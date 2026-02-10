'মাছ খেলেই মোগল!' সংসদে 'দুই ভারত' তত্ত্বে কেন্দ্রকে তুলোধোনা অভিষেকের
‘দুই ভারত’ তত্ব বোঝাতে গিয়ে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরলেন বাংলা বঞ্চনার কথাও।
'বাংলা বললেই বাংলাদেশি, মাছ খেলেই মোগল।' সংসদে ‘দুই ভারত’ তত্ত্ব তুলে বিজেপি তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে তুলোধোনা করলেন লোকসভার তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, একদিকে ভারত বিশ্বগুরু হওয়ার দাবি করছে, গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার বার্তা দিচ্ছে, অথচ সেই ভারতেরই কিছু নাগরিককে স্রেফ ভাষা, খাদ্যাভ্যাস এবং সংস্কৃতির জন্য বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দেগে দেওয়া হচ্ছে।
‘দুই ভারত’ তত্ত্ব
মঙ্গলবার বাজেট ভাষণের জবাবি ভাষণ দিতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরেন কমেডিয়ান বীর দাসের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'কিছুদিন আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তরুণ কমেডিয়ান দুই ভারতের কথা বলেছিলেন। তাতে বহু মানুষ হেসেছিল। কিন্তু তিনি শুধু হাস্যরস সৃষ্টি করেননি। আয়না দেখিয়েছেন। আমি সেই দুই ভারতের প্রতিনিধি।' তারপরেই তৃণমূলের দলনেতা বলেন, 'আমি এমন এক ভারত থেকে আসি যেখানে বলা হয়, এক ভারত-শ্রেষ্ঠ ভারত। আবার সেখানেই স্রেফ মাতৃভাষাকে সন্দেহের কারণ হিসাবে দেখা হয়। বাংলা বললেই বাংলাদেশি, মাছ খেলেই মোগল। এখানে জয় বাংলা বললেই, আমার সোনার বাংলা গাইলেই অনুপ্রবেশকারী হিসাবে দেগে দেওয়া হয়।'
বাংলাকে বঞ্চনা
এটুকুই নয়। এই দুই ভারত তত্ব বোঝাতে গিয়ে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তুলে ধরলেন বাংলা বঞ্চনার কথাও। এর আগেও রাজ্যের শাসক দল, বারেবারে বাংলা বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছে। এদিন সংসদে অভিষেক বলেন, 'আমি এমন এক দেশ থেকে এসেছি, যেখানে বলা হয় সবকা সাথ সবকা বিকাশ।' তারপরেই রাজ্যেকে বঞ্চনার কথা তৃণমলের দলনেতার গলায়। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দেওয়ার পরেই, বাংলার সাধারণ মানুষ কেন্দ্রের থেকে বারেবারে সাহায্যের বদলে বঞ্চনা পেয়ে এসেছে। অভিষেক সুর চড়িয়ে বলেন, 'আমরা একদিকে নিজেদের বিশ্বগুরু বলে দাবি করি। অন্যদিকে বাংলার ১০ কোটি মানুষকে নিজেদের প্রাপ্য করের ভাগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আজও বাংলার ১ লক্ষ কোটি টাকার বেশি আটকে আছে। এটা শুধু টাকা নয়, এটা সম্মানের প্রশ্ন।' তাঁর অভিযোগ, স্রেফ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার জন্য বাংলার মানুষ ১০০ দিনের রোজগার গ্যারান্টি আইনের রোজগার পাচ্ছেন না। আবাসের যোজনার ঘর থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এমনকী খাবার জল পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এখানে পানীয় জলটুকুও রাজনীতির হাতিয়ার। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ৮৫ মিনিটের ভাষণে একবারও বাংলার কথা উল্লেখ করা হল না কেন?
অনুপ্রবেশ ও এসআইআর
অনুপ্রবেশ নিয়েও এদিন কেন্দ্রের দিকে কড়া প্রশ্ন ছুড়ে দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'অনুপ্রবেশ নিয়ে এত কথা। সর্বোচ্চ মন্ত্রক থেকে বলা হয়, আমাদের সীমানা নিরাপদ। অথচ দিল্লির বুকে, পহেলগাঁওয়ের বুকে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকলেন কী করে?' তাঁর অভিযোগ, আজ ভারতের অন্দরেই নাগরিকদের অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে হচ্ছে। এদিন এসআইআর ইস্যু নিয়েই, নাম না করেও প্রশ্ন ছুড়ে সুর চড়িয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেন, 'দশকের পর দশক ভোটার তালিকায় থাকাটাও অস্তিত্বের প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়। দেশের সেবা করলেও আপনার ভোটাধিকার নিশ্চিত নয়। সেটা মন্ত্রী, সাংসদ, দেশের প্রতিনিধিত্ব করা খেলোয়াড়, এমনকী নোবেলজয়ীদেরও নয়।' এছাড়াও দেশের কর ব্যবস্থা, জিএসটির বাড়বাড়ন্ত, মার্কিন বাণিজ্যচুক্তি, মুদ্রাস্ফীতির মতো ইস্যুতে সরব হন লোকসভার তৃণমূলের দলনেতা।