মমতার পথেই ভাইপো! ‘মা মারা যাওয়ার পর, সেই চিতায় বাবাকেও ঝলসে মরতে হত…’, রামমোহন-সতীদাহ ঘেঁটে ঘ করলেন অভিষেক

মমতার পথেই ভাইপো! ‘মা মারা যাওয়ার পর, সেই চিতায় বাবাকেও ঝলসে মরতে হত…’, রামমোহন-সতীদাহ ঘেঁটে ঘ করলেন অভিষেক
‘রামমোহন রায় যদি আজকে না থাকত, মা মারা যাওয়ার পর বাবাকেও যেতে হত সহমরণে’, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলটপকা মন্তব্য নিয়ে সমালোচনার ঝড়।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলটপকা মন্তব্য নিয়ে কম মিম নেই সোশ্যাল মিডিয়ায়। তা সে ‘বিষ্ণু মাতা’ হোক, বা ‘শুভনন্দন’। তবে এবার পিসির থেকে একধাপ এগিয়ে ভরা সভায় বেজায় বড় ভুল করে ফেললেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত যা নিয়ে হাসির রোল উঠেছে।
তা ঠিক কী বলেছেন অভিষেক? সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিয়ো খুব ভাইরাল। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে যে, ‘রামমোহন রায় যদি আজকে না থাকত, আমার মা বা আপনার মা মারা যাওয়ার পর, সেই চিতায় ঝলসে পুরো আপনার বা আমার বাবাকে মৃত্যুবরণ করতে হত। সতীদাহ প্রথা রোধ করেছেন একজন বাঙালি।’
আর এই ভিডিয়ো দেখে কমেন্ট বক্সে উপচে পড়ছে মন্তব্য। একজন লেখেন, ‘বাবাও সতী হতো?? বোঝো কান্ড।’ অন্য আরেকজন লেখেন, ‘তাহলে ইতিহাসে কি আমাদের ভুল পড়ানো হয়েছিল??’
আরেকটি কমেন্টে লেখা হয়, ‘বোঝা যাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যোগ্য উত্তরসূরী’। আরেকজন কটাক্ষের সুরে মন্তব্য করেন, ‘যেমন পিসি তেমন ভাইপো। পড়াশোনা না করে জনসভায় লেকচার মারছে। পিসি বললেন সতীদাহ বন্ধ করেছিলেন বিদ্যাসাগর। আর ভাইপো বললেন সতী হচ্ছে পিতা। এরা আবার বাংলার অভিভাবক।’
‘ভাগ্য ভালো উনি বেঁচে নেই , আপনার মত লজ্জাজনক ব্যক্তিকে আড়াল করার জায়গা খুঁজে পেতেন না।’, এসেছে এমন কমেন্টও।
প্রসঙ্গত, এই সতীদাহ নিয়ে এর আগেও ‘ঐতিহাসিক ভুল’ করে ফেলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তো ২০২৫ সালেরই ঘটনা। মাসখানেক আগেই শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে ধন্যধান্য অডিটোরিয়ামে সতীদাহ প্রথা রোধ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলে বসেন, ‘মনে রাখবেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্য বিবাহ রোধ করেছিলেন। আগে বারো, তেরো বছরের মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিত একটা পঁচাশি বছরের লোকের সঙ্গে। সে যখন মারা যেত তখন ওই মেয়েটিকেও তার সঙ্গে পুড়িয়ে দেওয়া হত। এটা রোধ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। বিধবা বিবাহ চালু করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়। তার জন্য কম সমোলাচনা তাঁকে শুনতে হয়নি।’
এরপর অডিটোরিয়ামে গুঞ্জন শুরু হলেই নিজেকে নিয়েছিলেন শুধরে। বলেছিলেন, ‘রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা রোধে আন্দোলন করেছিলেন। এই ছোট্ট ছোট্ট মেয়েদের সঙ্গে বুড়োদের সঙ্গে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে? তখন তাঁর মাথায় ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আন্দোলন থামেনি। একদিন এই বাংলাই পথ দেখিয়েছিল…’!