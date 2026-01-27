তেল-বিদ্যুৎ অতীত! ভারতেই বেসামরিক বিমান তৈরি করবে আদানি, সঙ্গী ব্রাজিলিয়ান সংস্থা
শুধু তেল বা বিদ্যুৎ নয়। এবার ধীরে ধীরে আদানি গ্ৰুপ পা বাড়াচ্ছে বেসামরিক বিমান পরিষেবায়। ভারতে আঞ্চলিক বিমান তৈরির জন্য আদানি গ্রুপ এবং বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থা ব্রাজিলের এমব্রায়ারের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক অংশীদারিত্বের ঘোষণা হয়েছে। মঙ্গলবার এই মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং (মউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে। আদানি গ্ৰুপের এই পদক্ষেপ ভারতের বেসামরিক বিমান নির্মাণ ক্ষেত্রে একটা নতুন অধ্যায় শুরু করবে বলে মনে করছে বাণিজ্যিক মহল।
এমব্রায়ার, যারা ১৫০ আসন পর্যন্ত কমার্শিয়াল জেট তৈরি করে, এবং আদানি ডিফেন্স অ্যান্ড এরোস্পেসের এই সহযোগিতা ভারতের প্রথম কমার্শিয়াল বিমানের ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন (এফএএল) গড়ে তুলবে। লক্ষ্য টিয়ার-২ এবং টিয়ার-৩ শহরগুলিতে বিমান যোগাযোগ আরও উন্নত করা, যাতে দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি আরও গতিশীল হয়।এই অংশীদারিত্বের মধ্যে রয়েছে বিমান নির্মাণ, সাপ্লাই চেইন, আফটারমার্কেট সার্ভিস এবং পাইলট ট্রেনিং। আদানির বিমানবন্দর পরিকাঠামো, এরোস্পেস ম্যানুফ্যাকচারিং, এমআরও সার্ভিস এবং ট্রেনিংয়ের অভিজ্ঞতা এবং এমব্রায়ারের বিশ্বমানের ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিমান তৈরির দক্ষতা একসঙ্গে কাজ করবে। জয়েন্ট স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে, প্রথমে অ্যাসেম্বলি লাইন স্থাপন করা হবে, তারপর ধাপে ধাপে স্থানীয়করণ বাড়ানো হবে যা ভারতের রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট এয়ারক্রাফট (আরটিএ) প্রোগ্রামকে এগিয়ে নেবে।
এটি নরেন্দ্র মোদী সরকারের আত্মনির্ভর ভারত এবং উড়ান স্কিমের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। এ প্রসঙ্গে ব্রাজিলের বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থাটির কমার্শিয়াল এভিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ও সিইও জানিয়েছেন, 'এমব্রেয়ারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার হতে চলেছে ভারত।' ব্রাজিলের বিমান প্রস্তুতকারক সংস্থার তরফে খুব স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, 'আমরা সমান অংশীদারিত্বের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। বাণিজ্যিক বিমান তৈরি নিয়ে গোটা বিষয়টাই আপাতত আলোচনার পর্যায়ে। আশা করছি খুব শীঘ্রই সবটা জানাতে পারব। আমরা যৌথভাবে আঞ্চলিক পরিবহন বিমানের জন্য একটি সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চাই।' লা বাহুল্য, আদানি এবং ব্রাজিলের সংস্থার হাত ধরে বাণিজ্যিক বিমানের যে বাস্তুতন্ত্র তৈরি হতে চলেছে তার অধীনে থাকছে বাণিজ্যিক বিমান উৎপাদন, তার সরবরাহ শৃঙ্খল, আফটারমার্কেট পরিষেবা, এমআরও এমনকী পাইলটদের প্রশিক্ষণও। এদিকে, আদানির প্রতিরক্ষা এবং মহাকাশ সংস্থার পরিচালক জিৎ আদানি জানিয়েছেন, 'আঞ্চলিক বিমান চলাচল অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের মেরুদণ্ড। উড়ানের মতো উদ্যোগ টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলোতে বিমান যোগাযোগ বদলে দিচ্ছে। এমন একটা স্থানীয় বিমান ব্যবস্থা দরকার হয়ে পড়েছে। এই অংশীদারিত্ব ভারত-ব্রাজিলের কৌশলগত সম্পর্ককেও মজবুত করবে।'
ভারতীয় বিমান পরিবহন খাতে ব্রাজিলিয়ান সংস্থাটি নতুন নয়। ইতিমধ্যেই এই সংস্থার ১১ ধরনের মোট ৫০টি বিমান এদেশে চলাচল করে। প্রত্যেকটি বিমান পরিচালনা করে এই সংস্থা। ব্রাজিলের সংস্থাটির বিমানগুলি ব্যবহার করে থাকে মূলত ভারতীয় বিমান বাহিনী থেকে শুরু করে সরকারি বিমান সংস্থা এমনকী স্টার এয়ারের মতো আঞ্চলিক বিমান সংস্থাগুলি। এই বিশেষ চুক্তির অধীনে আগামীতে ভারতে বিমান চলাচলের এক সুস্পষ্ট বাস্তুতন্ত্র তৈরি হবে বলেই আশা করছে দুই সংস্থা। আদানির বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা এখানে বড় ভূমিকা নেবে। এই মউয়ের ঘোষণা হয়েছে সিভিল এভিয়েশন মন্ত্রকের এক অনুষ্ঠানে, যেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম মোহন নাইডু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেছেন, এটা ভারতের বিমান ব্যবস্থার স্বনির্ভরতার একটা মাইলফলক। প্রথম বিমান রোলআউট হতে পাঁচ বছরের মধ্যে সম্ভব। অবস্থান এখনও চূড়ান্ত হয়নি, কিন্তু কয়েকটা জায়গা দেখা হচ্ছে। গ্রাহকদের সঙ্গেও আলোচনা চলছে। সরকার স্থানীয়ভাবে তৈরি বিমান কেনার জন্য ট্যাক্স ছাড়ের মতো ইনসেনটিভ দিতে পারে।