    Aadhaar Card Latest Update: চুরি হয়ে গিয়েছে বা হারিয়েছে আধার কার্ড? সমস্যাই নেই, নয়া 'অস্ত্র' আসছে বুধবার

    আগামী বুধবার (২৮ জানুয়ারি) আধার অ্যাপের সম্পূর্ণ সংস্করণ চালু করা হবে, যেখানে ব্যবহারকারীদের জন্য অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য চলে আসবে। এই আপডেটের পর ফিজিক্যাল আধার কার্ড থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রায় শেষ হয়ে যাবে।

    Published on: Jan 26, 2026 7:59 PM IST
    By Ayan Das
    চুরি হয়ে গিয়েছে বা হারিয়েছে আধার কার্ড? সমস্যাই নেই, নয়া 'অস্ত্র' আসছে বুধবারই। আগামী বুধবার আধার অ্যাপের সম্পূর্ণ সংস্করণ চালু করা হবে, যেখানে ব্যবহারকারীদের জন্য অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য চলে আসবে। এই আপডেটের পর ফিজিক্যাল আধার কার্ড থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রায় শেষ হয়ে যাবে। এই নতুন পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের মাধ্যমে আধার অ্যাপটি এখন ডিজিটাল কার্ড প্ল্যাটফর্ম থেকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পরিচয়পত্রে রূপান্তরিত হবে। ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার (ইউআইডিএআই) তরফে জানানো হয়েছে, অ্যাপ আপডেটের পরে আধার যাচাইকরণের পাশাপাশি ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, নাম এবং ই-মেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও আপডেট করা যাবে।

    আগামী বুধবার (২৮ জানুয়ারি) আধার অ্যাপের সম্পূর্ণ সংস্করণ চালু করা হবে। (ছবিটি প্রতীকী)
    আগামী বুধবার (২৮ জানুয়ারি) আধার অ্যাপের সম্পূর্ণ সংস্করণ চালু করা হবে। (ছবিটি প্রতীকী)

    আর সেই পরিবর্তন লাখ-লাখ নাগরিকের জন্য অত্যন্ত কার্যকর হবে, যাঁরা প্রতিদিনের ভিত্তিতে অনেক সরকারী এবং বেসরকারী কার্যক্রমের জন্য আধার কার্ড ব্যবহার করেন। এই আপডেটটি আধার কার্ডকে কাগজ থেকে ডিজিটালে রূপান্তর করার একটি প্রয়াস। ফলে পরিচয় যাচাইকরণ দ্রুত, নিরাপদ হবে। যে কোনও জায়গায় ব্যবহারযোগ্য হয়ে উঠবে। এটি কেবল আপনার সময় সাশ্রয় করবে না, পরিচয় জালিয়াতি এবং ডেটা ফটোকপির আশঙ্কাও কমে যাবে।

    আধার অ্যাপের নতুন সম্পূর্ণ সংস্করণের বিশেষত্ব কী? ২৮ জানুয়ারি ইউআইডিএআই দ্বারা প্রকাশিত আধার অ্যাপের সম্পূর্ণ সংস্করণটি বিদ্যমান অ্যাপের চেয়ে অনেক উপায়ে আরও কার্যকরী হবে।

    ১) ডিজিটাল পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই, আধার কার্ডের একটি ফিজিক্যাল কপি বা প্রিন্ট-আউট বহন করার প্রয়োজন নেই। আপনার মোবাইল ফোনটি পরিচয়ের একটি বৈধ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। যা হোটেল, অফিস, গেস্ট হাউস বা অন্য কোনও জায়গায় পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

    ২) কিউআর-কোড-ভিত্তিক নতুন অ্যাপ্লিকেশনে একটি কিউআর-কোড স্ক্যানিংয়ের বৈশিষ্ট্য থাকবে। যা QR কোড দ্বারা পরিচয় যাচাই করা সহজ করে তুলবে।

