    'আমার বাসভবনে হামলার...,' রাহুলকে 'ভীতু' আখ্যা দেওয়া প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার বিস্ফোরক...

    সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ছবিটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে শাকিল আহমেদ বলেন, 'রাহুল গান্ধী হলেন এমন একজন নেতা যিনি গাছ লাগানোর পরিবর্তে তা উপড়ে ফেলতে বেশি আগ্রহী।'

    Published on: Jan 31, 2026 8:28 AM IST
    By Sahara Islam
    দল ছেড়ে দেওয়ার পরেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান নেতা শাকিল আহমেদ। তিনি অভিযোগ করেছিলেন, রাহুল গান্ধী হলেন দেশের সবচেয়ে ভীতু রাজনৈতিক নেতা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকেও একহাত নিতে ছাড়েননি শাকিল। তাঁর তোপ, খাড়গে আসলে ধামাধরা সভাপতি। উনি রাহুল গান্ধীর রিমোর্ট কন্ট্রোলে চলেন। এবার সেই রাহুল গান্ধীকে 'ভীতু' বলা প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার বাড়িতে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে দাবি। বিহারের তিনবারের বিধায়ক এবং দু'বারের সাংসদ শাকিল দাবি করেন, কংগ্রেসের সহকর্মীরা তাঁকে গোপনে এই তথ্য দেন।

    প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার বিস্ফোরক বয়ান
    প্রাক্তন কংগ্রেস নেতার বিস্ফোরক বয়ান

    শাকিল আহমেদ দাবি করেছেন, কংগ্রেসের দলীয় নেতৃত্ব তাঁর উপর হামলার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা মঙ্গলবার পাটনা এবং মধুবনিতে তাঁর বাড়িতে কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর অজুহাতে এই আক্রমণ চালানো হতে পারে। সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এর পোস্টে তিনি জানিয়েছেন, 'এটি গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে।'একই সঙ্গে তিনি একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশটও শেয়ার করেছেন যেখানে লোকেদের তাঁর কুশপুত্তলিকা পোড়াতে বলা হয়েছিল।শাকিলের দাবি, কংগ্রেসের সহকর্মীদের কাছ থেকে একটি ফোন পান তিনি। তাঁরাই নাকি জানান, দলীয় কর্মীদের তাঁর উপর হামলা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ আরেকটি পোস্টে শাকিল বলেন, 'এখন আমার তথ্য একেবারে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। কংগ্রেসের পুরনো সহকর্মীদের অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বিহারে একটা কথা প্রচলিত আছে: পুরনো বন্ধুরাই কাজে আসে। রাহুলজির নির্দেশ ছাড়া কী এটা হচ্ছে?'

    বাসভবনের নিরাপত্তা

    কংগ্রেস নেতৃত্ব পাটনা এবং মধুবনিতে তাঁর বাড়িতে হামলা চালাবে বলে এক্স-এ দাবি করার পর শাকিল আহমেদের পাটনায় বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা মানিকম ঠাকুর আহমেদকে 'জয়চাঁদ' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাহুল গান্ধী দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য হাজার হাজার কিলোমিটার ভ্রমণ করছেন। কিন্তু শাকিলের মতো লোকেরা তাদের নতুন প্রভুদের খুশি করার জন্য রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ শানাচ্ছে।

    কী বলেছিলেন শাকিল আহমেদ?

    গত শনিবার সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ ছবিটা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে শাকিল আহমেদ বলেন, 'রাহুল গান্ধী হলেন এমন একজন নেতা যিনি গাছ লাগানোর পরিবর্তে তা উপড়ে ফেলতে বেশি আগ্রহী। নিজের দলের শক্তিশালী নেতাদের উনি ভয় পান। তাই অন্য দল থেকে আসা নেতাদের বেশি গুরুত্ব দেন। আমি রাহুলের মতো অস্তিত্ব সংকটে ভোগা ভীতু নেতা আর কখনও দেখিনি। কথাটা শুনতে খারাপ লাগলেও এটাই সত্য।' তাঁর অভিযোগ, 'আমি দল ছাড়ার পর অন্য দল থেকে আসা নেতাকে শীর্ষ পদ দেওয়া হয়েছে। এর মূল কারণ হল, দলে এই সব নেতাদের ভিত শক্ত নয়, তাই যখন খুশি উপড়ে ফেলা যায়। উনি আসলে দলে 'বস' মতো থাকতে পছন্দ করেন। উনি চান দলে সবাই অনার নিয়ন্ত্রণে থাকবেন।' শাকিলের আরও অভিযোগ, 'রাহুল অধিক বয়সের নেতাদের সঙ্গে বসতে স্বচ্ছন্দ নন। কারণ, সেক্ষেত্রে তাঁদের 'আপনি' বলে সম্বোধন করতে হবে। যেখানে ওনার নিয়ন্ত্রণ নেই সেখান থেকে উনি নিজেকে সরিয়ে নেন। এবং সিনিয়র নেতাদের একেবারেই পছন্দ করেন না।' এও বলেন, রাহুল গান্ধীর মনোভাবের কারণে তিনি তার পরিবারের ঐতিহ্যবাহী আসন আমেঠি হারাতে বাধ্য হয়েছেন। ২০২৫ সালের বিহার নির্বাচনের পর শাকিল কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান।

    উল্লেখ্য, এককালে রাজীব ও সনিয়া গান্ধীর প্রিয় পাত্র ছিলেন বিহারের কংগ্রেস নেতা শাকিল আহমেদ। বিহারের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার পাশাপাশি কংগ্রেস জমানায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও ছিলেন তিনি। বিহার বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের চূড়ান্ত পরাজয়ের পর দল ছাড়েন তিনি। বিহারের তিনবারের বিধায়ক (১৯৮৫-৯০, ১৯৯০-৯৫ এবং ২০০০-২০০৪) এবং দু'বারের সাংসদ (১৯৯৮ এবং ২০০৪) ছিলেন শাকিল আহমেদ।

