড! (সৌজন্যে টুইটার)
    নয়ডার ফ্ল্যাটে হাড়হিম-কাণ্ড! (সৌজন্যে টুইটার)

    পুলিশ সূত্রে খবর, নিহত দক্ষিণ কোরিয়ান যুবকের নাম ডাক হি ইউ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে নয়ডার জিআইএমএস হাসপাতালে আনা হলে বীভৎস ঘটনার কথা জানতে পারে পুলিশ। তবে, তার আগেই প্রাণ হারিয়েছিল ওই বিদেশি। এরপরই তড়িঘড়ি তদন্ত শুরু করে পুলিশ। জানা গেছে, দক্ষিণ কোরিয়ান ডাক হি ইউ একটি স্বনামধন্য মোবাইল ফোন কোম্পানিতে শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুলিশ সূত্রে খবর, যে তরুণী ডাক হি ইউ-কে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁর নাম লুঞ্জেয়ানা পামাই। মণিপুরের এই বাসিন্দাই বিদেশি হত্যার প্রধান অভিযুক্ত। পুলিশি তদন্তে, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি তাঁর লিভ-ইন সঙ্গীকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার কথা স্বীকার করেছেন বলে খবর। পুলিশ জানিয়েছে, এই যুগল গত দুই বছর ধরে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। খুনের দিন গভীর রাত পর্যন্ত মদ্যপান করছিলেন তাঁরা। সেই সময়েই কোনও এক বিষয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। মৌখিক ঝগড়া ক্রমশই শারীরিক সংঘর্ষে পরিণত হয়।

    একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, 'ধস্তাধস্তির সময় রাগের মাথায় ওই তরুণী তাঁর লিভ-ইন সঙ্গীকে বুকে ছুরি দিয়ে আঘাত করেন। ক্ষতটি গভীর ছিল এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ শুরু হয়।' আঘাতের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তরুণী তাঁকে জিআইএমএস হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে হাসপাতালে আনার আগেই মৃত ঘোষণা করেন। ভোরের দিকে পুলিশকে একটি মেমো পাঠানো হয়, যার পর ঘটনার পুরো চিত্রটি সামনে আসে। তদন্তের সময় পুলিশ জানতে পারে যে, অভিযুক্ত তরুণী তাঁকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেছেন। তাঁরা দু'জন দীর্ঘকাল ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে একসঙ্গে বসবাস করছিলেন। নলেজ পার্ক থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং হাসপাতাল চত্বর থেকেই অভিযুক্ত তরুণীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে তরুণী জানিয়েছেন, তিনিই যুবককে হত্যা করেছেন। যদিও খুন করতে চাননি তিনি। ডাকের দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। খুনের পিছনে অন্য কারণ আছে কিনা, তরুণী সত্যি বলছেন কিনা, সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

    News/News/নয়ডার ফ্ল্যাটে হাড়হিম-কাণ্ড! দ: কোরিয়ান লিভ-ইন সঙ্গীকে ছুরি দিয়ে পরপর কোপ মণিপুরের তরুণীর…
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes