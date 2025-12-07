Edit Profile
    Aadhaar Card New Rule: আধার কার্ড নিয়ে নয়া নিয়ম! পালটে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, না জানলে বিপদ

    আধার কার্ড সংক্রান্ত নতুন নিয়ম আসছে। শীঘ্রই একটি নিয়ম আনতে চলেছে, যাতে হোটেল, ইভেন্ট আয়োজক এবং এই জাতীয় জায়গাগুলিতে আধার কার্ডের ফটোকপি নেওয়া এবং রাখা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে।

Published on: Dec 07, 2025 9:36 PM IST

By Ayan Das

    Published on: Dec 07, 2025 9:36 PM IST
    By Ayan Das
    আধার কার্ড সংক্রান্ত নতুন নিয়ম আসছে। শীঘ্রই একটি নিয়ম আনতে চলেছে, যাতে হোটেল, ইভেন্ট আয়োজক এবং এই জাতীয় জায়গাগুলিতে আধার কার্ডের ফটোকপি নেওয়া এবং রাখা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এক আধিকারিক বলেছেন যে এই পরিবর্তন করা হচ্ছে কারণ কাগজে আধারের কপি রাখা গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে। এটি আধার আইনের পরিপন্থী। ইউআইডিএআই নতুন নিয়মটি অনুমোদন করেছে। আর দ্রুত সেই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

    আধার কার্ড নিয়ে নয়া নিয়ম! পালটে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, না জানলে বিপদ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে মিন্ট)
    আধার কার্ড নিয়ে নয়া নিয়ম! পালটে যাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, না জানলে বিপদ। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে মিন্ট)

    নয়া নিয়ম অনুযায়ী, কোনও সংস্থা যদি অফলাইনে আধার যাচাই করতে চায়, তবে তাকে ইউআইডিএআইতে রেজিস্টার করতে হবে। কেবল ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে যাচাই করতে হবে। ইউআইডিএআইয়ের প্রধান ভুবনেশ কুমার জানিয়েছেন, এখন থেকে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নিরাপদ এপিআইয়ের (অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস) মাধ্যমে কিউআর কোড এবং অ্যাপ-ভিত্তিক যাচাইকরণ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ, এখন থেকে হোটেল, অনুষ্ঠানস্থল বা অন্যান্য জায়গায় আধারের অনুলিপি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দূর হবে। কাগজ-ভিত্তিক যাচাইকরণকে নিরুৎসাহিত করা এবং আধার তথ্যের অপব্যবহারের সম্ভাবনা হ্রাস করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

    আরও পড়ুন: WB Weather Forecast till 13th December: সোমে কুয়াশার দাপট ৮ জেলায়! কলকাতা-সহ বাংলায় আরও জোরদার হবে ঠান্ডার দাপট?

    ইউআইডিএআই অ্যাপ থেকে অ্যাপ ভেরিফিকেশনের সুবিধার্থে একটি নতুন অ্যাপের বিটা-টেস্টিং করছে। এই অ্যাপের বিশেষত্ব হল প্রতিবার সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে লাইভ কানেকশনের প্রয়োজন হবে না। এর মাধ্যমে বিমানবন্দর, খুচরো দোকান, ইভেন্ট ভেন্যুতে নেটওয়ার্কের সমস্যা ছাড়াই সহজেই আধার চেক করা যাবে। অ্যাপের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের ঠিকানা আপডেট করতে পারবেন এবং মোবাইল নেই এমন পরিবারের সদস্যদের যুক্ত করতে পারবেন।

    আরও পড়ুন: Rajnath on Operation Sindoor: ভারতের সেনা চাইলে অপারেশন সিঁদুরে আরও অনেক কিছু করতে পারত, হুংকার রাজনাথের

    নতুন সিস্টেমের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল, এটি সার্ভারকে ডাউন হওয়ার মতো সমস্যা থেকে বাঁচাবে। অনেক সময় মিডল সার্ভার লাইনে টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে আধার ভেরিফিকেশন বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিউআর এবং অ্যাপভিত্তিক অফলাইন ভেরিফিকেশন এই সমস্যা দূর করবে। ইউআইডিএআই বলেছে যে এই মডেলটি ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা আরও জোরদার করবে এবং কাগজের অনুলিপি ফাঁসের ঝুঁকি দূর করবে। পুরো ব্যবস্থাটি ডিজিটাল ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইনের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা আগামী দেড় বছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    আরও পড়ুন: Indigo Chaos Latest Update: যাত্রীদের ৬১০ কোটি টাকা ফেরাল ইন্ডিগো! কতদিন টিকিট বাতিলেও পয়সা কাটবে না?

