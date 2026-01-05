Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    বিয়েবাড়িতে অতিথি বেশে হানা! আপ পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি, অমৃতসরের রিসর্টে হুলুস্থূল

    পুলিশ সূত্রে খবর, তরণ তারণ জেলার ভলতোহা এলাকায় পঞ্চায়েতের প্রধান নিহত জরমল সিং। রবিবার তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অমৃতসর রিসর্টে আসেন।

    Published on: Jan 05, 2026 2:00 PM IST
    By Sahara Islam
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ভরা বিয়েবাড়িতে পাঞ্জাবের শাসক দল আম আদমি পার্টির পঞ্চায়েত প্রধানকে গুলি করে খুনের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। রবিবার রাতে অমৃতসরের মেরিগোল্ড রিসর্টে এক আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলেন পঞ্চায়েত প্রধান জরমল সিং। সেখানেই আচমকা হামলা চালায় অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। মাথায় গুলি লাগে তাঁর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি। কে বা কারা কেন এই হামলা চালিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কেউ ভাবতেও পারেনি, এই আনন্দের মাঝেই নেমে আসবে এমন এক ভয়ঙ্কর রক্তাক্ত ঘটনা।

    আপ পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি (HT_PRINT)
    আপ পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি (HT_PRINT)

    অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ জগজিৎ ওয়ালিয়া জানান, 'ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সব দিক থেকে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হামলাকারীরা পরিকল্পনা করেই তাঁকে খুন করতে এসেছিল এবং গুলি চালায়।' পুলিশ ইতিমধ্যেই বিয়েবাড়ির আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। হামলাকারীদের শনাক্ত করতে সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে খবর, তরণ তারণ জেলার ভলতোহা এলাকায় পঞ্চায়েতের প্রধান নিহত জরমল সিং। রবিবার তিনি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অমৃতসর রিসর্টে আসেন। অনুষ্ঠান চলাকালীনই কয়েক জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বিয়েবাড়ির ভিতরে ঢুকে সরাসরি জরমল সিংকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অন্তত দু’টি গুলি ছোড়া হয়। একটি গুলি তাঁর মাথায় লাগে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুলি চলতেই বিয়েবাড়িতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অতিথিরা প্রাণ বাঁচাতে এদিক-ওদিক ছুটতে থাকেন। সেই বিশৃঙ্খলার মধ্যেই গুরুতর আহত জরমল সিংকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর।

    এই হত্যাকাণ্ডে পাঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে ঢুকে এ ভাবে শাসক দলের জনপ্রতিনিধিকে খুনের ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার একটি ভিডিও পরে শিরোমণি আকালি দলের সভাপতি সুখবীর সিং বাদল এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করে করে একে 'ঠান্ডা মাথার খুন' বলে অভিহিত করেন। তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়ার অভিযোগ তোলেন। বিরোধী দলগুলো প্রশ্ন তোলে, যদি বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো জায়গায়ও মানুষ নিরাপদ না থাকে, তবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? ভিডিওতে দেখা যায়, হুডি ও জিন্স পরা দুইজন ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে এবং তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। তারা অতিথিদের মতোই মিশে ছিল, তাই প্রথমে কারও সন্দেহ হয়নি। ভিডিওতে দেখা যায়, জরমল সিং হলুদ পাগড়ি পরে একটি টেবিলে বসে আরেকজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন। হঠাৎ হামলাকারীরা তাঁর কাছে এসে কাছ থেকে মাথায় গুলি চালায় এবং পালিয়ে যায়। গুলির শব্দে মুহূর্তেই পুরো অনুষ্ঠানস্থল কেঁপে ওঠে। আতঙ্কে অতিথিরা দৌড়াতে শুরু করেন, কেউ লুকোনোর জায়গা খোঁজেন, কেউ চিৎকার করে ওঠেন। অন্যদিকে, হামলাকারীদের ধরতে একাধিক তদন্তকারী দল গঠন করা হয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তিগত নজরদারির সাহায্যে হামলাকারীদের খোঁজ চলছে।

    News/News/বিয়েবাড়িতে অতিথি বেশে হানা! আপ পঞ্চায়েত প্রধানের মাথায় গুলি, অমৃতসরের রিসর্টে হুলুস্থূল
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes