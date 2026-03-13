চরম 'প্রতিশোধ' তালিবানের! জনবসতিতে এয়ারস্ট্রাইক, পাকিস্তানে পাল্টা ড্রোন হামলা আফগানিস্তানের

চরম 'প্রতিশোধ' তালিবানের! জনবসতিতে এয়ারস্ট্রাইক, পাকিস্তানে পাল্টা ড্রোন হামলা আফগানিস্তানের
শুক্রবার তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ অভিযোগ করেন, আফগানিস্তানের একটি বেসরকারি বিমান সংস্থার জ্বালানি ডিপোতে পাকিস্তান বোমা হামলা চালিয়েছে।
একদিকে মধ্যপ্রাচ্যে ইরান, ইজরায়েল আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংঘাত, অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় আফগানিস্তান-পাকিস্তানের সংঘাত। এবার পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী আফগানিস্তানের কাবুল, কান্দাহার, পাক্তিয়া, পাক্তিকা এবং আরও কিছু এলাকায় বোমা বর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ করেছে তালিবান সরকার। শুক্রবার তালিবানের মুখপাত্র এই অভিযোগ করেন। এরপরেই পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার কোহাটের সামরিক স্থাপনায় পাল্টা ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকার।
শুক্রবার একটি এক্স পোস্টে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, আফগান বাহিনী দুই দেশের মধ্যে বিতর্কিত ডুরান্ড লাইনে পাকিস্তানের 'রাতের' অনুপ্রবেশ ও লঙ্ঘনের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। আফগান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে, 'প্রতিক্রিয়া! গত রাতে পাকিস্তানি সামরিক সরকারের অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়ায়, আফগান বিমান বাহিনী আজ সকালে খাইবার পাখতুনখোয়ার কোহাট এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কৌশলগত সামরিক কেন্দ্র এবং স্থাপনাগুলিতে হামলা চালিয়েছে...। ' টোলো নিউজ জানিয়েছে, রাজধানী কাবুল এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রদেশে নতুন করে হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। এসব হামলায় রাজধানীতে অন্তত চারজন নিহত ও ১৫ জন আহত হয়েছেন। এ ঘটনার পরেই পাল্টা আক্রমণ করে আফগানিস্তান। আফগান কর্তৃপক্ষ অভিযোগ করেছে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী খোস্ত প্রদেশের আলিশের–তেরেজাই এলাকার বিভিন্ন স্থানে আর্টিলারির মাধ্যমে হামলা চালিয়েছে, যা প্রথাগত ডুরান্ড লাইনে কাছাকাছি অবস্থিত।
শুক্রবার তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ অভিযোগ করেন, আফগানিস্তানের একটি বেসরকারি বিমান সংস্থার জ্বালানি ডিপোতে পাকিস্তান বোমা হামলা চালিয়েছে। জ্বালানি ডিপোটি আফগানিস্তানের কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তান কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছে বেসরকারি বিমান সংস্থা ক্যাম এয়ার-এর জ্বালানি ডিপোতে বোমা ফেলেছে। সংস্থাটি বেসামরিক বিমান সংস্থাগুলিকে জ্বালানি সরবরাহ করে। পাশাপাশি জ্বালানি দেয় ইউনাইটেড নেশন এর বিমানেও।' মুজাহিদের দাবি, পাকিস্তান শুধু কান্দাহারেই হামলা চালায়নি। আরও কয়েকটি জায়গায় বোমা দিয়ে আক্রমণ করা হয়েছে। রাজধানী কাবুলেও আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি জানান। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, কিছু জায়গায় সাধারণ মানুষের বসবাসের ভিটে-বাড়িও লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। এতে নারী ও শিশুসহ বেশ কয়েকজন নিহত হয়েছে বলে দাবি করেছে তালিবান। এরপরেই তালিবান হুঁশিয়ারি দেয়, এই আক্রমণের জবাব দেওয়া হবে। পাকিস্তানের এই আগ্রাসন কোনওভাবেই সহ্য করা হবে না। তারপরেই পাকিস্তানে পাল্টা হামলার কথা জানাল আফগানিস্তান।
উল্লেখ্য, আফগানিস্তান এবং পাকিস্তান সীমান্তে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তেজনা তুঙ্গে। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিরোধ, জঙ্গি কার্যকলাপ আর পাল্টা অভিযানের অভিযোগ প্রায়শই সামনে আসে। বিশেষ করে ডুরান্ড লাইন ঘিরে দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক আর সামরিক বিরোধ দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সাম্প্রতিক এই হুঁশিয়ারি দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে আরও ফাটল সৃষ্টি করছে। আর যদি এরকম ভাবে হামলা চলতে থাকে, তাহলে গোটা অঞ্চলের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে।