Aadhaar card latest update: আধার কার্ড আসল নাকি নকল? বোঝা যাবে সেকেন্ডেই! আসছে নয়া অস্ত্র, সহজ হবে সব নিয়ম

Aadhaar card latest update: আধার কার্ড আসল নাকি নকল? বোঝা যাবে সেকেন্ডেই! আসছে নয়া অস্ত্র, সহজ হবে সব নিয়ম
‘ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া’ (ইউআইডিএআই) আধার কার্ডে বড় পরিবর্তন আনতে চলেছে। শীঘ্রই আধার কার্ডে যুক্ত হবে ছবি-সহ কিউআর কোড। যা পরিচয় যাচাইকরণকে আরও সহজ, দ্রুত এবং সুরক্ষিত করবে। জেনে নিন কী পরিবর্তন আসছে এবং এর ফলে আপনার কী কী সুবিধা হবে।
নতুন যে আধার কার্ড তৈরি করা হবে, সেটা কেমন হবে?
ইউআইডিএআই এখন আধার কার্ডে একটি বিশেষ কিউআর কোড যুক্ত করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই কিউআর কোডটি আপনার ছবি এবং প্রয়োজনীয় তথ্যের সঙ্গে লিঙ্ক করা থাকবে। অর্থাৎ কেউ যদি আপনার আধার স্ক্যান করে, তবে তাঁর স্ক্রিনে আপনার পরিচয় সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাবে। তার ফলে কার্ডের সত্যতা যাচাই করা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে। এখন 'জাল আধার'-র খেলা শেষ হয়ে যাবে।
কিউআর কোড কেন জরুরি? আজও অনেক জায়গায় আধার কার্ডের ফটোকপি দিয়ে কাজ চলে যায়। কিন্তু অনেক সময় মানুষ ছবি পরিবর্তন করেন বা এডিট করে ভুল কাজ করে ফেলেন। কিউআর কোড এই সমস্যাটি দূর করবে। কারণ স্ক্যান হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে সঠিক নাম এবং আসল ছবি দেখা যাবে। অর্থাৎ আপনার পরিচয় এখন কেউ বিকৃত করতে পারবে না।
কী কী লাভ হবে নয়া আধার কার্ডের ফলে?
অফলাইন ভেরিফিকেশনের কাজ আরও সহজ হবে: নতুন কিউআর কোড যুক্ত আধার কার্ড আসার ফলে অফলাইনে পরিচয় যাচাই করা আগের থেকে অনেক সহজ হয়ে যাবে। এখনও পর্যন্ত কোনও অফিস, ব্যাঙ্ক বা দোকানে পরিচয় দেখানোর জন্য ফটোকপি দিতে হত। কার্ডটি আসল নাকি নকল, তা যাচাই করতে সময় লাগত। কিন্তু এখন কিউআর কোড স্ক্যান করলে সঙ্গে-সঙ্গে আসল পরিচয় সামনে চলে আসবে। আধার কার্ডের ম্যানুয়াল যাচাইয়ের ঝামেলা শেষ হবে এবং কাজ অনেক দ্রুত হবে।
সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়া আরও সহজ হবে: সরকারি প্রকল্পগুলিতে (যেমন- পেনশন, গ্যাস ভর্তুকি, স্কলারশিপ বা কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্প) পরিচয় যাচাই একটি বড় সমস্যা ছিল। অনেক সময় নথিপত্রে গরমিল বা পরিচয় না মেলার কারণে সুবিধাভোগীরা সমস্যায় পড়তেন। নতুন কিউআর আধার এই সমস্যা দূর করবে। অফিসাররা শুধু কিউআর কোড স্ক্যান করবেন। সঙ্গে-সঙ্গে জানা যাবে ব্যক্তির পরিচয় সঠিক কিনা। সবমিলিয়ে সরকারি পরিষেবা পেতে দেরি কম হবে এবং প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ হবে।
ব্যাঙ্কিং এবং সিম কার্ড নেওয়া হবে দ্রুত এবং সুরক্ষিত: যখনই আপনি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে বা নতুন সিম কার্ড কিনতে যান, আধারের ভেরিফিকেশনে অনেক সময় লেগে যায়। এখন কিউআর কোডের সাহায্যে এই প্রক্রিয়াটি কয়েক সেকেন্ডে সম্পন্ন হয়ে যাবে। এতে শুধু সময় বাঁচবে না, জাল নথি থেকে হওয়া প্রতারণাও রোধ করা যাবে। কিউআর কোড আধার কার্ডকে এতটাই শক্তিশালী করে তুলবে যে কেউ এটিকে সহজে অপব্যবহার করতে পারবে না।
সেই নতুন আধার কার্ড কীভাবে পাবেন?
যাঁরা নতুন আধার কার্ড বানাবেন, তাঁরা সরাসরি কিউআর কোড যুক্ত কার্ড পেয়ে যাবেন। অন্যদিকে, যাঁদের কাছে পুরনো আধার কার্ড আছে, তাঁরা চাইলে রি-প্রিন্টের (পুনরায় ছাপা) জন্য আবেদন করতে পারেন বা সময় সময় ইউআইডিএআই দ্বারা জারি করা আপডেটগুলির মাধ্যমে নতুন কার্ড পেতে পারেন। ইউআইডিএআই এটি একটি সহজ এবং বিনামূল্যে বা কম খরচে প্রক্রিয়া করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।
