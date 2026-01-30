Aadhaar Card Latest Update: ঘুরতে গিয়ে আধার কার্ডের কপি দিতে হবে না! এসে গেল নতুন সুবিধা, কী করতে হবে?

Aadhaar Card Latest Update: ঘুরতে গিয়ে আধার কার্ডের কপি দিতে হবে না! এসে গেল নতুন সুবিধা, কী করতে হবে?
ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) নতুন আধার অ্যাপ (সম্পূর্ণ সংস্করণ) চালু করেছে। যার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নতুন আধার অ্যাপের উদ্দেশ্য হল মানুষকে মোবাইলে আধার সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি সহজে ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা।
ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই) নতুন আধার অ্যাপ (সম্পূর্ণ সংস্করণ) চালু করেছে। যার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। নতুন আধার অ্যাপের উদ্দেশ্য হল মানুষকে মোবাইলে আধার সম্পর্কিত পরিষেবাগুলি সহজে ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা। এই অ্যাপের মাধ্যমে আপনি মোবাইল নম্বর বা ঠিকানা পরিবর্তনের মতো আধার কার্ড ডাউনলোড, শেয়ার বা আপডেট করতে পারবেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আধার কার্ড ছাড়াই যাবতীয় তথ্য দেওয়া। এখন আলাদা কপি বা মেসেজে আপনার নাম এবং মোবাইল নম্বর টাইপ করতে হবে না। এই নতুন বৈশিষ্ট্যের ফলে আপনার নাম এবং আধার নম্বর কিউআর কোডে পরিণত হবে। যা যে কেউ তাৎক্ষণিকভাবে আপনার তথ্য স্ক্যান করতে পারে। ফলে কোথাও ঘুরতে গিয়ে বা হোটেলে গিয়ে আধার কার্ডের হার্ড কপি দিতে হবে না।
একটি কন্টাক্ট কার্ড শেয়ার কীভাবে করতে হবে?
১) কন্টাক্ট কার্ড শেয়ার করতে প্রথমে প্লে স্টোর বা অ্যাপ স্টোর থেকে নতুন আধার অ্যাপটি ইনস্টল করুন।
২) এখন আপনার আধার নম্বর, নথিভুক্ত মোবাইল নম্বর এবং ফেস স্ক্যান দিয়ে অ্যাপে লগইন করুন।
৩) আপনাকে ছয় সংখ্যার পিন তৈরি করতে বলা হবে। একবার পিন তৈরি হয়ে গেলে, হোমপেজে যান।
৪) নীচের সার্ভিসেস বিভাগে যান। অন্যান্য সার্ভিসেস বিভাগটি দেখতে নীচে স্ক্রোল করুন।
৫) এবার নির্দিষ্ট শেয়ার অপশন পাবেন। আপনি ট্যাপ করার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার QR কোডটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে।
৬) এখন সামনের ব্যক্তি নতুন আধার অ্যাপ দিয়ে কিউআর কোডটি স্ক্যান করতে পারেন বা আপনি শেয়ার বোতাম দিয়ে কোনও মেসেজিং অ্যাপ থেকে এটি প্রেরণ করতে পারেন। মনে রাখবেন যে এই বৈশিষ্ট্য কেবল আপনার আধারের সঙ্গে লিঙ্কযুক্ত নাম এবং মোবাইল নম্বর ভাগ করে। আপনি এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।
News/News/Aadhaar Card Latest Update: ঘুরতে গিয়ে আধার কার্ডের কপি দিতে হবে না! এসে গেল নতুন সুবিধা, কী করতে হবে?